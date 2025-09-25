Kommen wir zu Wladimir Putin: Wie wurde er zu dem, der er heute ist?

Um Putin zu verstehen, müssen wir eine Erkenntnis beherzigen: Der Mann im Kreml hat das leninistische Denken, das er als Kind der alten Sowjetunion und als Angehöriger des Geheimdienstes verinnerlicht hat, niemals abgelegt. In diesem Denken gibt es eine zentrale Lektion: Wenn du die Macht hast, gib sie niemals wieder ab! Diesen Gedanken hat Putin aus dem Kommunismus übernommen und in sein neues System überführt. Es ist ja ein imperialer Nationalismus in Russland, das Prinzip lautet: Die Macht steht über dem Recht. Da ist Putin gnadenlos.

Zahlreiche Menschen haben ihre Opposition gegen Putin mit ihrem Leben bezahlt, von Journalisten wie Anna Politkowskaja bis hin zum zum Regimegegner Alexei Nawalny.

Putin unterscheidet die Welt in Freund und Feind, seine Feinde will er ausmerzen. Putin setzt auf die pure Angst.

Nun hat Putin uns im Westen zu Feinden erklärt.

Wir waren recht leichtgläubig. Viel zu lange herrschte die Illusion, dass wir uns mit Putin schon irgendwie arrangieren könnten. Tatsächlich glaube ich aber, dass noch relativ lange die Chance bestand, einen besseren Weg mit Russland gemeinsam zu finden. Wie diese neue gemeinsame Zukunft, die Helmut Kohl und Michail Gorbatschow noch erhofft hatten, zerfallen ist, das ist schon sehr traurig.

Nun wird ein russischer Angriff auf Nato-Territorium befürchtet. Das Jahr 2029 wird hierfür immer wieder genannt.

Putin ist das Schlimmste zuzutrauen. Wir müssen nun dringend aus der so lange totgesparten Bundeswehr ein Instrument machen, das unsere Freiheit und die unserer Verbündeten schützt. Im Bereich der Rüstung passiert zu wenig, wir brauchen Drohnen, Drohnen, Drohnen. Und die Abwehr gegen Drohnen. Sonst sieht es düster aus für Deutschland.

Kommen wir zu Nordkorea unter Kim Jong Un, der Russland Soldaten für seinen Krieg gegen die Ukraine zur Verfügung stellt. Was zeichnet diesen "lupenreinen" Diktator aus?