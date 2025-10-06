Nix hatte einen anderen Ansatz.

Genau. Nix erklärte den einen und einzigen Grund, warum ein Mensch Cola im Kino kauft: Weil er Durst hat. Wie steigert man also den Durst der Leute im Kino? Indem man die Temperatur hochdreht. Damit hat Nix die Funktionsweise der sozialen Medien ziemlich genau auf den Punkt gebracht, so arbeitet das Digitale, so arbeiten viele Plattformen. Es geht darum, die Stimmung anzuheizen.

Ist allein Geld der Antrieb?

Sie tun das nicht mit dem ursprünglichen Ziel, die Demokratie zu stören, im Grunde arbeiten sie daran, Werbung zu verkaufen. Die Störung der Demokratie und der öffentlichen Sphäre ist ein Nebeneffekt davon. Allerdings ist das ein ziemlich verstörender Nebeneffekt, um den wir uns dringend Gedanken machen sollten.

Donald Trump besitzt mittlerweile mit Truth Social seine eigene Plattform, dazu kommt seine lange Erfahrung als eine Art Entertainer. Wie wichtig ist der Faktor Show in der Politik?

Ronald Reagan wurde einmal gefragt, wie ein Schauspieler Präsident der Vereinigten Staaten sein könne. Reagan entgegnete, dass er nicht verstehe, wie man US-Präsident sein könne, ohne Schauspieler zu sein. Es gab immer diese Verbindung zwischen Politik und Show, aber mittlerweile hat sich etwas verändert. Und zwar handelt es sich um die Art der Show: Wenn man sich in einem Umfeld bewegt, das extremes Verhalten belohnt, gerät etwas ins Rutschen. Denn diese Dynamik erfordert immer extremere Sensationen, es spielt keine Rolle mehr, ob man heute dem widerspricht, was man noch am Tag zuvor verkündet hat.

Trump beherrscht dieses Spiel nahezu perfekt.

Trump und Menschen wie er haben etwas Hypnotisches. Jeden Tag wachen wir hier in Europa auf und bekommen mit, was er nun wieder gesagt und getan hat. Es ist tatsächlich so, als würde uns Trump jeden Tag etwas hypnotisieren. Er lässt uns keine Zeit zum Nachdenken, weil er schon längst wieder andere Themen jagt.

Wie denkt Trump wohl?

Das ist eine gute Frage. Trump liest überhaupt nicht, weder Bücher noch Zeitschriften oder die paar Zeilen, die ihm Berater hinlegen, um ihn vor einem Gespräch oder einer Entscheidung vorzubereiten. Trump funktioniert ausschließlich verbal. Das ist nicht sehr gut, um wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen, aber er agiert mit seinem Instinkt, seinem Talent für die Show. Trump ist frei von jeglicher Struktur, es gibt nichts, was ihn bremsen könnte. Er konzentriert sich einfach auf das, was gerade aktuell ist, mit einem bemerkenswerten Instinkt. Auch das ist ein Führungsmerkmal der Raubtiere.

Wie ist das gemeint?

Es geht nicht nur darum, eine Entscheidung zu treffen, sondern auch darum, eine schnelle Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung nach reiflicher Überlegung und guter Planung zu treffen, kann nahezu jeder in den Augen dieser Leute. Aber eine Entscheidung, die völlig unerwartet und überraschend ist, etwas, mit dem niemand rechnet, das ist ein echter Akt der Macht.

In den liberalen Demokratien haben wir die Macht aus guten Gründen gebändigt.

Bei Goethe findet sich die Geschichte des Herzogs von Sachsen, alt und eigensinnig. Als er gebeten wurde, eine besonnene Entscheidung zu treffen, kam dieses: "Ich will nichts bedenken, nichts überlegen, wozu wäre ich denn sonst Herzog von Sachsen?" Heute ist die Faszination für schnelle Entscheidung so mächtig, weil viele Menschen das Gefühl haben, dass nichts passiert, dass das System festgefahren ist, dass man Probleme nicht lösen kann. Entsprechend beeindruckt sind sie dann, wenn jemand zeigt, dass er vorschnelle Entscheidungen treffen kann.

Nun ist zu befürchten, dass die Künstliche Intelligenz Entscheidungen für uns treffen wird.

Jake Sullivan war unter Joe Biden als Nationaler Sicherheitsberater einer der bestinformierten Menschen dieser Welt. Als er das Weiße Haus verließ, wies er darauf hin, dass es aktuell fünf oder sechs Projekte in den USA gibt, die mit dem Manhattan-Projekt, das immerhin die Atombombe hervorbrachte, vergleichbar sind. In dem Sinne, dass sie das gleiche Potenzial haben, die Welt zu verändern. Allerdings beklagte Sullivan, dass sie in der Administration nicht die Kontrolle darüber gehabt haben, sie nichts darüber wussten und völlig machtlos waren. Ich finde das beängstigend.

Im Grunde handelt es sich doch stets um eine Machtfrage?

Ja, es geht um Macht. Welche Bereiche unseres Lebens wollen wir weiter vollständig von Menschen kontrollieren? Welche Bereiche wollen wir an die KI delegieren? Ich persönlich finde, dass wir die Freiheit haben sollten, diese Entscheidung treffen zu dürfen – und sie nicht einfach in jedem Bereich aufgezwungen bekommen sollten. Genau das passiert nämlich gerade zum Teil. Es ist also tatsächlich eine Frage der Macht.

Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Funktionen mit Politik und Macht. Was fasziniert Sie daran?

Wahrscheinlich habe ich mich schon von klein auf damit beschäftigt. Ich wuchs zwischen Paris und Brüssel auf, als ich zehn Jahre alt war, zog meine Familie dann nach Italien, wo später auf meinen Vater, der Ökonom als Berater für die Regierung tätig war, ein Terroranschlag verübt worden ist. Er wurde nicht getötet, aber verletzt. Irgendwie hatte ich früh das Gefühl, dass die Politik der Schauplatz war, an dem das Relevante geschah.

Wie sehen Sie die Sache heute?

Heute glaube ich, dass die grundlegende Aufgabe der Politik darin besteht, uns daran zu hindern, uns umzubringen, wenn wir unterschiedliche Meinungen oder Interessen haben. Es wäre gut, wenn wir das so beibehalten könnten.

Das ist eine ziemlich nüchterne Sicht auf die Dinge.

Sie ist aber in unserer Zeit notwendig. Daraus lassen sich zwei Lehren ziehen: Erstens kehrt die Gewalt sofort zurück, wenn die Politik versagt, sie dysfunktional wird. Und zweitens zieht die Politik, selbst wenn sie funktioniert, gewalttätige Charaktere an. Aber wenn das System funktioniert, gibt es zumindest keine physische Gewalt, denn es absorbiert viel dieser Gewalt. Auch wenn die Menschen, die damit zu tun haben, gleichwohl eine gewisse Gewalt konzentrieren.

Nun hat also die "Stunde der Raubtiere" geschlagen, Ihr Buch gibt wenig Grund zu Optimismus. Haben Sie nicht ein wenig Hoffnung?

Ursprünglich umfasste das Buch tatsächlich drei Seiten mehr, drei Seiten mit eher optimistischem Inhalt. Ich habe sie weggelassen, weil mir klar geworden ist, dass das Buch stärker ist, wenn es sozusagen vom dunklen Schlag ist. Den Lesern wollte ich auch keine Überlegungen zumuten, an die ich nicht selbst fest glaube.

Dann also zum Schluss bitte noch einmal schonungslos: Was erwartet uns Europäer?

Europa drohen Erniedrigung und Demütigung. Es ist, als wenn wir als wohlhabende Provinz des Römischen Reiches bislang gute Kaiser gehabt hätten, plötzlich beherrscht uns nun ein Nero oder Caracalla. Dann wird deutlich, dass man eigentlich nicht souverän ist, dass man nicht mehr die Kontrolle über sein eigenes Schicksal hat. Schlimmer noch: Wir sind etwas Schlimmen ausgesetzt, weil wir weder militärisch noch wirtschaftlich und technologisch souverän sind. Jetzt kommt die bitterböse Rechnung, wir müssen den Preis bezahlen. Aber sind wir dazu bereit?

Sind wir es?

Ich fürchte nicht. Die europäischen Staats- und Regierungschefs wollen Trump einbinden, ihn bei der Ukraine ins Boot holen, auch mit seinen Zöllen wollen sie umgehen. Das sind alles nahezu technische Details, die das gewaltige eigentliche Problem übertünchen: Die Raubtiere zielen darauf ab, die liberale Demokratie abzuschaffen und durch etwas anderes zu ersetzen. Schauen Sie sich die ausdrückliche Unterstützung der Trump-Administration für die AfD in Deutschland und rechtsextreme Bewegungen in ganz Europa an. Da droht die tödliche Gefahr.

Haben Sie einen Rat?

Es braucht Mut, wir dürfen nicht ängstlich sein. Was sagte Trump neulich vor der Generalversammlung der Vereinten Nation an die Europäer gewandt? "Eure Länder fahren zur Hölle!" Wer kann das anders als Drohung verstehen? Die Raubtiere warten schon, diese Leute sind unfassbar gefährlich. Als Europäer sollten wir ruhig ein wenig stolzer und auf das sein, was uns ausmacht – und uns der Raubtiere erwehren.