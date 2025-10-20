Nahost-Expertin Natalie Amiri "Das ist der letzte Strohhalm der Hamas"
Donald Trump will Frieden im Nahen Osten, aber hat er eine Aussicht auf Erfolg? Natalie Amiri hat seit dem 7. Oktober 2023 intensiv in der Region recherchiert. Im Interview erklärt die Journalistin, auf welchen Menschen ihre Hoffnung besonders ruht.
Per Deal will Donald Trump Frieden im Krieg in Gaza schaffen, einen Waffenstillstand hat der US-Präsident immerhin erreicht – wenn dieser auch fragil ist. Erschwerend kommt hinzu, dass sowohl die terroristische Hamas als mindestens auch die rechtsextremen Verbündeten des israelischen Premiers Benjamin Netanjahu mehr Interesse am Kampf als am Frieden haben. Das sagt Natalie Amiri, Journalistin und ausgewiesene Kennerin des Nahen Ostens.
Warum hegt Natalie Amiri dennoch eine gewisse Hoffnung auf Frieden? Wie dramatisch ist die Situation in Gaza und Israel? Und wie hat Israel die Machtverhältnisse in der Region verändert? Diese Fragen beantwortet Natalie Amiri, Autorin des Buches "Der Nahost-Komplex" im Gespräch.
t-online: Frau Amiri, Donald Trump will Frieden im Nahen Osten schaffen, eine brüchige Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel existiert mittlerweile. Hat der US-Präsident eine längerfristige Aussicht auf Erfolg?
Natalie Amiri: Die erste Phase ist noch nicht vollkommen, aber im Großen und Ganzen erfolgreich umgesetzt worden. Die Geiseln sind zurück in Israel, die Bombardierungen Gazas wurden weitestgehend gestoppt. Doch die neue Realität ist brüchig und explosiv, was sich bereits darin zeigt, dass durch den Rückzug der israelischen Armee (IDF) auf 53 Prozent des Gazastreifens, auf die sogenannte gelbe Linie (erster Schritt), die Hamas aus dem Untergrund hervorgekommen ist und jetzt wieder die Straße beherrscht, inklusive Einschüchterung der Bevölkerung und Exekutionen der Feinde. Auch wenn sie Tausende Kämpfer verloren haben, gibt es immer noch funktionierende Kommandostrukturen. Es war von Anfang an klar, dass die eigentliche Herausforderung die zweite Phase ist.
Was braucht es jetzt dringend?
Wo sind jetzt die internationalen Truppen, die sogenannten Friedenstruppen, die ohne Verzögerung gleich nach Abzug in Erscheinung hätten treten müssen? Die Gesandten des US-Präsidenten Donald Trump, Steve Witkoff und Jared Kushner, sind heute in Israel gelandet. Vor allem soll es bei den Gesprächen um die zweite Phase der Umsetzung des Trump-Plans sein – einschließlich der Entsendung einer internationalen Stabilisierungstruppe nach Gaza, des Rückzugs der IDF aus dem Gazastreifen und der Entwaffnung der Hamas. Das ist wichtig.
Die Hamas sichert bereits ihre Machtbasis, auch durch die erwähnten Exekutionen von Gegnern.
Zusätzlich sind durch die Schwächung der Hamas Clanstrukturen entstanden, einige mit israelischer Unterstützung, die die Hamas bekämpfen. Zu viele Waffen, zu viele Machtkämpfe, keine guten Voraussetzungen für den Aufbau des zu 80 Prozent zerstörten Gazastreifens, der dringend angegangen werden muss. Vor allem für die traumatisierte Bevölkerung, die gerade aus dem Überlebensmodus heraustritt und erst jetzt das enorme Ausmaß der Verluste begreift, die alle Menschen in Gaza in den vergangenen zwei Jahren erlitten haben.
Zur Person
Natalie Amiri, geboren 1978, ist deutsch-iranische Journalistin, Orientalistin, Moderatorin und Autorin. Amiri war ARD-Studioleiterin in Teheran, seit 2024 ist sie in Vertretung für das ARD-Studio in Tel Aviv tätig. Sie moderiert den "ARD-Weltspiegel" aus München und hat mehrere Bestseller wie "Zwischen den Welten" (2021) und "Afghanistan – Unbesiegter Verlierer" (2022) verfasst. Kürzlich erschien Amiris neues Buch "Der Nahost-Komplex. Von Menschen, Träumen und Zerstörung".
Wo sehen Sie die größten Fallstricke?
Der 20-Punkte-Plan ist, wie bereits oft gesagt, in vielen Punkten äußerst unklar und kann entsprechend unterschiedlich gedeutet werden. Der Abzug des israelischen Militärs aus Gaza ist zum Beispiel nicht konkret geregelt. Wie und wann soll eine Militärkooperation dort für Sicherheit sorgen? Wie viele Soldaten, was genau ist deren Mandat? Wer soll Mitglied der Übergangsregierung werden, die aus palästinensischen Technokraten bestehen soll? Woher kommen die 70 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau? Und wie werden sich die rechtsextremen Koalitionspartner von Benjamin Netanjahu verhalten, die ein "Großisrael" ohne Palästinenser anstreben? Und dafür sorgen sie gerade, im Schatten Gazas, im besetzten Westjordanland. Und unterwandern damit auch eine Zweistaatenlösung, die, wenn auch nur vage, in Aussicht gestellt wird in Trumps Plan.
Die Hamas ihrerseits erklärte zunächst eine Art "Jein" zu Trumps Friedensplan, wie der "Spiegel" es auf den Punkt brachte.
Die größte Frage ist, wie die Entwaffnung der Hamas praktisch umgesetzt werden soll. Ich gehe nicht davon aus, dass die Hamas freiwillig ihrer eigenen Entwaffnung zustimmen wird. Auch wenn sie ihre größten Unterstützer, Katar, die Türkei sowie die Islamische Republik Iran, weitestgehend verloren hat. Doch ohne Waffen würde sie sich aufgeben. Sie würde ihrer Auflösung zustimmen. Ich sehe darin das größte Problem, denn die Hamas existiert nur für den Kampf gegen Israel.
Donald Trump hat deutliche Ambitionen auf den Friedensnobelpreis, andererseits ist er dafür berüchtigt, schnell das Interesse zu verlieren, wenn die Dinge nicht nach seinem Willen laufen.
Der anfänglichen Euphorie über den Friedensplan könnte schnell die Ernüchterung folgen, wenn es an die Umsetzung geht. Trump ist wankelmütig, er hat den Friedensnobelpreis nicht bekommen, ihn interessiert vor allem die US-Innenpolitik. Trump will bei seinen evangelikalen Wählern gut dastehen, für die Israel Bedeutung hat. Darauf ist Trump aus. Auf der anderen Seite haben die arabischen Staaten eine konstruktive Rolle in diesem Plan, die nicht zu unterschätzen ist. Die meisten dieser Länder streben eine friedliche Region an. Durch die guten Beziehungen zwischen Präsident Trump und Staaten wie Katar, der Türkei oder Saudi-Arabien werden auch sie zu seinen "Einflüsterern". Ein Vorteil für die Palästinenser, die hoffentlich nicht wieder wie bei den Abraham-Abkommen vergessen werden. Was wir gesehen haben, wohin das führt.
In Ihrem Buch "Der Nahost-Komplex" analysieren Sie die Lage: Sowohl die israelische Regierung unter Netanjahu als auch die Hamas nutzen jede Schwäche des anderen aus. Wie soll da irgendeine Form von Frieden entstehen oder gar Bestand haben?
Diese beiden Akteure waren in den letzten zwei Jahren immer die Problemfaktoren: Sowohl die israelische Regierung hat ihre eigenen Ziele in Gaza als auch die Hamas. Diese beiden Fraktionen werden sich nie grundsätzlich einigen können, denn ein Kompromiss würde für beide Seiten das Ende bedeuten. Besser wäre es für die Zukunft der Palästinenser und der Israelis, wenn bald andere, kompromissbereitere Akteure übernehmen würden, denen es nicht um die eigenen Belange geht, sondern um die Menschen vor Ort.
Sie selbst sind eine ausgewiesene Kennerin des Nahen und Mittleren Ostens und haben mit zahlreichen Menschen dort gesprochen. Glauben Sie, dass wieder Frieden herrschen könnte?
Ich habe ein klein wenig Hoffnung, zum ersten Mal seit langer Zeit. Nicht, weil Trump nun aktiv geworden ist, sondern weil es so viele bewundernswerte Menschen gibt, die davon sprechen, dass sie verzeihen können und den Frieden wollen. Und dass man sich dafür entscheiden kann. In meinem Buch schreibe ich über sie. Tulli Flint, ein Traumatherapeut aus Israel, ist so jemand. Er sagte mir, dass nun eine Chance auf Veränderung besteht. Denn viele Menschen seien während dieser Krise aufgewacht. Die israelische Gesellschaft braucht den Frieden auch. Dringend. Und jetzt, wo die Geiseln zurück sind, kann in Israel ein Heilungsprozess beginnen, der im besten Fall eine Aussöhnung über Grenzen hinweg impliziert.
Das wird ein langer, schmerzhafter Weg.
Tulli Flint erklärte mir, dass sich die israelische Gesellschaft im Überlebensmodus befand. In einem solchen Zustand verliert eine Gesellschaft auch ihre Werte – also in Bezug auf Gleichheit, Menschen- und Selbstbestimmungsrechte. Wenn wir die Menschen aus diesem Modus nicht herausholen, so Tulli Flint, verfestigt sich ein dauerhafter Zustand von Kampf oder Flucht.
Was muss dagegen getan werden?
Die am 7. Oktober 2023 bei der Terrorattacke der Hamas entführten Geiseln sind endlich zurück. Die Geiseln waren und sind omnipräsent in der israelischen Gesellschaft. Als ich vor ein paar Wochen mit einer Maschine von El Al nach Israel flog, bat der Pilot vor der Landung über die Bordlautsprecher um die sichere Heimkehr der Geiseln. Im ganzen Land hängen ihre Bilder. Die Rückkehr der Geiseln war so wichtig, damit sich Israel von seinem Trauma erholen kann.
Was rät Tulli Flint?
Es braucht ein nationales Heilungs- und Erholungsprogramm, das alle Mitglieder der Gesellschaft einschließt. Gerade auch die Soldaten, die als Reservisten zu Hunderttausenden eingezogen worden sind. Es sind ja nicht viel mehr als zehn Millionen Menschen in Israel. Wenn man sich vorstellt, wie viele dann den Krieg nach Hause bringen, traumatisiert wurden in einem Krieg, für den sie eigentlich nicht vorbereitet worden sind. Ein unbehandeltes Trauma wiederholt sich in einer Familie über fünf Generationen, sagt Tulli Flint. Wenn wir nun bedenken, dass Israelis gerade einmal drei Generationen vom Holocaust entfernt sind, wird die ganze Dramatik deutlich.
Netanjahu profitierte vom Krieg, das Amt des Premierministers schützt ihn vor strafrechtlicher Verfolgung wegen seiner Affären. Wird er sich weiterhin im Amt halten können?
Ich gehe davon aus, dass Netanjahu die Wahlen 2026 nicht gewinnen wird. Nicht nur, weil die Gesellschaft von ihm enttäuscht ist, sondern auch das Militär und die Geheimdienste. Es wäre allerdings eine Illusion, dann einen superliberalen neuen Premierminister in Israel zu erwarten. Doch abwarten, ein israelischer Journalist sagte mir, dass schon ganze Friedhöfe voll von Menschen sind, die einen Abgesang auf Netanjahu sangen, und er es immer wieder schafft, an der Macht zu bleiben.
Die Terrorattacke der Hamas vom 7. Oktober 2023 mit rund 1.200 Toten war das größte Massaker an Juden seit dem Holocaust. Dass Israel darauf mit Härte reagieren würde, war auch den Terroristen von der Hamas klar. Aber lässt sich ein Zeitpunkt nennen, bei dem Israel im Krieg in Gaza eine Grenze überschritten hat?
Der 7. Oktober 2023 bedeutete für die Israelis den totalen Zusammenbruch ihres Glaubens an Sicherheit. Das Trauma ist gewaltig, was auch an dieser unfassbaren Brutalität liegt, mit der die Terroristen von Hamas und Islamischen Dschihad gewütet haben. Grenzen wurden viele überschritten. Darüber werden Gerichte entscheiden. Aber auch immer mehr Israelis sehen massive Kriegsverbrechen, die in Gaza verübt wurden. Ehud Olmert, der frühere Premier Israels, verschiedene Militärexperten, aber auch Ami Ajalon, ehemals Chef des Geheimdienstes Schin Bet, sagten mir, dass die Grenze der Verhältnismäßigkeit eigentlich bereits wenige Monate nach dem israelischen Einmarsch in Gaza erreicht war. Spätestens im Frühjahr 2024.
Die Hamas hätte ihrerseits die Geiseln insgesamt freilassen können, um den Krieg zu beenden.
So ticken diese Terroristen und Mörder nicht. Es geht ihnen nicht um Menschenleben. Auch Netanjahu hat gegen einen Deal gewirkt. Wie Ehud Olmert und andere Experten mir bestätigt haben, geht es im Grunde darum, dass Netanjahu mit seiner Koalition überleben will. Dafür ist er einen Teufelspakt eingegangen mit seinen rechtsextremen Verbündeten, Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich, dem Chefideologen. Diese Leute diktieren den Kurs, sie wollten keine Waffenruhe, keinen Frieden, sie sind auch für die Ausweitung der illegalen und völkerrechtswidrigen Siedlungen in der Westbank.
Ist Netanjahus Angst vor dem Gefängnis wirklich das größte Hindernis?
Ich konnte ein Interview mit Raviv Drucker führen, ein investigativer Journalist. Trotz allem, was er Netanjahu ankreidet, ist er von einer Sache überzeugt: Wenn man Netanjahu an einen Lügendetektor anschließen würde, käme dabei heraus, dass Netanjahu felsenfest davon überzeugt ist, das Richtige für Israel zu tun. Er sieht sich als Mr. Security für Israel.
Wie hat der Krieg die Region verändert?
Die Situation in Gaza ist furchtbar, die Traumata dort und in Israel werden noch lange nachwirken. Gleichzeitig hat Israel aber auch für neue Machtverhältnisse in der Region gesorgt, positivere. Die sogenannte Achse des Widerstandes der Islamischen Republik Iran wurde massiv durch israelische Angriffe auf die Hisbollah, schiitische Milizen in Syrien und im Irak geschwächt Die Mullahs haben Milliarden in ihr Terrornetzwerk gesteckt, übrigens Geld, das eigentlich der iranischen Bevölkerung zusteht. Nun ist dieses Netzwerk, bestehend aus Hamas und Islamischem Dschihad in Gaza, der Hisbollah im Libanon, den Huthis im Jemen und den schiitischen Milizen im Irak und Syrien nicht komplett eliminiert, aber eben massiv geschwächt worden. Auch in Syrien gab es ein Aufatmen, dass Baschar al Assad weg ist. Ein ehemaliger wichtiger geostrategischer Durchgang für die Islamische Republik zur Hisbollah im Libanon.
Werden andere Akteure sich bietende Gelegenheiten zum Ausbau ihrer Macht nutzen?
Diese "Achse des Widerstandes" ist zu großen Teilen pulverisiert, die Islamische Republik Iran steht mit dem Rücken zur Wand. Ich denke, dass dies eher zu einer Art Entspannung führen wird, denn die regionalen Player wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar haben ein Interesse an Stabilität und weniger an kriegerischen Auseinandersetzungen. Abgesehen vom Vorgehen der israelischen Regierung gegen die Palästinenser ist der eigentliche Zünder in der Region kaltgestellt. Nämlich die Islamische Republik Iran.
Iran mag von den israelischen Angriffen schwer getroffen worden sein, aber das Regime der Mullahs ist noch an der Macht. Wird Netanjahu der Sache ein Ende machen wollen?
Es könnte zu einem erneuten Angriff auf den Iran kommen. Die Frage ist, was Israel vorhat mit der Islamischen Republik Iran. Hat man einen Plan zum Regimewechsel? Doch gleichzeitig braucht Netanjahu die Islamische Republik, spielt er doch gerne mit der Angst. Mithilfe der Drohgebärden aus der Islamischen Republik kann er seine Macht erhalten. Zumindest hat dies bis heute sehr gut funktioniert.
Was wollen die Menschen im Iran?
Ein nicht geringer Teil der iranischen Bevölkerung will das Regime loswerden. Denn es ist nicht ihr Regime, dem Land geht es schlecht. Und das, obwohl es aufgrund seiner Bodenschätze zu den reichsten Staaten dieser Welt gehören könnte. Schon 2009 gab es einen Satz, der in Sprechchören von Menschen im Iran tausendfach auf den Straßen skandiert wurde: "Na Ghaze, Na Lobnan, Janam fadaye Iran". Übersetzt heißt das: "Nicht Gaza, nicht der Libanon, mein Leben gehört dem Iran." Damit haben sie die Finanzierung von Hisbollah und Hamas durch das Regime kritisiert. Es ist weder ihr Krieg gegen Israel, sagen sie mir, noch ihr Atomprogramm, in das das Regime Milliarden investierte. Und dafür die Bevölkerung in die Armut stürzte.
Israels Ziel besteht weiterhin in der Zerstörung der Hamas. Kann das überhaupt gelingen?
Man kann die Hamas militärisch nicht auslöschen. Das sieht auch das israelische Militär so. Was man den Menschen in Gaza aber anbieten kann, ist ein besseres Leben unter menschenwürdigen Bedingungen. Wenn diese Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen können, kann ich mir schon vorstellen, dass Fanatismus und Ideologie viel weniger Zuspruch finden. Je mehr Tote, je mehr Leid es gibt, desto mehr Anhänger wird die Hamas finden und rekrutieren können. Das ist der letzte Strohhalm der Hamas. Wir hingegen, die Medien, aber auch die Politik, müssen auf die Menschen setzen, die verzeihen können, die den Dialog suchen. Und das sind gar nicht so wenige.
In Ihrem Buch stellen Sie Noa aus Israel vor.
Ich habe Noa vier Monate nach dem 7. Oktober 2023 kennengelernt. Eigentlich wollte sie an diesem Tag auf dem Nova-Festival sein, wo die Terroristen auch zuschlugen. Sie war aber zu müde, ihr Freund Jonathan fuhr ohne sie hin – und wurde ermordet. Als ich sie nun in Tel Aviv traf, sagte sie mir: Frieden zu wählen ist keine Schwäche, sondern eine Macht. In diesen Worten steckt viel Wahrheit, finde ich. Man macht das Spiel des Hasses und der Gewalt nicht mehr mit. Was wäre gewesen, wenn Israel die gesamte Solidarität der Welt nach dem 7. Oktober 2023 genommen hätte und sie in positive Macht verarbeitet hätte? Um den Frieden zu gewinnen? Stattdessen ist Israel nach dem Vorgehen in Gaza mittlerweile verhasster und isolierter denn je.
Wie geht es Noa heute?
Sie studiert nun Psychologie und möchte sich auf Traumatherapie spezialisieren. Solange es Menschen wie sie gibt, existiert Hoffnung. Für mich sind das Engel, Friedensengel, die sich dazu entschieden haben, nicht zu hassen, sondern die Trauer zu nehmen und in eine Kraft für den Frieden zu verwandeln.
Frau Amiri, vielen Dank für das Gespräch.
- Persönliches Gespräch mit Natalie Amiri via Videokonferenz