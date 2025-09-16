Neue Offensive in Gaza Es droht der große Knall
Israels Armee rückt in Gaza-Stadt ein. Die Pläne wurden zuvor scharf kritisiert. Experten erwarten keinen Erfolg bei der Operation.
Die israelische Armee hat in der Nacht mit der angekündigten Bodenoffensive auf Gaza-Stadt begonnen. In Vorbereitung des Vorstoßes hatte die israelische Luftwaffe bereits am Montag die Stadt im Norden des Gazastreifens massiv bombardiert. Nun sollen Berichten zufolge israelische Panzer und Bodentruppen in das Stadtgebiet vorgedrungen sein.
Verteidigungsminister Israel Katz verkündete am Morgen auf X: "Gaza brennt." Ziel der Offensive sei es, "die Voraussetzungen für die Freilassung der Geiseln und die Niederlage der Hamas zu schaffen". Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte lokalen Medienberichten zufolge, Israel habe "eine intensive Operation in der Stadt Gaza begonnen".
- Tatbestände erfüllt: UN-Menschenrechtsrat wirft Israel Genozid in Gaza vor
- Netanjahu spricht von "tragischem Unglück": Israel tötet Journalisten in Gaza
Bereits am Wochenende hatte das israelische Militär laut Berichten an der nördlichen Grenze des Gazastreifens hunderte Kampfpanzer, gepanzerte Mannschaftswagen sowie Bulldozer zusammengezogen. Beobachter erwarteten einen Einmarsch Richtung Gaza-Stadt, den Bodentruppen anführen sollten, unterstützt von Brigaden, die bereits in den Außenbezirken der Stadt operierten. Die Einnahme soll demnach schrittweise erfolgen und könnte etwa von Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln oder einen Waffenstillstand beeinflusst werden.
Die Frage der Geiseln ist für die israelische Armee besonders heikel. Zwar wurden "Koordinationszonen" markiert, in denen sich Geiseln befinden könnten. Hier soll mit äußerster Vorsicht vorgegangen werden. Dennoch bleibt das Risiko für die Gefangenen in den Händen der Hamas-Terroristen hoch. Dasselbe gilt für die israelischen Soldaten, die sich nun in einen potenziell verlustreichen Häuserkampf begeben. Davor warnen nicht nur Militärexperten, sondern auch die israelische Armee selbst.
"Das ist doch alles verrückt"
Einer der Kritiker der Operation ist der ehemalige Brigadekommandeur Hezi Nehama. Im Gespräch mit der "Tagesschau" nannte er die Pläne für Kämpfe in dem dicht besiedelten Gebiet "sehr gefährlich". Die Hamas verstecke sich unter der Zivilbevölkerung, lasse sie nicht gehen und nutze sie als "menschliche Schutzschilde". Nehama prophezeite hohe Verluste unter Zivilisten und Soldaten. "Das ist doch alles verrückt. Ich denke, es ist ein Fehler", erklärte er.
Seiner Ansicht nach wäre ein aussichtsreicherer Weg, zunächst die Zivilbevölkerung aus Gaza-Stadt zu evakuieren und anschließend die Wasserversorgung für die Hamas zu unterbrechen, um sie aus der Stadt zu vertreiben. "Wir belagern die Stadt, in der sich die Hamas aufhält", zitiert die "Tagesschau" Nehama. "Ich glaube, dass spätestens nach drei Wochen Tausende Terroristen zu den Checkpoints kommen werden, weil sie durstig sind."
Laut Schätzungen lebten in Gaza-Stadt einst rund 650.000 Menschen auf einer Fläche von nur etwa 47 Quadratkilometern. Zum Vergleich: Leipzig beherbergt eine ähnlich große Bevölkerung auf rund 298 Quadratkilometern. Israelischen Medien zufolge sollen bereits rund 300.000 Palästinenser die Stadt Richtung Süden verlassen haben, weitere Fluchtbewegungen werden mit Beginn der Militäroffensive erwartet.
Israels Armeechef stellt sich gegen die Regierung – vergebens
Auch die israelische Armee kritisierte zuletzt laut Medienberichten die Pläne zur Einnahme von Gaza-Stadt scharf. Der Sender Channel 12 berichtete am Wochenende von einem laustarken Streit zwischen Armeechef Eyal Zamir und Ministern der Regierung von Premier Benjamin Netanjahu.
- Kolumne zum Krieg im Nahen Osten: Jetzt soll es auch sie treffen
- "Sie wollen uns in Ghettos stecken": Dieses Tunnelprojekt soll das Westjordanland entzweien
Demnach soll Zamir gefordert haben, sofort einen Geiseldeal mit der Hamas anzunehmen und von der Offensive auf Gaza abzusehen, die zahlreiche Menschenleben kosten könne. Noch immer werden 47 Menschen von der Hamas festgehalten, 25 von ihnen sind nach israelischen Angaben bereits tot. Zamirs Ansicht nach wäre die Hamas auch mit der Einnahme von Gaza-Stadt nicht vollständig besiegt. Das israelische Kabinett soll seine Einwände in den Wind geschlagen haben.
Zamirs Vorgänger im Amt des Generalstabschefs, Herzi Halewi, räumte kürzlich ein, dass im Gaza-Krieg bereits "mehr als 200.000" Palästinenser getötet oder verwundet worden seien. Diese Zahl liegt nahe den Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium im Gazastreifen, demzufolge knapp 65.000 Palästinenser getötet und rund 164.000 verletzt worden seien. Bei der Attacke am 7. Oktober 2023 hatten Hamas-Terroristen in Israel rund 1.200 Menschen getötet.
Israels Soldaten erwartet Häuserkampf
Militärexperten weisen derweil darauf hin, dass Israel nicht genügend Soldaten habe, um Gaza-Stadt erfolgreich und langfristig zu besetzen. Julian Werner, Experte für Kriegsführung in Städten von der Bundeswehr-Universität in München, sagte der "Tagesschau": "Wenn Viertel erobert sind, müssen sie weiterziehen." Dann könnten die Hamas-Terroristen zurückkehren.
Der ehemalige US-Offizier John Spencer sagte der "Tagesschau", er erwarte, dass die Offensive den letzten Rückzugsort der Hamas zerstören werde. "Sie haben dann deutlich schlechtere Karten in der Hand." Israelische Soldaten werden seiner Ansicht nach jedoch nicht lange in der Stadt bleiben können. Er begründet das mit gesellschaftlichem Druck und dem Einsatz von Reservisten, die nur für eine bestimmte Zeit im Kampfgebiet bleiben können. Insgesamt sollen fünf Divisionen im Einsatz sein – also bis zu 50.000 Soldaten. Die israelische Armee geht von "2.000 bis 3.000" Hamas-Terroristen in dem Gebiet aus.
In einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats warnten UN-Vertreter, Israels Plan zur Einnahme von Gaza-Stadt könne "ein weiteres schreckliches Kapitel" im Gaza-Krieg auslösen. Der stellvertretende UN-Generalsekretär für Europa, Zentralasien und Amerika, Miroslav Jenča, betonte, die Umsetzung würde bis zu 800.000 Menschen vertreiben und eine bereits katastrophale humanitäre Lage weiter verschärfen. Die Vereinten Nationen forderten einen sofortigen Waffenstillstand, die Freilassung aller Geiseln sowie ungehinderten Zugang für Hilfslieferungen. Mehrere Staaten warnten zudem vor Völkerrechtsbrüchen und forderten internationale Schutzmaßnahmen.
- "Beendet diesen törichten Krieg": Israelische Kampfpiloten protestieren gegen Netanjahu
- "Für Massaker vom 7. Oktober verantwortlich": Israel greift Hamas-Führung in Katar mit mehr als zehn Bomben an
Chan Junis dürfte Fingerzeig auf Kriegsführung in Gaza-Stadt geben
Ein Indikator für das mögliche Schicksal von Gaza-Stadt dürften die israelischen Militäroperationen gegen Chan Junis darstellen, die zweitgrößte Stadt des Gazastreifens. Zunächst belagerte die israelische Armee die südlich gelegene Stadt zwischen Dezember 2023 und April 2024. Im Juli marschierten dann Truppen in die Stadt ein, nach etwa einer Woche zogen sie sich wieder zurück. Im August rückten Soldaten dann erneut kurzzeitig in die Stadt ein.
Die Kämpfe in Chan Junis haben der israelischen Armee gezeigt, wie riskant und zermürbend urbane Operationen gegen eine Guerilla-Truppe sind. Statt Häuser aufwendig zu sichern, setzten die Israelis auf systematische Zerstörung: Mehr als 2.100 Gebäude wurden gezielt abgerissen, um der Hamas Rückzugräume, Tunnelzugänge und Verstecke zu nehmen. Dabei kamen neue Drohnentaktiken zum Einsatz, mit denen Gebäude binnen Minuten zum Einsturz gebracht wurden – ein Ansatz, der das Risiko für die Soldaten stark senkt, das Risiko für möglicherweise verbliebene Zivilisten jedoch deutlich erhöht.
Nach Armeeangaben wurden in Chan Junis etwa 160 Hamas-Kämpfer getötet, meist durch Distanzangriffe. Die Miliz hat sich dabei von regulären Formationen hin zu kleinen Zellen entwickelt, die mit Tunneln, Sprengfallen, Drohnen und Scharfschützen operieren. Die Erfahrungen machten deutlich, dass Hamas nicht in offenen Gefechten, sondern mit überraschenden Attacken agiert – was die israelische Armee dazu bewegte, Gelände dauerhaft unbrauchbar zu machen.
Zudem traten in Chan Junis logistische und strukturelle Schwächen zutage: Munitionsengpässe, Ausfälle alter Panzerfahrzeuge und eine hohe Belastung regulärer Einheiten. Daraus leitete die Armee neue Protokolle für Wartung, Nachschub und Ausbildung ab. Besonders auffällig ist, dass viele junge Offiziere noch kaum Kampferfahrung haben – für sie war Chan Junis der erste Einsatz, Gaza-Stadt wird der zweite.
Israels Vorgehen in Katar und im Westjordanland ruft Kritik hervor
Gleichzeitig muss Israel weitere Fronten im Blick behalten. International war die Kritik groß, nachdem die Luftwaffe vergangene Woche Angriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen hatte. Armeeangaben zufolge richteten sich diese gegen die Führungsebene der Hamas, die jedoch wohl überlebt hat. Sogar US-Präsident Donald Trump, eigentlich ein vehementer Unterstützer Israels, äußerte seinen Unmut.
Auch im Westjordanland hatte die Gewalt zuletzt deutlich zugenommen, mit mehreren Anschlägen in kurzer Zeit. Teile der für Gaza vorgesehenen israelischen Eliteeinheiten mussten bereits dorthin verlegt werden, um die Lage zu stabilisieren. Die israelische Armee warnt, dass eine weitere Eskalation dort ganze Bataillone aus der geplanten Offensive in Gaza abziehen könnte.
Vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate hatten Israel vor einer Woche eindringlich vor einer möglichen Annexion großer Teile des Westjordanlands gewarnt. Solche Schritte würden die Chancen auf Frieden in der Region zunichtemachen und den Geist des mit Israel geschlossenen Abraham-Abkommens verraten, erklärte die Sondergesandte des Außenministers, Lana Nusseibeh. Für die Vereinigten Arabischen Emirate sei das eine "rote Linie".
Ultrarechte Minister der israelischen Regierung Netanjahus drängen darauf, im Falle einer in diesem Monat bei der UN-Vollversammlung in New York geplanten Anerkennung eines Staates Palästina durch einflussreiche Länder wie Frankreich, Belgien und Kanada weite Teile des Westjordanlands zu annektieren. Laut israelischen Medienberichten wollte Netanjahu während des Besuchs von US-Außenminister Marco Rubio ausloten, wie die USA zu Annexionsbestrebungen Israels im besetzten Westjordanland stehen.
- tagesschau.de: "'Ich denke, es ist ein Fehler'"
- ynetnews.com: "Leveling the battlefield: IDF refines urban warfare tactics as rookie officers prepare for first Gaza fight" (englisch)
- timesofisrael.com: "‘Take the deal!’ IDF chief said to yell at ministers, urges Mossad head to go seal it" (englisch)
- longwarjournal.org: "IDF completes preparations for next phase of Gaza City offensive" (englisch)
- ynetnews.com: "Israel’s plan to maneuver around hostages — and push to capitalize on Gaza strike" (englisch)
- washingtonpost.com: "Visualizing the size of Gaza City compared with U.S. cities" (englisch)
- un.org: "In Emergency Security Council Session, UN Warns Israel’s Gaza City Takeover Could Trigger ‘Another Horrific Chapter’ in Conflict" (englisch)
- Mit Material der Nachrichtenagentur dpa