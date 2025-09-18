Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Historiker Greiner "Trump weiß, wer wen hasst"
Donald Trump agitiert, polarisiert und spaltet die USA. Doch Trump stand keineswegs am Anfang dieser gefährlichen Entwicklung. Historiker Bernd Greiner erklärt, warum seit langer Zeit Hass in der US-Gesellschaft herrscht.
Zweimal haben die Amerikaner Donald Trump zum Präsidenten gewählt, einen Politiker, der lügt, hetzt und seine Anhänger zum Sturm auf das amerikanische Kapitol aufstachelte. Wie konnte das geschehen? Weil Extremisten der Mitte das Land seit Jahrzehnten unter Druck setzen und ihr politisches Gift verbreiten, sagt Bernd Greiner, Historiker und Autor des Buches "Weißglut. Die inneren Kriege der USA".
Was treibt die Extremisten der Mitte an? Wie lange sind sie schon aktiv? Welche Hasslehre wendet Donald Trump instinktiv an? Diese und andere Fragen beantwortet Bernd Greiner im Gespräch.
t-online: Herr Greiner, woher stammen all der Hass und die Polarisierung, die das politische Klima in den Vereinigten Staaten derart vergiften?
Bernd Greiner: Amerika ist drei Dinge niemals losgeworden. Das erste ist das Erbe der Sklaverei, der Rassismus. Zweitens hat man sich immer sehr schwergetan mit seinem Status als Einwanderergesellschaft. "Weiße" Einwanderung, gerade aus Nordeuropa, war stets toleriert. Aber die "braune" Einwanderung stand immer unter Generalverdacht – und damit sind nicht nur Einwanderer aus Afrika, Asien oder Lateinamerika gemeint, das galt etwa auch für Migranten aus Italien. Ende des 19. Jahrhunderts gab es wiederholt Lynchmorde an sizilianischen Einwanderern im Süden der USA.
Sie erwähnten ein drittes Element?
Immer wieder hat man sich in den Vereinigten Staaten darauf verstanden, den freien und unregulierten Markt zu sakralisieren. Der "American Way of Capitalism" wurde geradezu als gottgegebene Wirtschaftsordnung idealisiert. Wer dies kritisiert, steht im Verdacht, sich an Gottes Werk zu versündigen. Anhand dieser drei Grundvoraussetzungen lassen sich zahlreiche – wenn auch nicht alle – negative Entwicklungen in den USA erklären.
Zur Person
Bernd Greiner, Jahrgang 1952, ist habilitierter Historiker, Politologe und Amerikanist. Bis 2014 leitete Greiner den Arbeitsbereich "Theorie und Geschichte der Gewalt" am Hamburger Institut für Sozialforschung, 2015 war der Historiker Gründungsdirektor des "Berlin Center for Cold War Studies". Greiner lehrte an der Universität Hamburg und ist Autor zahlreicher Bücher, darunter eine Bilanz amerikanischer Außenpolitik: "Made in Washington. Was die USA seit 1945 in der Welt angerichtet haben" (2021). Gerade erschien mit "Weißglut. Die inneren Kriege der USA – Eine Geschichte seit 1900" Greiners neues Buch im Verlag C.H. Beck.
In Ihrem Buch "Weißglut" beschreiben Sie die Vereinigten Staaten als eine Gesellschaft, die seit langer Zeit von inneren Konflikten beherrscht wird – bis in unsere Gegenwart hinein.
So ist es auch. Amerika führt Krieg gegen sich selbst. In meinem Buch erzähle ich eine andere Geschichte der USA, ich stelle Akteure und Organisationen vor, ohne die die inneren Kriege der Vereinigten Staaten weder möglich noch erklärbar wären. Es handelt sich um Extremisten aus der Mitte der Gesellschaft, die gravierende Spuren im politischen Leben hinterlassen haben. Warum ist ein Despot wie Donald Trump überhaupt möglich? Weshalb ist ein solcher Mann für Millionen Amerikaner akzeptabel geworden? Ich sehe Trump nicht als zwangsläufiges Ergebnis einer Entwicklung, nein, ich analysiere die Bedingungen der Möglichkeit für seinen Erfolg.
Extremisten aus der Mitte der amerikanischen Gesellschaft sind seit mehr als einem Jahrhundert immer wieder erfolgreich. Wie ist das möglich?
In der Geschichte finden sich wieder und wieder Minderheiten, die in der Lage waren, Mehrheiten vor sich herzutreiben. So ist es bis heute. Sie kreieren Themen, sie besetzen Diskursräume und halten eine Gesellschaft andauernd unter Spannung mit den von ihnen gewählten Ansätzen, Themen, Argumenten.
Neben Worten setzten solche radikalen Minderheiten auch immer wieder auf Gewalt.
Das "amerikanische Jahrhundert" – gemeint ist das 20. Jahrhundert – wurde von einem ungeheuren Raubtierkapitalismus eingeleitet. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich ein hybrider Macht- und Disziplinierungsapparat herauskristallisiert, der mit großer Brutalität gegen die junge Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung vorging. Wir sprechen mit Blick auf diese sogenannten Feinde nicht über Umstürzler, die den Kapitalismus abschaffen wollten. Nein, die bis aufs Blut Ausgebeuteten forderten, wie viele ihrer Zeitgenossen in Europa, vor allem halbwegs anständige Löhne und halbwegs erträgliche Arbeitsbedingungen.
Kein Wunder, angesichts der himmelschreienden Bedingungen, unter denen sie arbeiteten und lebten.
Jenny Marx, die Tochter von Karl Marx, bereiste in den 1880er-Jahren die USA. Marx war aufrichtig erschüttert, in ihrem Tagebuch protokollierte sie das Elend der Arbeiter, das selbst die Zustände im damaligen England in den Schatten stellte. Derartige Missstände wollte die entstehende Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung in den USA korrigieren, doch nicht nur die Bundesregierung, nicht nur die Regierungen einzelner Bundesstaaten positionierten sich gegen sie, sondern Widerstand kam ebenso aus der Mitte der Gesellschaft – von selbstorganisierten und selbstermächtigten Bürgerwehren und sogenannten Vigilanten. Sie hatten nichts anderes im Sinn, als die Arbeiterbewegung durch Angst und Terror bis hin zum Mord einzuschüchtern und zu disziplinieren.
Welches Ausmaß nahm der Kampf gegen die Arbeiterbewegung an?
Von 1890 bis 1910 ist die amerikanische Nationalgarde nahezu einhundertmal gegen streikende Arbeiter ausgerückt. Die Extremisten der Mitte unterstützten diese Repression, weil Kritik am "American Way of Capitalism" als unamerikanisch galt.
Der Einsatz der Nationalgarde als Mittel einer radikalisierten Innenpolitik ist in Amerika also keineswegs neu? Heute entsendet Donald Trump Nationalgardisten in US-Städte.
Donald Trump stellt sich in diese Tradition, ja., ja. Heute will er Migranten schurigeln und mit ihnen liberale Reformer. Nicht zuletzt kommt es ihm aber auf eine Demonstration von Macht an, auf die Verbreitung von Angst.
Die Geschichte der USA zeigt zahlreiche Beispiele für verbale und physische Gewalt. Die Formel "Das sind wir nicht" äußern Politiker von Republikanern und Demokraten nach Anschlägen wie gerade auf Charlie Kirk in der Regel unisono. Warum ändert sich nichts?
Weil sie sich in die Tasche lügen und das Offensichtliche nicht wahrhaben wollen. Und weil man sich mit der Dauerpräsenz politischer Gewalt arrangiert hat. Ein Beleg ist die Behandlung der amerikanischen Arbeiterbewegung im frühen 20. Jahrhundert. Dass man ihr das Rückgrat gebrochen hat, wirkt bis heute nach. Die Idee von Gewerkschaften als Korrektiv, als Gegenmacht zur Übergriffigkeit des Kapitals war und ist passé. Die Etablierung einer dritten Partei, die in erster Linie Arbeitnehmerinteressen vertritt, ist niemals gelungen.
Kam es nicht unter Präsident Franklin D. Roosevelt in den Dreißigerjahren zu einer arbeiterfreundlicheren Gesetzgebung?
Der "Wagner Act" von 1935 etablierte tatsächlich das Recht zum Streik, zur gewerkschaftlichen Organisation und kollektiven Interessenvertretung. Unternehmerischer Willkür wurden Grenzen gesetzt, Gewerkschaften formierten sich auf Industrieverbandsbasis zur besseren Durchsetzung ihrer Interessen. Was passierte aber 15 Jahre später in den frühen Fünfzigerjahren? Die Gewerkschaften beugten sich dem Druck des rechtsradikalen Einpeitschers Joseph McCarthy und disziplinierten ihre klassenbewussten Mitglieder. Sozialisten warfen sie hinaus, schnell war das Rad der Zeit wieder zurückgedreht – übrigens auch mit Hilfe zivilgesellschaftlicher Aktivisten, die McCarthy übereifrig zur Hand gingen, was oft ignoriert oder bagatellisiert wird.
US-Senator Joseph McCarthy aus Wisconsin betrieb seit 1950 eine regelrechte Hexenjagd auf angebliche Kommunisten, die seinen Behauptungen zufolge Staat und Regierung unterwandert hätten.
McCarthy war eine der schrecklichsten Kreaturen dieser Zeit, aber er war eben kein Solitär. Abgesehen von der Unterstützung durch selbsternannte Ordnungshüter und Denunzianten aus gutbürgerlichen Milieus gab es das Komitee für unamerikanische Umtriebe, kurz HUAC, ein Gremium des US-Repräsentantenhauses, das sein ultrakonservativer Vorsitzender J. Parnell Thomas, ein Republikaner wie McCarthy, zur Waffe im aufziehenden Kulturkampf in den USA machte. 135 Untersuchungen zu "kommunistischen Umtrieben" gab der US-Kongress zwischen 1945 und 1952 in Auftrag. Das ist eine ungeheure Zahl.
Der amerikanische Schriftsteller Arthur Miller hat die Machenschaften von McCarthy und HUAC in seinem Stück "Hexenjagd" bloßgestellt.
Was diese Leute trieben, diente allein dazu, den Pegel der Erregung möglichst schnell so hoch wie möglich zu treiben. Es ging nicht um die Abwehr einer akuten Gefahr. An diesem Beispiel zeigt sich erneut, wie es einer Minderheit gelingen kann, die Mehrheit vor sich herzutreiben. Positive Entwicklungen, ein Schwung des gesellschaftlichen Pendels in eine menschenfreundlichere Richtung – wie die Bestimmungen des "Wagner Act" –, wurden in dieser Zeit schnell wieder rückgängig gemacht. Deswegen unterscheidet sich Amerika bis heute derart von Europa: Die Sabotage all dessen, was wir als Fürsorgepflicht des Staates begreifen, wussten radikale Minderheiten in den USA auf Dauer zu stellen.
Barack Obama ermöglichte 2010 mit dem "Patient Protection and Affordable Care Act" Millionen Amerikanern den Zugang zur Krankenversicherung, von rechter Seite wird dieses Bundesgesetz bis heute als eine Art Sündenfall verteufelt. Ist das ein Beispiel?
Das trifft es ziemlich gut. Die USA werfen einen Großteil ihrer Bürger in ein Haifischbecken, einen unregulierten Markt, und überlassen sie dort sich selbst. Wer nicht zurechtkommt, dem droht sozialer Schiffbruch. In Zeiten wirtschaftlicher Stabilität mag dieser Ansatz ja funktionieren, aber in der Krise wird es schnell brutal.
Von Europa aus nehmen wir oft die lautstarken Akteure vom Rand der US-Gesellschaft wahr. Wer sind aber die eigentlichen Träger dieser Ideologie des freien unregulierten Marktes mit all seinen Härten?
Es sind ganz sicher nicht die "lunatic fringe", die "Verrückten" vom Rand der Gesellschaft. Diese Leute sind gefährlich, aber die Extremisten der Mitte müssen wir nicht minder in den Blick nehmen. Denn deren Zündeln ist nicht weniger gefährlich. Es handelt sich um gut situierte Bürger, die sich radikalisieren. Sie wollen auf eigene Rechnung Politik machen, jenseits des etablierten Politikbetriebs. Sie organisieren sich nicht in Parteien, sie sind eine Art außerparlamentarische Opposition von rechts. Zwar befinden sie sich in der Minderheit, aber durch ihr lärmendes, entschiedenes Auftreten definieren sie die politische Agenda und treiben die Mehrheit vor sich her. Man kann sie als politisches Metronom des Landes beschreiben.
Wie weit ist es vor diesem historischen Hintergrund mit der Demokratie in den Vereinigten Staaten bestellt?
Die Extremisten der Mitte nehmen für sich in Anspruch, Demokraten zu sein. Aber sie bestreiten anderen Gruppen, die konkurrierende Gesellschaftsbilder vertreten, das Recht, dafür zu werben. Diese Leute bemühten und bemühen sich nicht um Partizipation und Inklusion, ihr Politikverständnis besteht darin, alle Andersdenkenden von vornherein mundtot zu machen. All diejenigen, die auch nur entfernt im Verdacht stehen, gegen das sakralisierte Modell des "American Way of Capitalism" zu sein. Die Extremisten der Mitte betrachten sich als Gralshüter dieser Lehre. Das war früher so, das ist auch heute so.
Über wie viele Extremisten der Mitte sprechen wir in den USA?
Das ist eine schwierige Frage, die Erscheinungsformen und Zahlen wechseln. Nehmen wir die Fünfzigerjahre und den "Red Scare" als Beispiel: Rund 500 zivilgesellschaftliche Organisationen sollen damals gegründet worden sein, um Amerika vor der angeblich bevorstehenden "roten" Übernahme zu bewahren. Viele dieser Initiativen waren kurzlebig, manche hielten sich über Jahrzehnte. Die Zahl ihrer Anhänger ging in die Millionen, sie schaffen es noch heute, mehr Unterstützer zu mobilisieren als die großen Parteien Mitglieder. Das sagt einiges aus über ihre politische Wucht.
In Ihrem Buch stellen Sie verschiedene dieser Organisationen und Gruppen vor, darunter die American Protective League mit ihrem schillernden Namen. Was hatte es mit der APL auf sich?
Die APL existierte von 1917 bis 1919. Mit geschätzten 300.000 Mitgliedern war sie eine recht große Vereinigung. Was war ihr Zweck? Die APL hat sich angeboten und wurde vom US-Justizministerium höchstselbst damit beauftragt, die Heimatfront im Ersten Weltkrieg zu "pazifizieren". Sie führte eigenmächtig Großrazzien gegen alle möglichen Abweichler durch, unter anderem gegen Kriegsdienstverweigerer, obwohl diese keineswegs Probleme bereiteten, weder für die Streitkräfte noch für die Gesellschaft.
Was verbrach die APL noch?
Eine andere Aufgabe der APL bestand darin, die Arbeiterschaft durch Kujonierung und Terror einzuschüchtern. Nicht zuletzt sah es die APL als ihre Bestimmung an, Einwanderer zu disziplinieren. Diese Leute lebten meist unter üblen Bedingungen, deswegen traute man ihnen nicht über den Weg. Sie hätten ja anfällig sein können für linke Propaganda. Deutschstämmige standen sowieso unter Verdacht in diesem Krieg.
Bei den Mitgliedern der APL dürfte es sich vornehmlich um weiße Männer gehandelt haben?
Weiß, männlich, elitär, richtig. Die APL erscheint wie ein Rollenmodell für Trumps Einschüchterungspolitik. Man nahm willkürlich Personen von der Straße weg in Haft, sperrte sie weg ohne juristischen Beistand, ließ sie tagelang, oft wochenlang verschwinden. Und über alledem schwebte der Appell an einen "hundertprozentigen Amerikanismus", wer dem nicht entsprach, lebte in ständiger Unsicherheit. Nach Kriegsende schwand der Einfluss der APL, aber ihr Gedankengut vom "hundertprozentigen Amerikanismus" lebte fort.
So auch beim 1915 wiedergegründeten Ku-Klux-Klan, der Mitte der 1920er-Jahre auf dem Höhepunkt seiner Macht stand?
1925 bekannten sich vier Millionen Amerikaner zum Ku-Klux-Klan, darunter eine halbe Million Frauen. Nun sollte niemand auf den Gedanken kommen, dass es sich da um die "lunatic fringe" handelte. Nein, das waren keine Verrückten, keine Hinterwäldler, sondern Menschen aus "Middle America": gelernte Arbeiter, Angestellte und kleine Selbstständige, Ärzte, Juristen, Journalisten. Die Hälfte von ihnen lebte in Städten. Der Ku-Klux-Klan war gegen Schwarze, Asiaten und Mexikaner, auch Juden und Katholiken galten als Feinde. Ebenso wie Gewerkschafter. Zwar gehörte das massenhafte Lynchen der Vergangenheit an, nicht aber Einschüchterung und Psychoterror.
In Oklahoma musste der Gouverneur 1922 das Kriegsrecht ausrufen, um die Gewaltexzesse von Angehörigen des Ku-Klux-Klans zu stoppen.
Auch andernorts geriet die Lage außer Kontrolle. Zugleich gab sich der Ku-Klux-Klan bieder: Er lud etwa zu Massenpicknicks ein, in Washington, D.C, paradierten Tausende seiner Mitglieder Mitte der 1920er-Jahre über die Pennsylvania Avenue und skandierten Parolen, die sie als "hundertprozentige Amerikaner" auswiesen. Der politische Einfluss des Ku-Klux-Klans war nicht zu unterschätzen: Sechzehn Senatoren, elf Gouverneure und Dutzende Kongressabgeordnete, Demokraten und Republikaner, gehörten ihm seinerzeit an.
Allerdings ging der Ku-Klux-Klan schließlich wegen der Korruptheit innerhalb seiner Führungsriege nieder.
Moralisch korrupt waren sie sowieso, 1925 wurde in Indiana zudem ein ranghoher Klan-Führer wegen Entführung und schwerer Misshandlung einer jungen Frau verurteilt. Das leitete den Niedergang des Ku-Klux-Klans ein. Aber die Idee des lupenreinen Amerikanismus, die Idee des "Make America White Again", lebte weiter.
Die Gruppen und Organisationen mögen im Laufe der Zeit wechseln, aber der Extremismus der Mitte bleibt in den Vereinigten Staaten entgegen allen gesellschaftlichen Reformbemühungen bestehen. Wie erklärt sich diese zähe Langlebigkeit?
Der republikanische Vordenker Kevin Philipps hat 1968 eine kompakte Zusammenfassung vorgelegt: Wer politisch erfolgreich sein will, muss wissen, wer wen hasst. Das klappt immer wieder, aus Ressentiment lässt sich politisches Kapital schlagen. Und Ressentiment gibt es in der extremen Mitte mehr, als es den USA guttut. Heute agiert die von der Rechten gekaperte Republikanische Partei wieder einmal nach Maßgabe des Nullsummenspiels: Wenn jemand anderes etwas bekommt, wird mir das weggenommen. Insbesondere ist der Eindruck weit verbreitet, dass staatliche Hilfen für benachteiligte Minderheiten immer nur zulasten derer gehen, die Amerika angeblich groß gemacht haben.
Vor allem führt es in die Sackgasse einer Gesellschaft, die extrem polarisiert ist?
Extremisten der Mitte haben verlässlich die politische Disziplinierung vorangetrieben, sie haben Denk- und Diskursräume geschlossen, das Land gegen eine progressive Reformpolitik immunisiert. Im Grunde haben sie einen erheblichen Teil dazu beigetragen, das Modell des mündigen Staatsbürgers durch den apolitischen, konformistischen Konsumenten zu ersetzen. Man könnte auch sagen, dass sie ein Erbe aus der Frühzeit der Republik getilgt haben. Nämlich "Civil Disobedience", also zivilen Ungehorsam, und die Selbstverpflichtung, gegen unhaltbare Zustände aufzubegehren.
Wie ordnen Sie die radikale Tea-Party-Bewegung ab 2009 innerhalb des Extremismus der Mitte ein?
Trump hat früh erkannt, wie ihm Aktivitäten der Tea Party nutzen könnten, auch die Akteure der Tea Party begeisterten sich mehr und mehr für ihn. Die Tea Party war der Urschleim für Trumps MAGA-Bewegung. Diese Leute haben keinen Begriff von einer solidarischen Gesellschaft, einer Gemeinschaft, die durch Teilen und Teilhabe einen weit größeren Profit erzielen kann als durch eine Politik im Modus des Nullsummenspiels. Die Tea Party und heute die MAGA-Bewegung propagieren das Bild des "Vordränglers", von Mitbürgern, die sich angeblich unberechtigt in der sozialen Schlange nach vorne drängeln und den wirklich Anspruchsberechtigten etwas wegnehmen. Diese Dämonisierung zeigt Wirkung.
In wenigen Jahrzehnten werden die Weißen voraussichtlich nicht mehr die Mehrheit der US-Bevölkerung bilden. Sind Trump, MAGA und der Extremismus der amerikanischen Mitte eine extreme Gegenreaktion auf diese Entwicklung?
Das gehört zur vergifteten Botschaft von MAGA: Das Zerrbild eines liberalen Staates, der den Weißen verdiente Privilegien nimmt und Schmarotzern am unteren Ende der Gesellschaft zuschustert. Befeuert wird all dies von dem Umstand, dass Weiße in ungefähr 20 Jahren nicht mehr in der Mehrheit sein werden – erstmals seit Gründung der Republik.
Die Erfolge der Bürgerrechtsbewegung in den Sechzigerjahren dürften Nahrung für den Extremismus der Mitte gewesen sein?
Richtig. Es gab damals nicht nur den "Civil Rights Act" und den "Voting Rights Act", die die Rechte von Minderheiten stärkten, sondern mit Martin Luther King auch einen charismatischen Wortführer, der nicht nur die politische Teilhabe verbessern wollte, sondern auch die soziale. Das reaktivierte bei Teilen der weißen Mehrheitsgesellschaft geradezu eine moralische Panik, die aggressive Frontstellung gegen Schwarze, die sich mit politischen Rechten nicht zufriedengaben, sondern obendrein ein Stück vom sozialen Kuchen haben wollten.
Die Wahl von Barack Obama 2008 war dann für diese Leute ein Alarmsignal?
Obama galt als Warnsignal, weil er Minderheiten mobilisierte und von ihnen ins Weiße Haus getragen wurde.
Also ist die zweimalige Wahl von Donald Trump durchaus in gewisser Weise auch als Reaktion auf die Wahl Obamas zu verstehen?
Ja. Trump soll dabei helfen, die weiße Suprematie zu bewahren. Wenn die weiße Bevölkerungsgruppe schon nicht mehr die Mehrheit stellen wird, dann soll sie zumindest ihre Privilegien verteidigen können. Selbstverständlich spielen auch andere Interessen eine Rolle in dem Kulturkampf, der sich gerade abspielt, siehe die radikalen Evangelikalen, die in ihrem Feldzug gegen Abtreibung auf Trump setzen.
Hegen Sie Hoffnung, dass die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft zukünftig wieder schrumpft?
Donald Trump hat das Mafiöse zum Normal erhoben, der Platz des politischen Liberalismus ist in den USA verwaist. Das sind schlechte Ausgangsvoraussetzungen. Die blutleeren Demokraten sind zudem mehr Teil des Problems als Teil der Lösung. Trumps Wahlsieg wird immer wieder in Verbindung mit wirtschaftlichen Erwägungen der Wähler gesehen, aber wir dürfen den historischen Ballast nicht vergessen, der ihn ermöglicht hat. Trump wird Kevin Philipps' Buch von 1968 nicht gelesen haben, aber er hat die Lehre daraus instinktiv erkannt: Er weiß, wer wen hasst und warum – und setzt dieses Wissen skrupellos ein.
Wird der Trumpismus seinen Namensgeber überleben?
Es wird einen Trumpismus nach Trump geben, ja. Ohne das über Jahrzehnte in den politischen Betrieb und den gesellschaftlichen Kreislauf eingeträufelte Gift hätte sich eine Figur wie Trump niemals durchsetzen können. Insofern ist es vertretbar zu sagen: Wenn Trump Amerikas einziges Problem wäre, hätte das Land nur ein geringes Problem.
Herr Greiner, vielen Dank für das Gespräch.
- Persönliches Gespräch mit Bernd Greiner via Videokonferenz