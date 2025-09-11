"Sapad 2025" Mehr als nur eine Militärübung von Russland und Belarus?

Russischer Soldat in der ukrainischen Region Luhansk: Was plant das Militär bei einer Übung in Belarus? (Quelle: Sergey Bobylev/imago-images-bilder)

Das russische und das belarussische Militär beginnen heute eine mehrtägige Militärübung. Was ist darüber bekannt?

Bis zum kommenden Dienstag kommt es zu größeren Truppenbewegungen an der Ostgrenze der Nato: Das russische und das belarussische Militär werden ab Freitag mit Tausenden Soldaten die gemeinsame Übung "Sapad" abhalten. Das Manöver findet statt, kurz nachdem russische Drohnen im polnischen Luftraum abgeschossen worden sind.

Was genau sieht die Übung vor und warum verfolgen die angrenzenden Nato-Staaten die Übung so genau? t-online beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was bedeutet "Sapad 2025"?

Sapad bedeutet auf Russisch "Westen". Die Übung ist offiziell für den Zeitraum vom heutigen Freitag bis zum kommenden Dienstag angesetzt. Sie findet seit 2009 alle vier Jahre statt. Die Zahl der teilnehmenden Soldaten wurde nicht offiziell bekannt gegeben, in russischen Staatsmedien war von insgesamt rund 13.000 Soldaten die Rede. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, geht bei der russisch-belarussischen Großübung ebenfalls von rund 13.000 übenden Soldaten in Belarus und weiteren 30.000 auf russischem Gebiet aus.

Was ist über die konkreten Inhalte der Übung bekannt?

Die Übung soll hauptsächlich auf Übungsgeländen in der Nähe der belarussischen Stadt Baryssau stattfinden. Russland und Belarus wollen mit der Übung einen gemeinsamen Einsatz ihrer Streitkräfte trainieren. Nach Angaben aus Minsk soll das Manöver allerdings gegenüber den ursprünglichen Planungen verkleinert und von der Westgrenze ins Landesinnere verlegt werden, um die Spannungen mit dem Westen zu verringern.

Medienberichten zufolge wird allerdings auch der Einsatz der neuen russischen Mittelstreckenrakete Oreschnik getestet, die potenziell mit Atomsprengköpfen bestückt werden kann. "Das ist eine klare Drohung", sagte der österreichische Oberst Markus Reisner t-online.

Warum ist die Übung brisant?

Nicht nur wegen der möglicherweise eingesetzten Waffen wird die Übung von westlichen Beobachtern genau verfolgt. Denn Belarus grenzt neben der Ukraine auch an die drei Nato-Staaten Polen, Litauen und Lettland. Militärisch besonders kritisch wird dabei der sogenannte Suwałki-Korridor gesehen. Das Gebiet an der polnisch-litauischen Grenze schließt im Norden an die russische Exklave Kaliningrad und im Süden an Belarus an.

Es wird befürchtet, dass Russland und sein Verbündeter Belarus den 65 Kilometer breiten Landstreifen im Fall einer Konfrontation mit der Nato besetzen und den baltischen Staaten so die Nachschubwege über Land abschneiden könnten.