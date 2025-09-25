Vorfälle im Luftraum So hat Russland zuletzt die Nato provoziert

Von t-online , jaf 25.09.2025 - 11:19 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Russische MiG-31-Jets (Archivbild): Zuletzt ist Russland mehrfach in den Nato-Luftraum eingedrungen. (Quelle: IMAGO/Vitaliy Ankov/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Verletzungen des europäischen Nato-Luftraumraums durch die Russen haben zuletzt auffällig zugenommen. Ein Überblick über die Vorfälle der vergangenen Wochen.

Mit großer Sorge war in Europa auf das große Militärmanöver "Sapad 2025" von Russland und Belarus geblickt worden, nicht zuletzt, weil Russland das gleiche Manöver 2021 als Ausgangslage für den Angriff auf die Ukraine genutzt hatte. Doch mittlerweile zeigt sich, dass von dem Manöver keine Gefahr ausging. Stattdessen provozierte Russland die Nato im Vorfeld und im Nachgang des Manövers immer wieder mit Verletzungen des Luftraums.

Loading...

Die Vorfälle reichen von Drohnenflügen weit im Nato-Gebiet bis zum Eindringen von Kampfjets. Dazu kamen nun mehrere Vorfälle, bei denen der Aggressor zwar nicht eindeutig identifiziert werden konnte, der Verdacht auf russische Hinterleute aber schnell aufkam. Die Nato kam in der Folge mehrfach zu Beratungen zusammen, ringt aber noch um die richtige Antwort.

t-online gibt einen Überblick über die Vorfälle der vergangenen Wochen und was genau passiert ist.

Drohnen im polnischen Luftraum

Der erste Vorfall ereignete sich kurz vor Beginn des Sapad-Manövers. Dabei flogen zahlreiche Drohnen in polnisches Staatsgebiet und drangen teilweise tief ins Landesinnere ein. Polen sprach insgesamt von 19 Luftraumverletzungen über einen Zeitraum von sieben Stunden. Mindestens drei Drohnen wurden abgeschossen.

Zwar war es bereits in der Vergangenheit zu Sichtungen russischer Drohnen über Polen gekommen, allerdings nie in diesem Ausmaß. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk betonte: "Dies ist das erste Mal in diesem Krieg, dass sie nicht aufgrund von Fehlern oder kleineren russischen Provokationen aus der Ukraine kamen. Zum ersten Mal kam ein erheblicher Teil der Drohnen direkt aus Belarus." Es war zudem das erste Mal, dass russische Drohnen über Nato-Gebiet abgeschossen wurden.

Putins Provokation in Polen: Russische Drohnen reichen wohl bis nach Frankreich

Daraufhin wandte sich Polen an die Nato und rief Beratungen nach Artikel 4 ein, der greift, wenn die Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist.

Drohnensichtung über Rumänien