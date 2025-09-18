Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das "Sapad"-Manöver ist vorbei, die Gefahr durch Russland jedoch nicht gebannt. Hat die Nato angemessen auf die jüngsten Provokationen des Kreml reagiert? Militärhistoriker Sönke Neitzel fordert, dass auch über die Offensive nachgedacht werden müsse.

Das russisch-belarussische Manöver "Sapad 2025" hielt westliche Militärs über Monate hinweg in Atem. Würde Putin die Übung abermals als Startrampe für einen Krieg nutzen? Das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum nur wenige Tage vor dem Start von "Sapad" schien die Befürchtungen zunächst zu bestätigen. Das Manöver ging dann jedoch ohne größere Zwischenfälle vorüber. Für die Planungsstäbe der Nato aber geht die Arbeit jetzt erst richtig los.

Die russische Drohnenprovokation forderte das Bündnis heraus. Die Nato reagierte zunächst mit der Mission "Eastern Sentry", mit der der Luftraum besser geschützt werden soll. Aber reicht das? Der Militärhistoriker Sönke Neitzel sagt im Interview mit t-online: "Man kann nicht nur die Abwehr aufstellen, sondern muss auch über die Offensive nachdenken." Er fordert, dass die Nato Russland klarere rote Linien aufzeigt. Dabei sieht er auch Handlungsbedarf beim gerade erst von der Bundesregierung verabschiedeten Wehrdienstgesetz.

Herr Neitzel, im März warnten Sie vor dem womöglich "letzten Sommer in Frieden". In der vergangenen Woche kam es dann zur russischen Drohnenprovokation im Luftraum Polens. Was haben Sie an jenem Morgen gedacht, als Sie davon erfuhren?

Sönke Neitzel: Meine erste Reaktion war: Erst mal abwarten! Die Berichte und Interpretationen überschlagen sich in solchen Momenten schnell. Viele verfallen dann in Hektik, wie auch beim Einschlag einer ukrainischen Flugabwehrrakete in Polen 2022. Man muss aber einen kühlen Kopf bewahren.

Zur Person Sönke Neitzel (geb. 1968) ist Professor für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt an der Universität Potsdam. Sein Schwerpunkt liegt auf der internationalen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts sowie auf der Geschichte der Bundeswehr. Im März erschien Neitzels Buch "Die Bundeswehr: Von der Wiederbewaffnung bis zur Zeitenwende" im Verlag C.H. Beck.

Unbegründet war die Aufregung nicht, immerhin drangen 19 Drohnen in den polnischen Luftraum ein.

In der Retrospektive hat das natürlich eine besondere Qualität. Bei einer solchen Zahl an Drohnen lässt sich kaum mehr mit Zufall argumentieren. Aber insgesamt verwundert das nicht. Militärkreise sprechen seit Langem davon, dass wir uns in einem hybriden Krieg mit Russland befinden. Da kann eine solche Provokation nicht mehr überraschen. Was mich im Vergleich zum März allerdings ruhiger schlafen lässt, ist der Umstand, dass das "Sapad"-Manöver in diesem Jahr deutlich kleiner als erwartet ausfiel.

Das liegt wohl vor allem daran, dass Russland stark in seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine eingebunden ist. War das im März nicht vorherzusehen?