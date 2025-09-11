"Sapad 2025" Mehr als nur eine Militärübung von Russland und Belarus?
Das russische und das belarussische Militär beginnen heute eine mehrtägige Militärübung. Was ist darüber bekannt?
Bis zum kommenden Dienstag kommt es zu größeren Truppenbewegungen an der Ostgrenze der Nato: Das russische und das belarussische Militär werden ab Freitag mit Tausenden Soldaten die gemeinsame Übung "Sapad" abhalten. Das Manöver findet statt, kurz nachdem russische Drohnen im polnischen Luftraum abgeschossen worden sind.
Was genau sieht die Übung vor und warum verfolgen die angrenzenden Nato-Staaten die Übung so genau? t-online beantwortet die wichtigsten Fragen.
Was bedeutet "Sapad 2025"?
Sapad bedeutet auf Russisch "Westen". Die Übung ist offiziell für den Zeitraum vom heutigen Freitag bis zum kommenden Dienstag angesetzt. Sie findet seit 2009 alle vier Jahre statt. Die Zahl der teilnehmenden Soldaten wurde nicht offiziell bekannt gegeben, in russischen Staatsmedien war von insgesamt rund 13.000 Soldaten die Rede. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, geht bei der russisch-belarussischen Großübung ebenfalls von rund 13.000 übenden Soldaten in Belarus und weiteren 30.000 auf russischem Gebiet aus.
Was ist über die konkreten Inhalte der Übung bekannt?
Die Übung soll hauptsächlich auf Übungsgeländen in der Nähe der belarussischen Stadt Baryssau stattfinden. Russland und Belarus wollen mit der Übung einen gemeinsamen Einsatz ihrer Streitkräfte trainieren. Nach Angaben aus Minsk soll das Manöver allerdings gegenüber den ursprünglichen Planungen verkleinert und von der Westgrenze ins Landesinnere verlegt werden, um die Spannungen mit dem Westen zu verringern.
Medienberichten zufolge wird allerdings auch der Einsatz der neuen russischen Mittelstreckenrakete Oreschnik getestet, die potenziell mit Atomsprengköpfen bestückt werden kann. "Das ist eine klare Drohung", sagte der österreichische Oberst Markus Reisner t-online.
Warum ist die Übung brisant?
Nicht nur wegen der möglicherweise eingesetzten Waffen wird die Übung von westlichen Beobachtern genau verfolgt. Denn Belarus grenzt neben der Ukraine auch an die drei Nato-Staaten Polen, Litauen und Lettland. Militärisch besonders kritisch wird dabei der sogenannte Suwałki-Korridor gesehen. Das Gebiet an der polnisch-litauischen Grenze schließt im Norden an die russische Exklave Kaliningrad und im Süden an Belarus an.
Es wird befürchtet, dass Russland und sein Verbündeter Belarus den 65 Kilometer breiten Landstreifen im Fall einer Konfrontation mit der Nato besetzen und den baltischen Staaten so die Nachschubwege über Land abschneiden könnten.
Zweifel, dass es sich nur um eine Übung der beiden Staaten handelt, entstanden durch die jüngste Übung 2021. Damals diente das Manöver dazu, den Angriff auf die Ukraine vorzubereiten. Nach dem Ende der Übung waren Tausende Soldaten nicht in ihre Heimat zurückgekehrt, sondern blieben an der ukrainischen Grenze stationiert. Wenige Monate später wurde von dort die Ukraine überfallen. 2021 waren bei "Sapad" allerdings mit rund 200.000 Soldaten deutlich mehr Truppen im Einsatz.
Wie reagieren die Nato-Staaten auf die Übung?
Die baltischen Nachbarstaaten und Polen sind vor Beginn des Manövers in erhöhter Alarmbereitschaft, zumal der polnische Luftraum zuletzt von einem mutmaßlichen Drohnenschwarm aus Russland verletzt wurde. Die polnische Regierung kündigte schon zuvor an, für den Verlauf der Übung die Grenzübergänge nach Belarus zu schließen. Auch Lettland kündigte an, bis zum 18. September seinen Luftraum zu schließen, obwohl laut dem Verteidigungsministerium keine konkrete Bedrohung bestehe.
Zusätzlich halten mehrere Nato-Staaten parallele Übungen ab. In Polen nehmen an "Iron Defender" etwa 30.000 Soldaten teil, die auch von anderen Nato-Staaten unterstützt werden. In Lettland läuft seit Monatsanfang die Übung "Namejs 2025", in Litauen sind bei "Thunder Strike" rund 17.000 Soldaten im Einsatz.
In der vergangenen Woche begann zudem die jährliche Bundeswehr-Übung "Quadriga", bei der die Bundeswehr gemeinsam mit 14 weiteren Nato-Staaten die Verlegung von Truppen nach Litauen und den Schutz der Ostsee erprobt.
Die Bundeswehr kündigte nach dem Drohnenvorfall in Polen zudem an, die Luftraumüberwachung in dem Nachbarland zu erhöhen. Bisher leistet die Bundeswehr etwa mit einem Patriot-Luftabwehrsystem sowie der Beteiligung an Patrouillenflügen einen Beitrag auch für die drei baltischen EU- und Nato-Staaten. Generalinspekteur Breuer sagte zuletzt, dass es keine Hinweise für einen Angriff im Rahmen der "Sapad"-Übung vonseiten Russlands oder Belarus gebe. "Aber wir sind wachsam", fügte er hinzu.
Für einen größeren Angriff der Streitkräfte käme es nicht nur auf Soldaten und schweres Gerät an. Dazu ist auch eine umfassende Logistikkette notwendig, über die weiteres Material angeliefert werden kann. Auch fehlen Vorkehrungen, um etwa mögliche Verwundete zu versorgen.
Aufmerksam wird auch die Übung vonseiten der Ukraine beobachtet. Im Februar 2022 waren auch aus Belarus russische Soldaten in das Land einmarschiert. Gleichzeitig ist das belarussische Militär bislang nicht aktiv an dem Krieg beteiligt. Eine weitere Offensive von dort dürfte mittlerweile auch deutlich erschwert sein, da die Grenze laut Medienberichten vermint wurde.
Wie reagieren Russland und Belarus auf die Vorwürfe?
Aus dem Kreml wird dementiert, dass die Übung der Deckmantel für einen militärischen Angriff sein oder sich konkret gegen andere Staaten richten könnte. "Es handelt sich um geplante Übungen. Sie richten sich gegen niemanden. Es geht um die Fortsetzung der militärischen Zusammenarbeit und die Einübung der Interaktion zwischen den beiden strategischen Verbündeten", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass.
Diese Ziel Russlands sei zudem "für niemanden ein Geheimnis", ergänzte Peskow. "Ich wiederhole noch einmal, all diese Aktionen richten sich nicht gegen Drittländer", betonte Peskow.
Ähnlich hatte sich auch der Verteidigungsminister von Belarus, Viktor Chrenin, geäußert. "Sapad" richte sich nicht gegen andere Staaten. Zudem sei die Übung im Umfang mit denen der Nato in Europa vergleichbar.
Des Weiteren hatte Belarus bereits im August internationale Beobachter eingeladen, die Übung in Belarus zu verfolgen. Man habe die Mitgliedsstaaten der OSZE bereits im September 2024 über die entsprechende Übung informiert und sie im vergangenen Juli zur Beobachtung eingeladen, hieß es aus dem belarusischen Verteidigungsministerium im August. Wie viele Staaten diese Einladung angenommen haben, ist unklar.
