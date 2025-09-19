Neue Recherche So lief der DHL-Brandanschlag in Leipzig ab

Von t-online, 19.09.2025

Eine DHL-Maschine (Archivbild): Am Flughafen Leipzig missglückte im vergangenen Jahr ein Anschlag.

Im Juli vergangenen Jahres fängt ein DHL-Paket auf dem Leipziger Flughafen Feuer – kurz vor dem Verladen in einen Flieger. Eine Recherche legt das Netzwerk hinter dem Anschlag offen.

Die Operation verlief nicht reibungslos. Schon am Anfang. Eigentlich sollte Aleksandras Šuranovas, ein Kontaktmann des russischen Geheimdienstes GRU, im vergangenen Jahr in Litauens Hauptstadt Vilnius brisante Päckchen abholen. Zwischen Sexspielzeug und Massagekissen war Nitromethan-Sprengstoff versteckt – versehen mit einem Zünder. Doch die Abholaktion schlug im ersten Anlauf fehl. Der Kontaktmann des russischen Geheimdienstes konnte die über Airbnb gebuchte Wohnung im Norden von Vilnius nicht finden.

Der Verdacht der Fahnder richtete sich unmittelbar Richtung Russland. "Ziel sei es laut westlichen Sicherheits- und Strafverfolgungsquellen, die US-amerikanische und europäische Sicherheitshilfe für Kiew zu stören und demokratische Wähler mit glaubhaft abstreitbaren Angriffen zu terrorisieren, um die Unterstützung der Bevölkerung für die Ukraine zu schwächen", hieß es in der "Vsquare"-Recherche.

Zu Hilfe kam den westlichen Ermittlern, dass ein viertes Paket noch vor der Detonation in Warschau aufgespürt werden konnte. So konnten die Sicherheitskräfte nicht allein den Inhalt der Sendung und den eingesetzten Sprengstoff analysieren. Sondern auch den Weg der Sendung und die entsprechenden Drahtzieher.

Im Zentrum der laut "Vsquare" von Spionen des russischen Staatschefs Wladimir Putin organisierten Attentatsserie steht demnach Aleksandr Miroschnikow, ein ehemaliger U-Boot-Kapitän der sowjetischen Nordmeerflotte. Für die Brandanschläge nutzte er teils alte Kameraden aus der Armee, teils zwielichtige Gestalten wie Šuranovas, der zuvor in Litauen in Wirtschaftskriminalität verstrickt war.