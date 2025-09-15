Auf Einladung von Belarus US-Militärs beobachten Russlands "Sapad"-Manöver

15.09.2025

Seit Freitag findet die russisch-belarussische Militärübung "Sapad 2025" statt. An diesem Montag nehmen auch US-Militärs teil.

US-Militärs haben am Montag als Beobachter das Großmanöver "Sapad 2025" von Russland und Belarus verfolgt. Der belarussische Verteidigungsminister Viktor Chrenin sagte ihnen, sie könnten sich "alles ansehen, was für Sie von Interesse ist". Insgesamt wurden Vertreter aus 23 Ländern als Beobachter zugelassen, darunter mit der Türkei und Ungarn auch zwei weitere Nato-Mitglieder.

Die Anwesenheit der US-Offiziere ist das jüngste Zeichen einer Annäherung zwischen den USA und Belarus, einem engen Verbündeten Russlands. Belarus hatte Russland im Februar 2022 sein Territorium für den Einmarsch in die Ukraine zur Verfügung gestellt.

Vergangene Woche war ein Vertreter von US-Präsident Donald Trump, John Coale, zu Gesprächen mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko nach Minsk gereist. Lukaschenko stimmte daraufhin der Freilassung von 52 Gefangenen zu, darunter Journalisten und politische Gegner. Im Gegenzug gewährten die USA der staatlichen belarussischen Fluggesellschaft Belavia Erleichterungen von bestehenden Sanktionen.

Litauen registriert bisher keine Zwischenfälle während "Sapad"

Russland und Belarus hatten am Freitag mit dem Manöver "Sapad 2025" auf Übungsplätzen in beiden Ländern begonnen. Dies geschieht inmitten erhöhter Spannungen mit der Nato. Mitte vergangener Woche waren im Nato-Staat Polen mehrere russische Drohnen abgeschossen worden.

Auch im Nachbarland Litauen herrscht angesichts dessen erhöhte Wachsamkeit. Bisher hat das Land jedoch keine Zwischenfälle an seinen Grenzen während des "Sapad"-Manövers registriert. "Das erste Wochenende der aktiven Phase der Sapad-Übungen verlief relativ ruhig, sowohl was die illegale Migration als auch andere Vorfälle an der Staatsgrenze betrifft. Grenzschutzbeamte registrierten keine ungewöhnlichen Aktivitäten", sagte Grenzschutz-Chef Rustamas Liubajevas im litauischen Radio. Weiterhin gibt es nach der Einschätzung der Behörden des baltischen EU- und Nato-Landes aber Risiken.

