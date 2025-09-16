Vier von fünf Tatbeständen erfüllt UN-Menschenrechtsrat wirft Israel Genozid in Gaza vor

Verwundete Palästinenser werden nach dem israelischen Beschuss von Gaza-Stadt ins Al-Shifa-Krankenhaus gebracht (Archivbild): Begeht Israel im Gazastreifen einen Genozid? (Quelle: Omar Ashtawy/dpa)

Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 führt die israelische Armee Krieg in Gaza. Laut UN erfüllt das Vorgehen vier von fünf Tatbeständen eines Völkermords.

Israel begeht nach Auffassung der unabhängigen Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrats im Gazastreifen Genozid. Vier der fünf in der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords von 1948 erwähnten Tatbestände seien erfüllt, befindet die dreiköpfige Kommission.

Israel erkennt, wie die USA unter Präsident Donald Trump, den UN-Menschenrechtsrat als Autorität nicht an und wirft ihm und seinen Kommissionen grundsätzlich vor, gegen Israel voreingenommen zu sein. Der Menschenrechtsrat besteht aus 47 Ländern, die jeweils für drei Jahre von der UN-Generalversammlung gewählt werden.

Vorwurf: Israel tötet Zivilisten und blockiert humanitäre Hilfe

Die Kommission nennt als Tatbestände: Tötung, schwere körperliche oder seelische Schädigung, vorsätzliche Schaffung von Lebensbedingungen, die auf die vollständige oder teilweise Zerstörung der palästinensischen Bevölkerung abzielen, und Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten. Zivilisten würden getötet, humanitäre Hilfe blockiert, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen systematisch zerstört und religiöse Einrichtungen angegriffen.

Der Bericht bezieht sich auf die Geschehnisse seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas und anderer Extremisten auf Israel am 7. Oktober 2023.

Israel betont stets, es bekämpfe im Gazastreifen die Hamas und nicht die Zivilbevölkerung. Die Hamas missbrauche die Zivilisten immer wieder als "menschliche Schutzschilde". Der Krieg könne sofort enden, wenn die Hamas die 48 verbliebenen Geiseln freilasse und die Waffen niederlege.

Kommission spricht von Vorsatz

In dem Bericht heißt es weiter: "Es gibt auch indirekte oder Indizienbeweise für einen besonderen Vorsatz (dolus specialis) im Verhaltensmuster der politischen und militärischen Behörden Israels sowie in den Militäroperationen, die unter Berücksichtigung der Gesamtheit der Beweise die erforderliche spezifische Absicht zur Begehung von Völkermord belegen."