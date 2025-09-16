Neue Offensive in Gaza Es droht der große Knall

Leuchtmunition erhellt während israelischer Angriffe den Nachthimmel über dem nördlichen Gazastreifen: Israels Offensive gegen Gaza-Stadt hat begonnen. (Quelle: Leo Correa/ap)

Israels Armee rückt in Gaza-Stadt ein. Die Pläne wurden zuvor scharf kritisiert. Experten erwarten keinen Erfolg bei der Operation.

Die israelische Armee hat in der Nacht mit der angekündigten Bodenoffensive auf Gaza-Stadt begonnen. In Vorbereitung des Vorstoßes hatte die israelische Luftwaffe bereits am Montag die Stadt im Norden des Gazastreifens massiv bombardiert. Nun sollen Berichten zufolge israelische Panzer und Bodentruppen in das Stadtgebiet vorgedrungen sein.

Verteidigungsminister Israel Katz verkündete am Morgen auf X: "Gaza brennt." Ziel der Offensive sei es, "die Voraussetzungen für die Freilassung der Geiseln und die Niederlage der Hamas zu schaffen". Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte lokalen Medienberichten zufolge, Israel habe "eine intensive Operation in der Stadt Gaza begonnen".

Bereits am Wochenende hatte das israelische Militär laut Berichten an der nördlichen Grenze des Gazastreifens hunderte Kampfpanzer, gepanzerte Mannschaftswagen sowie Bulldozer zusammengezogen. Beobachter erwarteten einen Einmarsch Richtung Gaza-Stadt, den Bodentruppen anführen sollten, unterstützt von Brigaden, die bereits in den Außenbezirken der Stadt operierten. Die Einnahme soll demnach schrittweise erfolgen und könnte etwa von Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln oder einen Waffenstillstand beeinflusst werden.

Die Frage der Geiseln ist für die israelische Armee besonders heikel. Zwar wurden "Koordinationszonen" markiert, in denen sich Geiseln befinden könnten. Hier soll mit äußerster Vorsicht vorgegangen werden. Dennoch bleibt das Risiko für die Gefangenen in den Händen der Hamas-Terroristen hoch. Dasselbe gilt für die israelischen Soldaten, die sich nun in einen potenziell verlustreichen Häuserkampf begeben. Davor warnen nicht nur Militärexperten, sondern auch die israelische Armee selbst.

"Das ist doch alles verrückt"

Einer der Kritiker der Operation ist der ehemalige Brigadekommandeur Hezi Nehama. Im Gespräch mit der "Tagesschau" nannte er die Pläne für Kämpfe in dem dicht besiedelten Gebiet "sehr gefährlich". Die Hamas verstecke sich unter der Zivilbevölkerung, lasse sie nicht gehen und nutze sie als "menschliche Schutzschilde". Nehama prophezeite hohe Verluste unter Zivilisten und Soldaten. "Das ist doch alles verrückt. Ich denke, es ist ein Fehler", erklärte er.