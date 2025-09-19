Neue Recherche So lief der DHL-Brandanschlag in Leipzig ab
Im Juli vergangenen Jahres fängt ein DHL-Paket auf dem Leipziger Flughafen Feuer – kurz vor dem Verladen in einen Flieger. Eine Recherche legt das Netzwerk hinter dem Anschlag offen.
Die Operation verlief nicht reibungslos. Schon am Anfang. Eigentlich sollte Aleksandras Šuranovas, ein Kontaktmann des russischen Geheimdienstes GRU, im vergangenen Jahr in Litauens Hauptstadt Vilnius brisante Päckchen abholen. Zwischen Sexspielzeug und Massagekissen war Nitromethan-Sprengstoff versteckt – versehen mit einem Zünder. Doch die Abholaktion schlug im ersten Anlauf fehl. Der Kontaktmann des russischen Geheimdienstes konnte die über Airbnb gebuchte Wohnung im Norden von Vilnius nicht finden.
Von "lausiger Koordinierung", spricht die Rechercheplattform, "Vsquare", die jetzt über die mehr als sechs Monate dauernden Nachforschungen von Journalisten aus mehreren europäischen Ländern berichtete. Es geht um eine Serie von Brandstoffanschlägen beim Logistikunternehmen DHL. So ging im Juli vergangenen Jahres in einer DHL-Verladestation in Polens Hauptstadt Warschau ein Paket in Flammen auf, tags darauf explodierte ein DHL-Paket am englischen Flughafen Birmingham. Den Auftakt der Anschlagsserie hatte am 20. Juli 2024 ein Zwischenfall am Flughafen in Leipzig gemacht. Dort war ein DHL-Paket explodiert – kurz vor dem Verladen in den Frachtflieger. Dadurch wurde wahrscheinlich ein Absturz der DHL-Maschine verhindert.
Der Verdacht der Fahnder richtete sich unmittelbar Richtung Russland. "Ziel sei es laut westlichen Sicherheits- und Strafverfolgungsquellen, die US-amerikanische und europäische Sicherheitshilfe für Kiew zu stören und demokratische Wähler mit glaubhaft abstreitbaren Angriffen zu terrorisieren, um die Unterstützung der Bevölkerung für die Ukraine zu schwächen", hieß es in der "Vsquare"-Recherche.
Zu Hilfe kam den westlichen Ermittlern, dass ein viertes Paket noch vor der Detonation in Warschau aufgespürt werden konnte. So konnten die Sicherheitskräfte nicht allein den Inhalt der Sendung und den eingesetzten Sprengstoff analysieren. Sondern auch den Weg der Sendung und die entsprechenden Drahtzieher.
Im Zentrum der laut "Vsquare" von Spionen des russischen Staatschefs Wladimir Putin organisierten Attentatsserie steht demnach Aleksandr Miroschnikow, ein ehemaliger U-Boot-Kapitän der sowjetischen Nordmeerflotte. Für die Brandanschläge nutzte er teils alte Kameraden aus der Armee, teils zwielichtige Gestalten wie Šuranovas, der zuvor in Litauen in Wirtschaftskriminalität verstrickt war.
Auch den Weg der Pakete konnten die Fahnder nachzeichnen. Den Anfang nahm die Sendung in der estnischen Stadt Narwa, direkt an der Grenze zu Russland. Von dort verlief der Weg nach Riga in Lettland, über Vilnius und Kaunas in Litauen ging es schließlich ins moldauische Chișinău und von dort zurück nach Europa, ehe es durch Šuranovas auf den letzten Weg gebracht werden sollte. Mehrfach passierte die brisante Fracht EU- und Nato-Grenzen. Ohne dass der Sprengstoff im Paket weiter auffiel.
Mindestens fünfzehn Verdächtige werden mit dem Netzwerk der DHL-Anschlagsserie in Verbindung gebracht. Litauens Justiz gab am Mittwoch erste Festnahmen bekannt.
Für die Londoner Forschungseinrichtung International Institute for Strategic Studies (IISS) ist die DHL-Serie ein Beleg für Russlands neue Strategie sogenannter Wegwerfagenten. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hatten EU, USA und Großbritannien zahlreiche russische Diplomaten ausgewiesen. Viele wurden mit Spionageaktivitäten in Verbindung gebracht. Um den Mangel an geeignetem Personal auszugleichen, heuert der russische Geheimdienst Gelegenheitsagenten an. Oft sind sie nach einer Aktion aufgeflogen wie Šuranovas. IISS bilanzierte: Ziel sei es, die US-amerikanische und europäische Militärhilfe für die Ukraine zu unterbrechen und demokratische Wähler mit glaubhaft abstreitbaren Angriffen zu terrorisieren, um die Unterstützung der Bevölkerung für die Ukraine zu schwächen.
Britische Studie zu russischen Sabotageakten in Europa
IISS spürte die den russischen Diensten zugeschriebenen Sabotageakte in der EU und Großbritannien nach. Das Ergebnis: "Die Zahl der Angriffe hat sich von 2023 bis 2024 fast vervierfacht."
Für Deutschland nennt die Studie neben dem Paketzwischenfall von Leipzig auch eine Serie von Manipulationen der Wasserversorgung von Militäreinrichtungen in Geilenkirchen und Köln-Wahn. In Polen war ein Spionagering aufgeflogen, der Eisenbahnstrecken ausbaldowerte.
Die Bilanz der britischen Forscher mit Blick auf die russischen Umtriebe in der EU und Großbritannien: Bei den meisten europäischen Zielen handelt um kritische Infrastruktur "im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und um Regierungseinrichtungen".
- vsquare.org: Revealed: How Russia’s GRU Plotted Europe’s Parcel Explosions (Englisch)
- iiss.org: The Scale of Russian Sabotage Operations Against Europe’s Critical Infrastructure (Englisch)
- lrt.lt: How Vilnius became the hub of GRU’s parcel bomb plot – LRT investigation (Englisch)
- nrc.nl: Amateuristische Russische operatie liet bompakketjes weken door Oost-Europa zwerven voordat ze ontploften op DHL-locaties (Niederländisch, Bezahlschranke)