Vorfälle im Luftraum So hat Russland zuletzt die Nato provoziert
Die Verletzungen des europäischen Nato-Luftraumraums durch die Russen haben zuletzt auffällig zugenommen. Ein Überblick über die Vorfälle der vergangenen Wochen.
Mit großer Sorge war in Europa auf das große Militärmanöver "Sapad 2025" von Russland und Belarus geblickt worden, nicht zuletzt, weil Russland das gleiche Manöver 2021 als Ausgangslage für den Angriff auf die Ukraine genutzt hatte. Doch mittlerweile zeigt sich, dass von dem Manöver keine Gefahr ausging. Stattdessen provozierte Russland die Nato im Vorfeld und im Nachgang des Manövers immer wieder mit Verletzungen des Luftraums.
Die Vorfälle reichen von Drohnenflügen weit im Nato-Gebiet bis zum Eindringen von Kampfjets. Dazu kamen nun mehrere Vorfälle, bei denen der Aggressor zwar nicht eindeutig identifiziert werden konnte, der Verdacht auf russische Hinterleute aber schnell aufkam. Die Nato kam in der Folge mehrfach zu Beratungen zusammen, ringt aber noch um die richtige Antwort.
t-online gibt einen Überblick über die Vorfälle der vergangenen Wochen und was genau passiert ist.
Drohnen im polnischen Luftraum
Der erste Vorfall ereignete sich kurz vor Beginn des Sapad-Manövers. Dabei flogen zahlreiche Drohnen in polnisches Staatsgebiet und drangen teilweise tief ins Landesinnere ein. Polen sprach insgesamt von 19 Luftraumverletzungen über einen Zeitraum von sieben Stunden. Mindestens drei Drohnen wurden abgeschossen.
Zwar war es bereits in der Vergangenheit zu Sichtungen russischer Drohnen über Polen gekommen, allerdings nie in diesem Ausmaß. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk betonte: "Dies ist das erste Mal in diesem Krieg, dass sie nicht aufgrund von Fehlern oder kleineren russischen Provokationen aus der Ukraine kamen. Zum ersten Mal kam ein erheblicher Teil der Drohnen direkt aus Belarus." Es war zudem das erste Mal, dass russische Drohnen über Nato-Gebiet abgeschossen wurden.
Daraufhin wandte sich Polen an die Nato und rief Beratungen nach Artikel 4 ein, der greift, wenn die Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist.
Drohnensichtung über Rumänien
Nur kurze Zeit später wurde in der ostrumänischen Region Tulcea am Donaudelta nahe der ukrainischen Grenze eine Drohne durch die rumänische Armee gesichtet. Daraufhin stiegen zwei F-16-Kampfjets von der Luftwaffenbasis in Fetești auf, zudem wurden zwei deutsche Eurofighter alarmiert.
Nach Angaben des rumänischen Militärs flog das Objekt etwa 50 Minuten lang von Nordosten Richtung Südwesten, entlang des Donauarms Chilia, der die Grenze Rumäniens zur Ukraine bildet. Auf der Höhe der rumänischen Ortschaft Pardina sei die Drohne Richtung Ukraine geflogen und habe den rumänischen Luftraum verlassen. Dabei sei die Drohne die gesamte Zeit über unbewohntes Gebiet geflogen und habe keine Gefahr dargestellt.
Später stellte Rumänien eindeutig fest, dass es sich um eine russische Drohne gehandelt hat. Der Flugkörper vom Typ Geran wird von Russland auch bei Angriffen auf die Ukraine benutzt. "Solche Vorfälle zeigen den mangelnden Respekt der Russischen Föderation gegenüber den Normen des Völkerrechts und gefährden nicht nur die Sicherheit der rumänischen Bürger, sondern auch die kollektive Sicherheit der Nato", hieß es.
Russische Kampfjets über Estland
Nach Ende des "Sapad"-Manövers in der vergangenen Woche drangen dann drei russische MiG-31-Kampfjets in den estnischen Luftraum ein. Dabei sollen sie zwölf Minuten lang über Nato-Gebiet geflogen sein, bevor sie von F-35-Kampfjets der italienischen Luftwaffe abgefangen wurden, die an der Nato-Luftraumüberwachung über Estland beteiligt sind.
Das russische Verteidigungsministerium bestritt, dass die Kampfflugzeuge illegal in den estnischen Luftraum eingedrungen seien. Die Jets hätten sich auf einem "planmäßigen Flug" unter "strikter Einhaltung der internationalen Luftraumvorschriften" befunden, erklärte das Ministerium. Estland widerlegte die Behauptung daraufhin.
Auch Estland rief daraufhin Nato-Beratungen nach Artikel 4 ein. Im Anschluss erklärte das Verteidigungsbündnis, man werde alle notwendigen militärischen und nicht-militärischen Mittel einsetzen, um sich zu verteidigen und Bedrohungen aus allen Richtungen abzuschrecken. Zuvor war auch in Deutschland eine Debatte entbrannt, ob man russische Kampfjets einfach abschießen könne.
Deutsche Eurofighter steigen wegen russischer Flieger über Ostsee auf
Am Freitag wurden zwei deutsche Eurofighter alarmiert, weil ein nicht zu identifizierendes Luftfahrzeug laut der Luftwaffe ohne Flugplan und Funkkontakt im internationalen Luftraum unterwegs war. Dabei handelte es sich laut der Luftwaffe um ein russisches Aufklärungsflugzeug vom Typ Il-20M. Es sei schließlich mit einer Sichtidentifizierung aufgeklärt worden.
Russisches Militärflugzeug überfliegt deutsche Fregatte
Zu zwei Überflügen einer deutschen Fregatte ist es offenbar am vergangenen Wochenende gekommen. Dabei handelte es sich offenbar um die Fregatte "Hamburg", die derzeit an der laufenden Nato-Übung "Neptun Strike" beteiligt ist. Demnach ereigneten sich die Überflüge kurz vor und am Wochenende selbst.
Verteidigungsminister Boris Pistorius erklärte dazu: "Putin will uns, Putin will die Nato-Mitgliedstaaten provozieren und er will vermeintliche Schwachstellen im Nato-Bündnis identifizieren, offenlegen und ausnutzen."
Nicht identifizierbare Drohnen über Flughäfen in Oslo und Kopenhagen
Bislang unklar ist, wer hinter mutmaßlichen Drohnenangriffen auf die Flughäfen von Kopenhagen und Oslo in der Nacht von Montag auf Dienstag steckt. Über der dänischen Hauptstadt wurden zwei bis drei größere Drohnen gesichtet. Daraufhin wurde der Flughafen für vier Stunden gesperrt, rund 100 Flüge fielen aus.
Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sprach im Anschluss vom "bislang schwersten Anschlag auf dänische kritische Infrastruktur". Sie erklärte, der Vorfall stehe in einer Reihe mit den vorigen russischen Provokationen. Allerdings könne bisher nicht festgestellt werden, wer hinter dem Angriff stecke. Es wurden jedoch bereits Schiffe der russischen Schattenflotte identifiziert, von denen die Drohne gestartet sein könnte.
In derselben Nacht wurde offenbar ebenfalls eine Drohne über dem Flughafen in Oslo gesichtet. Auch dort wurde der Flugverkehr vorübergehend eingestellt. Außerdem erklärten die norwegischen Behörden, in Oslo seien zwei ausländische Staatsangehörige festgenommen worden, weil sie Drohnen über einer Verbotszone geflogen hätten. Dabei blieb zunächst unklar, ob es einen Zusammenhang zu den Vorfällen am Flughafen gab. Auch die Verbindung zwischen den Drohnen in Kopenhagen und Oslo wird noch untersucht.
Weitere Drohnen über dänischen Flughäfen
Am Mittwochabend kam es erneut zu einer Sperrung des dänischen Luftraums wegen Drohnen. So seien mehrere Drohnen in der Nähe des Flughafens von Aalborg gesichtet worden, teilte die Polizei mit. Außerdem wurden Drohnen in der Nähe der Flughäfen von Esbjerg, Sonderborg und Skrydstrup Drohnen beobachtet.
In Aalborg war zunächst nicht klar, wie viele Drohnen genau über dem Flughafen flogen. Der Airport war für mehrere Stunden gesperrt. Dies betraf auch die dänischen Streitkräfte, da diese den Flughafen als Militärstützpunkt nutzen. In Skrydstrup sind darüber hinaus die dänischen F-16- und F-35-Kampfjets stationiert.
Auch bei diesen Vorfällen ist bisher nicht eindeutig geklärt, wer hinter den Angriffen steckt. Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen stufte den Vorfall aber als "Hybridangriff" ein.
