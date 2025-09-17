Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Kolumne "Russendisko" Will Putin uns für alle Zeiten heimsuchen?
Wladimir Putin ist ein älterer Mann, der noch große Pläne hegt. Deswegen will Russlands Präsident selbst dem Tod ein Schnippchen schlagen. Befürchtet Wladimir Kaminer.
Ein überaus beliebtes Motiv in russischen Märchen ist die misslungene Verjüngung des unter Altersschwäche leidenden Protagonisten. In der Regel geht es dabei um einen ältlichen Zaren, einen einflussreichen Monarchen, der unbegrenzte Macht und große Reichtümer besitzt und eine junge Braut heiraten möchte. Ihm fehlt dazu nur die Jugend.
Den hinterhältigen Ratschlägen seiner Verjüngungsexperten leichtsinnig folgend, springt der Monarch in kochende Milch, lässt sich ein Jugendelixier aus einer Zauberwurzel mischen, oder er isst den berühmten Verjüngungsapfel. In allen Märchen endet dieses Unterfangen mit einem Fiasko. Der Zar wird entweder in der Milch verkocht oder bekommt Magenkrämpfe von den Äpfeln. Die Hochzeit findet nicht statt.
Zur Person
Wladimir Kaminer ist Schriftsteller und Kolumnist. Er wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Zu seinen bekanntesten Werken gehört "Russendisko". Sein aktuelles Buch ist "Das geheime Leben der Deutschen", das am 27. August 2025 erschienen ist
Die alten Märchen erzählen das, was ohnehin alle wissen: Man kann dem Altern nicht entkommen, der Tod ist ein untrennbarer Teil des Lebens, ohne ihn ergibt das Leben keinen Sinn. Doch das Träumen darf man nicht verbieten. Und so hat das Gespräch zwischen dem chinesischen Präsidenten und dem russischen Präsidenten am Rande der Militärparade in Peking große Aufmerksamkeit erregt, kaum eine Zeitung, kein Nachrichtensender hat es ausgelassen.
Bei dem zufällig aufgenommenen Gespräch erzählte der chinesische Führer seinem gleichaltrigen russischen Kollegen, dass man heutzutage locker bis zu 150 Jahre alt werden könne. Wenn man die richtigen Ärzte habe. Der aktuelle Stand der Medizin mache es durchaus möglich, das Leben zu verlängern und alle wichtigen Organe zeitig zu ersetzen, so berichtete es Xi Jinping Wladimir Putin.
Putin ist misstrauisch
Ob diese lebenswichtigen Organe für den Generalsekretär und ersten Vorsitzenden auf einem großen 3D-Printer gedruckt oder anderen Vorsitzenden entnommen werden, hat Xi nicht verraten. Auf einmal zeigte sich der russische Präsident, der zuvor gelangweilt an die Decke geblickt hatte, sehr interessiert, er griff das Thema sofort auf. Ja, stimmte Putin zu, heutzutage sind 70 Jahre überhaupt kein Alter, man fühle sich gurkenfrisch und wie ein Junge im Geiste. Von Organtausch zeigte er sich allerdings nicht begeistert: Man sei bewusstlos während der Operation und könne nicht kontrollieren, was genau die Mediziner da implantieren beziehungsweise entfernen.
Aber mit den richtigen Maßnahmen lasse sich die Gesundheit stärken und das Leben verlängern, meinte Putin geheimnisvoll. Was denn für richtige Maßnahmen? Milch? Äpfel? Das Gespräch wurde von den europäischen Kommentatoren ausgiebig diskutiert, die beiden Kandidaten für die Unsterblichkeit gehen jetzt schon allen auf den Senkel, die Nachrichtenagentur Reuters musste auf Druck der chinesischen Regierung das Video, in dem Putin und Xi über Unsterblichkeit sinnieren, von ihrer Seite entfernen.
In den russischen oppositionellen Medien gab es einen Sturm der Entrüstung. Die letzte Hoffnung auf eine Demokratisierung, auf Frieden wurde infrage gestellt! Seit fünfundzwanzig Jahren regiert Putin das Land, er ist geschieden und "mit Russland verheiratet", wie sein Pressesprecher einmal behauptete. Die Einhaltung der "Liebe" in dieser Zwangsehe wird von den Sicherheitsdiensten strengstens kontrolliert, die Braut darf sich nicht beschweren.
Und sollte Putin wirklich 150 Jahre alt werden, würde das einen ewigen Krieg bedeuten, denn er hat mit der Nato noch etwas vor. Er möchte Europa in die Schranken weisen, an die Grenzen von 1991 zurückdrängen. Das heißt, solange Putin regiert, wird es keinen Frieden geben. Die einzige Hoffnung war bis jetzt die Biologie, die meisten Diktaturen sind durch das natürliche Ableben der Diktatoren zu Ende gegangen.
Putin könnte enttäuscht werden
Putin aber will 150 werden? Das würde bedeuten: noch mehr als 70 Jahre Krieg. In den russischsprachigen Medien im Ausland erklären geflüchtete Forscher, geflüchtete Mediziner, geflüchtete Kirchenmänner und geflüchtete Gerontologen, warum keine solche Lebensverlängerung möglich ist. Sie geben Interviews ohne Zahl und bringen felsenfeste Argumente. "Dem Mensch ist es nicht gegeben, über seine natürlichen Grenzen hinaus zu leben", beruhigte neulich ein Akademiker das Publikum. "Selbst wenn man alle Organe dreimal austauscht, wird man dem Lebensende nicht entkommen."
Das klang beruhigend, aber eine gewisse Restunsicherheit bleibt. Niemand will mit einem 150-jährigen Putin Tee trinken. Die verbannten Vertreter der russischen Orthodoxie hatten sich ebenfalls zu Wort gemeldet. Das Auferstehen von den Toten sei eine christliche Tradition, sagten sie, und Jesus habe mehrere Personen vom Tode erweckt: "Steh auf und geh!", sagte er zu Lazarus, der zu diesem Zeitpunkt laut Wikipedia schon vier Tage tot war und schlecht roch. Dementsprechend konnte er nach seiner Erweckung kein normales Leben mehr führen und wurde von seiner Familie und seinem Freundeskreis gemieden.
Interessanterweise haben die staatlichen russischen Propagandamedien das Thema Unsterblichkeit ebenfalls aufgegriffen, natürlich mit einer anderen Intention. Gleich nach seiner Rückkehr aus Peking besuchte Putin zusammen mit Fernsehjournalisten medienwirksam einen landwirtschaftlichen Betrieb, wo eine Verjüngungserdbeere gezüchtet wurde. Der junge, aufgeregte Wissenschaftler in den Nachrichten (vielleicht war er gar nicht jung, sondern von Erdbeeren verjüngt) erzählte Putin, dass die Erdbeere nicht genmanipuliert, sondern nach traditioneller organischer Methode selektiert worden sei und das 12-Fache an Antioxidantien enthalte.
Das soll verjüngend wirken. Im Labor konnte man ihre Wirkung an Mäusen leider nicht testen, weil Mäuse keine Erdbeeren essen, aber dem Präsidenten würden sie gerne welche geben. Der Präsident strahlte vor Freude.