"Sapad 2025": US-Militärs beobachten Manöver auf Einladung von Belarus

Auf Einladung von Belarus
US-Militärs beobachten Russlands "Sapad"-Manöver

Von reuters, dpa
15.09.2025 - 13:39 UhrLesedauer: 2 Min.
Im Video: Russland und Belarus starten militärisches Großmanöver. (Quelle: dpa)
News folgen

Seit Freitag findet die russisch-belarussische Militärübung "Sapad 2025" statt. An diesem Montag nehmen auch US-Militärs teil.

US-Militärs haben am Montag als Beobachter das Großmanöver "Sapad 2025" von Russland und Belarus verfolgt. Der belarussische Verteidigungsminister Viktor Chrenin sagte ihnen, sie könnten sich "alles ansehen, was für Sie von Interesse ist". Insgesamt wurden Vertreter aus 23 Ländern als Beobachter zugelassen, darunter mit der Türkei und Ungarn auch zwei weitere Nato-Mitglieder.

Die Anwesenheit der US-Offiziere ist das jüngste Zeichen einer Annäherung zwischen den USA und Belarus, einem engen Verbündeten Russlands. Belarus hatte Russland im Februar 2022 sein Territorium für den Einmarsch in die Ukraine zur Verfügung gestellt.

BELARUS-RUSSIA/DRILLS-USAVergrößern des Bildes
Bryn Shoupe (Mitte), Oberstleutnant der US Air Force, beobachtet das "Sapad"-Manöver in Belarus: Vertreter von 23 Nationen sind als Beobachter zugelassen. (Quelle: Ramil Sitdikov/reuters)

Vergangene Woche war ein Vertreter von US-Präsident Donald Trump, John Coale, zu Gesprächen mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko nach Minsk gereist. Lukaschenko stimmte daraufhin der Freilassung von 52 Gefangenen zu, darunter Journalisten und politische Gegner. Im Gegenzug gewährten die USA der staatlichen belarussischen Fluggesellschaft Belavia Erleichterungen von bestehenden Sanktionen.

Litauen registriert bisher keine Zwischenfälle während "Sapad"

Russland und Belarus hatten am Freitag mit dem Manöver "Sapad 2025" auf Übungsplätzen in beiden Ländern begonnen. Dies geschieht inmitten erhöhter Spannungen mit der Nato. Mitte vergangener Woche waren im Nato-Staat Polen mehrere russische Drohnen abgeschossen worden.

Auch im Nachbarland Litauen herrscht angesichts dessen erhöhte Wachsamkeit. Bisher hat das Land jedoch keine Zwischenfälle an seinen Grenzen während des "Sapad"-Manövers registriert. "Das erste Wochenende der aktiven Phase der Sapad-Übungen verlief relativ ruhig, sowohl was die illegale Migration als auch andere Vorfälle an der Staatsgrenze betrifft. Grenzschutzbeamte registrierten keine ungewöhnlichen Aktivitäten", sagte Grenzschutz-Chef Rustamas Liubajevas im litauischen Radio. Weiterhin gibt es nach der Einschätzung der Behörden des baltischen EU- und Nato-Landes aber Risiken.

imago images 0833777327Vergrößern des Bildes
Der belarussische Verteidigungsminister Viktor Chrenin (l.) und sein Stellvertreter Junus-bek Jewkurow auf einem Truppenübungsplatz bei Borissow. (Quelle: IMAGO/Shatokhina Natalia/imago)

"Sapad 2025" deutlich kleiner als frühere Manöver

Russland und sein Verbündeter Belarus üben bei dem Manöver den gemeinsamen Einsatz ihrer Streitkräfte. Die diesjährige Übung sei in Umfang deutlich geringer ist als in früheren Jahren, konzentriere sich aber stark auf den Einsatz von Drohnen, sagte die litauische Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene. "Russland versucht gegenwärtig zu demonstrieren, dass es trotz seines Feststeckens in der Ukraine über zusätzliche Fähigkeiten verfügt und diese weiterentwickelt".

Meistgelesen

Moskau hat zur Zahl der eingesetzten Soldaten und Truppenverbände bei "Sapad 2025" keine offiziellen Angaben gemacht. Nach litauischen Schätzungen sind insgesamt etwa 30.000 Soldaten involviert, davon etwa 8.000 Soldaten in Belarus und bis zu 4.000 Soldaten in der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad. Litauen grenzt an beide Gebiete und ist deswegen in Alarmbereitschaft.

Parallel zu "Sapad" hält in Litauen auch die Bundeswehr mit Verbündeten aus mehreren Nato-Ländern eine Übungsserie ab. Erst am Freitag startete die Nato nach den mutmaßlich vorsätzlichen Luftraumverletzungen durch Russland eine neue Militäroperation zum Schutz der Ostflanke.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen Reuters und dpa
