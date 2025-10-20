Die Hamas hätte ihrerseits die Geiseln insgesamt freilassen können, um den Krieg zu beenden.

So ticken diese Terroristen und Mörder nicht. Es geht ihnen nicht um Menschenleben. Auch Netanjahu hat gegen einen Deal gewirkt. Wie Ehud Olmert und andere Experten mir bestätigt haben, geht es im Grunde darum, dass Netanjahu mit seiner Koalition überleben will. Dafür ist er einen Teufelspakt eingegangen mit seinen rechtsextremen Verbündeten, Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich, dem Chefideologen. Diese Leute diktieren den Kurs, sie wollten keine Waffenruhe, keinen Frieden, sie sind auch für die Ausweitung der illegalen und völkerrechtswidrigen Siedlungen in der Westbank.

Ist Netanjahus Angst vor dem Gefängnis wirklich das größte Hindernis?

Ich konnte ein Interview mit Raviv Drucker führen, ein investigativer Journalist. Trotz allem, was er Netanjahu ankreidet, ist er von einer Sache überzeugt: Wenn man Netanjahu an einen Lügendetektor anschließen würde, käme dabei heraus, dass Netanjahu felsenfest davon überzeugt ist, das Richtige für Israel zu tun. Er sieht sich als Mr. Security für Israel.

Wie hat der Krieg die Region verändert?

Die Situation in Gaza ist furchtbar, die Traumata dort und in Israel werden noch lange nachwirken. Gleichzeitig hat Israel aber auch für neue Machtverhältnisse in der Region gesorgt, positivere. Die sogenannte Achse des Widerstandes der Islamischen Republik Iran wurde massiv durch israelische Angriffe auf die Hisbollah, schiitische Milizen in Syrien und im Irak geschwächt Die Mullahs haben Milliarden in ihr Terrornetzwerk gesteckt, übrigens Geld, das eigentlich der iranischen Bevölkerung zusteht. Nun ist dieses Netzwerk, bestehend aus Hamas und Islamischem Dschihad in Gaza, der Hisbollah im Libanon, den Huthis im Jemen und den schiitischen Milizen im Irak und Syrien nicht komplett eliminiert, aber eben massiv geschwächt worden. Auch in Syrien gab es ein Aufatmen, dass Baschar al Assad weg ist. Ein ehemaliger wichtiger geostrategischer Durchgang für die Islamische Republik zur Hisbollah im Libanon.

Werden andere Akteure sich bietende Gelegenheiten zum Ausbau ihrer Macht nutzen?

Diese "Achse des Widerstandes" ist zu großen Teilen pulverisiert, die Islamische Republik Iran steht mit dem Rücken zur Wand. Ich denke, dass dies eher zu einer Art Entspannung führen wird, denn die regionalen Player wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar haben ein Interesse an Stabilität und weniger an kriegerischen Auseinandersetzungen. Abgesehen vom Vorgehen der israelischen Regierung gegen die Palästinenser ist der eigentliche Zünder in der Region kaltgestellt. Nämlich die Islamische Republik Iran.

Iran mag von den israelischen Angriffen schwer getroffen worden sein, aber das Regime der Mullahs ist noch an der Macht. Wird Netanjahu der Sache ein Ende machen wollen?

Es könnte zu einem erneuten Angriff auf den Iran kommen. Die Frage ist, was Israel vorhat mit der Islamischen Republik Iran. Hat man einen Plan zum Regimewechsel? Doch gleichzeitig braucht Netanjahu die Islamische Republik, spielt er doch gerne mit der Angst. Mithilfe der Drohgebärden aus der Islamischen Republik kann er seine Macht erhalten. Zumindest hat dies bis heute sehr gut funktioniert.

Was wollen die Menschen im Iran?

Ein nicht geringer Teil der iranischen Bevölkerung will das Regime loswerden. Denn es ist nicht ihr Regime, dem Land geht es schlecht. Und das, obwohl es aufgrund seiner Bodenschätze zu den reichsten Staaten dieser Welt gehören könnte. Schon 2009 gab es einen Satz, der in Sprechchören von Menschen im Iran tausendfach auf den Straßen skandiert wurde: "Na Ghaze, Na Lobnan, Janam fadaye Iran". Übersetzt heißt das: "Nicht Gaza, nicht der Libanon, mein Leben gehört dem Iran." Damit haben sie die Finanzierung von Hisbollah und Hamas durch das Regime kritisiert. Es ist weder ihr Krieg gegen Israel, sagen sie mir, noch ihr Atomprogramm, in das das Regime Milliarden investierte. Und dafür die Bevölkerung in die Armut stürzte.

Israels Ziel besteht weiterhin in der Zerstörung der Hamas. Kann das überhaupt gelingen?

Man kann die Hamas militärisch nicht auslöschen. Das sieht auch das israelische Militär so. Was man den Menschen in Gaza aber anbieten kann, ist ein besseres Leben unter menschenwürdigen Bedingungen. Wenn diese Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen können, kann ich mir schon vorstellen, dass Fanatismus und Ideologie viel weniger Zuspruch finden. Je mehr Tote, je mehr Leid es gibt, desto mehr Anhänger wird die Hamas finden und rekrutieren können. Das ist der letzte Strohhalm der Hamas. Wir hingegen, die Medien, aber auch die Politik, müssen auf die Menschen setzen, die verzeihen können, die den Dialog suchen. Und das sind gar nicht so wenige.

In Ihrem Buch stellen Sie Noa aus Israel vor.

Ich habe Noa vier Monate nach dem 7. Oktober 2023 kennengelernt. Eigentlich wollte sie an diesem Tag auf dem Nova-Festival sein, wo die Terroristen auch zuschlugen. Sie war aber zu müde, ihr Freund Jonathan fuhr ohne sie hin – und wurde ermordet. Als ich sie nun in Tel Aviv traf, sagte sie mir: Frieden zu wählen ist keine Schwäche, sondern eine Macht. In diesen Worten steckt viel Wahrheit, finde ich. Man macht das Spiel des Hasses und der Gewalt nicht mehr mit. Was wäre gewesen, wenn Israel die gesamte Solidarität der Welt nach dem 7. Oktober 2023 genommen hätte und sie in positive Macht verarbeitet hätte? Um den Frieden zu gewinnen? Stattdessen ist Israel nach dem Vorgehen in Gaza mittlerweile verhasster und isolierter denn je.

Wie geht es Noa heute?

Sie studiert nun Psychologie und möchte sich auf Traumatherapie spezialisieren. Solange es Menschen wie sie gibt, existiert Hoffnung. Für mich sind das Engel, Friedensengel, die sich dazu entschieden haben, nicht zu hassen, sondern die Trauer zu nehmen und in eine Kraft für den Frieden zu verwandeln.