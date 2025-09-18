Wie weit ist es vor diesem historischen Hintergrund mit der Demokratie in den Vereinigten Staaten bestellt?

Die Extremisten der Mitte nehmen für sich in Anspruch, Demokraten zu sein. Aber sie bestreiten anderen Gruppen, die konkurrierende Gesellschaftsbilder vertreten, das Recht, dafür zu werben. Diese Leute bemühten und bemühen sich nicht um Partizipation und Inklusion, ihr Politikverständnis besteht darin, alle Andersdenkenden von vornherein mundtot zu machen. All diejenigen, die auch nur entfernt im Verdacht stehen, gegen das sakralisierte Modell des "American Way of Capitalism" zu sein. Die Extremisten der Mitte betrachten sich als Gralshüter dieser Lehre. Das war früher so, das ist auch heute so.

Über wie viele Extremisten der Mitte sprechen wir in den USA?

Das ist eine schwierige Frage, die Erscheinungsformen und Zahlen wechseln. Nehmen wir die Fünfzigerjahre und den "Red Scare" als Beispiel: Rund 500 zivilgesellschaftliche Organisationen sollen damals gegründet worden sein, um Amerika vor der angeblich bevorstehenden "roten" Übernahme zu bewahren. Viele dieser Initiativen waren kurzlebig, manche hielten sich über Jahrzehnte. Die Zahl ihrer Anhänger ging in die Millionen, sie schaffen es noch heute, mehr Unterstützer zu mobilisieren als die großen Parteien Mitglieder. Das sagt einiges aus über ihre politische Wucht.

In Ihrem Buch stellen Sie verschiedene dieser Organisationen und Gruppen vor, darunter die American Protective League mit ihrem schillernden Namen. Was hatte es mit der APL auf sich?

Die APL existierte von 1917 bis 1919. Mit geschätzten 300.000 Mitgliedern war sie eine recht große Vereinigung. Was war ihr Zweck? Die APL hat sich angeboten und wurde vom US-Justizministerium höchstselbst damit beauftragt, die Heimatfront im Ersten Weltkrieg zu "pazifizieren". Sie führte eigenmächtig Großrazzien gegen alle möglichen Abweichler durch, unter anderem gegen Kriegsdienstverweigerer, obwohl diese keineswegs Probleme bereiteten, weder für die Streitkräfte noch für die Gesellschaft.

Was verbrach die APL noch?

Eine andere Aufgabe der APL bestand darin, die Arbeiterschaft durch Kujonierung und Terror einzuschüchtern. Nicht zuletzt sah es die APL als ihre Bestimmung an, Einwanderer zu disziplinieren. Diese Leute lebten meist unter üblen Bedingungen, deswegen traute man ihnen nicht über den Weg. Sie hätten ja anfällig sein können für linke Propaganda. Deutschstämmige standen sowieso unter Verdacht in diesem Krieg.

Bei den Mitgliedern der APL dürfte es sich vornehmlich um weiße Männer gehandelt haben?

Weiß, männlich, elitär, richtig. Die APL erscheint wie ein Rollenmodell für Trumps Einschüchterungspolitik. Man nahm willkürlich Personen von der Straße weg in Haft, sperrte sie weg ohne juristischen Beistand, ließ sie tagelang, oft wochenlang verschwinden. Und über alledem schwebte der Appell an einen "hundertprozentigen Amerikanismus", wer dem nicht entsprach, lebte in ständiger Unsicherheit. Nach Kriegsende schwand der Einfluss der APL, aber ihr Gedankengut vom "hundertprozentigen Amerikanismus" lebte fort.

So auch beim 1915 wiedergegründeten Ku-Klux-Klan, der Mitte der 1920er-Jahre auf dem Höhepunkt seiner Macht stand?

1925 bekannten sich vier Millionen Amerikaner zum Ku-Klux-Klan, darunter eine halbe Million Frauen. Nun sollte niemand auf den Gedanken kommen, dass es sich da um die "lunatic fringe" handelte. Nein, das waren keine Verrückten, keine Hinterwäldler, sondern Menschen aus "Middle America": gelernte Arbeiter, Angestellte und kleine Selbstständige, Ärzte, Juristen, Journalisten. Die Hälfte von ihnen lebte in Städten. Der Ku-Klux-Klan war gegen Schwarze, Asiaten und Mexikaner, auch Juden und Katholiken galten als Feinde. Ebenso wie Gewerkschafter. Zwar gehörte das massenhafte Lynchen der Vergangenheit an, nicht aber Einschüchterung und Psychoterror.

In Oklahoma musste der Gouverneur 1922 das Kriegsrecht ausrufen, um die Gewaltexzesse von Angehörigen des Ku-Klux-Klans zu stoppen.

Auch andernorts geriet die Lage außer Kontrolle. Zugleich gab sich der Ku-Klux-Klan bieder: Er lud etwa zu Massenpicknicks ein, in Washington, D.C, paradierten Tausende seiner Mitglieder Mitte der 1920er-Jahre über die Pennsylvania Avenue und skandierten Parolen, die sie als "hundertprozentige Amerikaner" auswiesen. Der politische Einfluss des Ku-Klux-Klans war nicht zu unterschätzen: Sechzehn Senatoren, elf Gouverneure und Dutzende Kongressabgeordnete, Demokraten und Republikaner, gehörten ihm seinerzeit an.

Allerdings ging der Ku-Klux-Klan schließlich wegen der Korruptheit innerhalb seiner Führungsriege nieder.

Moralisch korrupt waren sie sowieso, 1925 wurde in Indiana zudem ein ranghoher Klan-Führer wegen Entführung und schwerer Misshandlung einer jungen Frau verurteilt. Das leitete den Niedergang des Ku-Klux-Klans ein. Aber die Idee des lupenreinen Amerikanismus, die Idee des "Make America White Again", lebte weiter.

Die Gruppen und Organisationen mögen im Laufe der Zeit wechseln, aber der Extremismus der Mitte bleibt in den Vereinigten Staaten entgegen allen gesellschaftlichen Reformbemühungen bestehen. Wie erklärt sich diese zähe Langlebigkeit?

Der republikanische Vordenker Kevin Philipps hat 1968 eine kompakte Zusammenfassung vorgelegt: Wer politisch erfolgreich sein will, muss wissen, wer wen hasst. Das klappt immer wieder, aus Ressentiment lässt sich politisches Kapital schlagen. Und Ressentiment gibt es in der extremen Mitte mehr, als es den USA guttut. Heute agiert die von der Rechten gekaperte Republikanische Partei wieder einmal nach Maßgabe des Nullsummenspiels: Wenn jemand anderes etwas bekommt, wird mir das weggenommen. Insbesondere ist der Eindruck weit verbreitet, dass staatliche Hilfen für benachteiligte Minderheiten immer nur zulasten derer gehen, die Amerika angeblich groß gemacht haben.

Vor allem führt es in die Sackgasse einer Gesellschaft, die extrem polarisiert ist?

Extremisten der Mitte haben verlässlich die politische Disziplinierung vorangetrieben, sie haben Denk- und Diskursräume geschlossen, das Land gegen eine progressive Reformpolitik immunisiert. Im Grunde haben sie einen erheblichen Teil dazu beigetragen, das Modell des mündigen Staatsbürgers durch den apolitischen, konformistischen Konsumenten zu ersetzen. Man könnte auch sagen, dass sie ein Erbe aus der Frühzeit der Republik getilgt haben. Nämlich "Civil Disobedience", also zivilen Ungehorsam, und die Selbstverpflichtung, gegen unhaltbare Zustände aufzubegehren.

Wie ordnen Sie die radikale Tea-Party-Bewegung ab 2009 innerhalb des Extremismus der Mitte ein?

Trump hat früh erkannt, wie ihm Aktivitäten der Tea Party nutzen könnten, auch die Akteure der Tea Party begeisterten sich mehr und mehr für ihn. Die Tea Party war der Urschleim für Trumps MAGA-Bewegung. Diese Leute haben keinen Begriff von einer solidarischen Gesellschaft, einer Gemeinschaft, die durch Teilen und Teilhabe einen weit größeren Profit erzielen kann als durch eine Politik im Modus des Nullsummenspiels. Die Tea Party und heute die MAGA-Bewegung propagieren das Bild des "Vordränglers", von Mitbürgern, die sich angeblich unberechtigt in der sozialen Schlange nach vorne drängeln und den wirklich Anspruchsberechtigten etwas wegnehmen. Diese Dämonisierung zeigt Wirkung.

In wenigen Jahrzehnten werden die Weißen voraussichtlich nicht mehr die Mehrheit der US-Bevölkerung bilden. Sind Trump, MAGA und der Extremismus der amerikanischen Mitte eine extreme Gegenreaktion auf diese Entwicklung?

Das gehört zur vergifteten Botschaft von MAGA: Das Zerrbild eines liberalen Staates, der den Weißen verdiente Privilegien nimmt und Schmarotzern am unteren Ende der Gesellschaft zuschustert. Befeuert wird all dies von dem Umstand, dass Weiße in ungefähr 20 Jahren nicht mehr in der Mehrheit sein werden – erstmals seit Gründung der Republik.

Die Erfolge der Bürgerrechtsbewegung in den Sechzigerjahren dürften Nahrung für den Extremismus der Mitte gewesen sein?

Richtig. Es gab damals nicht nur den "Civil Rights Act" und den "Voting Rights Act", die die Rechte von Minderheiten stärkten, sondern mit Martin Luther King auch einen charismatischen Wortführer, der nicht nur die politische Teilhabe verbessern wollte, sondern auch die soziale. Das reaktivierte bei Teilen der weißen Mehrheitsgesellschaft geradezu eine moralische Panik, die aggressive Frontstellung gegen Schwarze, die sich mit politischen Rechten nicht zufriedengaben, sondern obendrein ein Stück vom sozialen Kuchen haben wollten.

Die Wahl von Barack Obama 2008 war dann für diese Leute ein Alarmsignal?

Obama galt als Warnsignal, weil er Minderheiten mobilisierte und von ihnen ins Weiße Haus getragen wurde.

Also ist die zweimalige Wahl von Donald Trump durchaus in gewisser Weise auch als Reaktion auf die Wahl Obamas zu verstehen?

Ja. Trump soll dabei helfen, die weiße Suprematie zu bewahren. Wenn die weiße Bevölkerungsgruppe schon nicht mehr die Mehrheit stellen wird, dann soll sie zumindest ihre Privilegien verteidigen können. Selbstverständlich spielen auch andere Interessen eine Rolle in dem Kulturkampf, der sich gerade abspielt, siehe die radikalen Evangelikalen, die in ihrem Feldzug gegen Abtreibung auf Trump setzen.

Hegen Sie Hoffnung, dass die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft zukünftig wieder schrumpft?

Donald Trump hat das Mafiöse zum Normal erhoben, der Platz des politischen Liberalismus ist in den USA verwaist. Das sind schlechte Ausgangsvoraussetzungen. Die blutleeren Demokraten sind zudem mehr Teil des Problems als Teil der Lösung. Trumps Wahlsieg wird immer wieder in Verbindung mit wirtschaftlichen Erwägungen der Wähler gesehen, aber wir dürfen den historischen Ballast nicht vergessen, der ihn ermöglicht hat. Trump wird Kevin Philipps' Buch von 1968 nicht gelesen haben, aber er hat die Lehre daraus instinktiv erkannt: Er weiß, wer wen hasst und warum – und setzt dieses Wissen skrupellos ein.

Wird der Trumpismus seinen Namensgeber überleben?

Es wird einen Trumpismus nach Trump geben, ja. Ohne das über Jahrzehnte in den politischen Betrieb und den gesellschaftlichen Kreislauf eingeträufelte Gift hätte sich eine Figur wie Trump niemals durchsetzen können. Insofern ist es vertretbar zu sagen: Wenn Trump Amerikas einziges Problem wäre, hätte das Land nur ein geringes Problem.