Aber mit den richtigen Maßnahmen lasse sich die Gesundheit stärken und das Leben verlängern, meinte Putin geheimnisvoll. Was denn für richtige Maßnahmen? Milch? Äpfel? Das Gespräch wurde von den europäischen Kommentatoren ausgiebig diskutiert, die beiden Kandidaten für die Unsterblichkeit gehen jetzt schon allen auf den Senkel, die Nachrichtenagentur Reuters musste auf Druck der chinesischen Regierung das Video, in dem Putin und Xi über Unsterblichkeit sinnieren, von ihrer Seite entfernen.

In den russischen oppositionellen Medien gab es einen Sturm der Entrüstung. Die letzte Hoffnung auf eine Demokratisierung, auf Frieden wurde infrage gestellt! Seit fünfundzwanzig Jahren regiert Putin das Land, er ist geschieden und "mit Russland verheiratet", wie sein Pressesprecher einmal behauptete. Die Einhaltung der "Liebe" in dieser Zwangsehe wird von den Sicherheitsdiensten strengstens kontrolliert, die Braut darf sich nicht beschweren.

Und sollte Putin wirklich 150 Jahre alt werden, würde das einen ewigen Krieg bedeuten, denn er hat mit der Nato noch etwas vor. Er möchte Europa in die Schranken weisen, an die Grenzen von 1991 zurückdrängen. Das heißt, solange Putin regiert, wird es keinen Frieden geben. Die einzige Hoffnung war bis jetzt die Biologie, die meisten Diktaturen sind durch das natürliche Ableben der Diktatoren zu Ende gegangen.

Putin könnte enttäuscht werden

Putin aber will 150 werden? Das würde bedeuten: noch mehr als 70 Jahre Krieg. In den russischsprachigen Medien im Ausland erklären geflüchtete Forscher, geflüchtete Mediziner, geflüchtete Kirchenmänner und geflüchtete Gerontologen, warum keine solche Lebensverlängerung möglich ist. Sie geben Interviews ohne Zahl und bringen felsenfeste Argumente. "Dem Mensch ist es nicht gegeben, über seine natürlichen Grenzen hinaus zu leben", beruhigte neulich ein Akademiker das Publikum. "Selbst wenn man alle Organe dreimal austauscht, wird man dem Lebensende nicht entkommen."

Das klang beruhigend, aber eine gewisse Restunsicherheit bleibt. Niemand will mit einem 150-jährigen Putin Tee trinken. Die verbannten Vertreter der russischen Orthodoxie hatten sich ebenfalls zu Wort gemeldet. Das Auferstehen von den Toten sei eine christliche Tradition, sagten sie, und Jesus habe mehrere Personen vom Tode erweckt: "Steh auf und geh!", sagte er zu Lazarus, der zu diesem Zeitpunkt laut Wikipedia schon vier Tage tot war und schlecht roch. Dementsprechend konnte er nach seiner Erweckung kein normales Leben mehr führen und wurde von seiner Familie und seinem Freundeskreis gemieden.

Interessanterweise haben die staatlichen russischen Propagandamedien das Thema Unsterblichkeit ebenfalls aufgegriffen, natürlich mit einer anderen Intention. Gleich nach seiner Rückkehr aus Peking besuchte Putin zusammen mit Fernsehjournalisten medienwirksam einen landwirtschaftlichen Betrieb, wo eine Verjüngungserdbeere gezüchtet wurde. Der junge, aufgeregte Wissenschaftler in den Nachrichten (vielleicht war er gar nicht jung, sondern von Erdbeeren verjüngt) erzählte Putin, dass die Erdbeere nicht genmanipuliert, sondern nach traditioneller organischer Methode selektiert worden sei und das 12-Fache an Antioxidantien enthalte.