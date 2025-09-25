Für mehr als 40 Atombomben Nordkorea besitzt offenbar zwei Tonnen hochangereichertes Uran

Von t-online Aktualisiert am 25.09.2025 - 11:38 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Diktator Kim Jong Un: Nordkorea besitzt offenbar große Mengen an hochangereichertem Uran. (Quelle: IMAGO/Vladimir Smirnov/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ausreichend für die Herstellung von mehr als 40 Atombomben: Nordkorea hat offenbar große Vorräte an hochangereichertem Uran.

Das international isolierte Nordkorea besitzt nach südkoreanischen Angaben vermutlich bis zu zwei Tonnen hochangereichertes Uran. Pjöngjangs Bestände an hochangereichertem Uran mit einem Reinheitsgrad von mindestens 90 Prozent würden auf bis zu 2.000 Kilogramm geschätzt, sagte der südkoreanische Vereinigungsminister Chung Dong Young am Donnerstag vor Journalisten. "Selbst in diesem Moment sind Nordkoreas Uran-Zentrifugen an vier Standorten in Betrieb." Die Menge reiche für die Herstellung von mehr als 40 Atombomben.

Loading...

Hochangereichertes Uran ist der wichtigste Bestandteil für die Herstellung von Atombomben, da es im Kernreaktor in Plutonium umgewandelt werden kann. Für eine Atomwaffe werden laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) 42 Kilogramm hochangereichertes Uran benötigt. 2000 Kilogramm würden also für rund 47 Atombomben reichen.

Nordkorea verfügt Experten zufolge bereits über Atomwaffen. Dass Pjöngjang über "erhebliche" Mengen an hochangereichertem Uran verfügt, ist kein Geheimnis. Offizielle Angaben wie jetzt vom südkoreanischen Vereinigungsminister zur mutmaßlichen Menge sind öffentlich aber sehr selten.

Kim Jong Un wendet sich gegen Denuklearisierung

Chung mahnte die Dringlichkeit an, Nordkoreas Atomwaffen-Entwicklung zu stoppen. Sanktionen seien im Falle Nordkoreas wirkungslos, als einzige Lösung komme ein Gipfeltreffen Nordkoreas mit den USA in Betracht, fügte er hinzu.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte sich jüngst offen für neue Gespräche mit den USA gezeigt – wenn Washington die Forderung nach einem Verzicht auf Atomwaffen fallen lässt. "Wenn die Vereinigten Staaten ihre wahnhafte Besessenheit von der Denuklearisierung aufgeben und sich, als Anerkennung der Realität, wirklich eine friedliche Koexistenz mit uns wünschen, dann gibt es keinen Grund, warum wir diesem Wunsch nicht nachkommen sollten", sagte Kim laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Montag.

Erst Mitte September hatte Pjöngjang sich erneut gegen Aufrufe zur Denuklearisierung des Landes verwehrt. Der bereits "dauerhaft" in der Verfassung verankerte Status Nordkoreas als Atommacht sei "unumkehrbar geworden", erklärte die ständige Vertretung Nordkoreas bei den Vereinten Nationen laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.

Nordkorea definiert sich als Atommacht

Nordkorea hatte sich im Streit um Inspektionen an seinen Atomanlagen 1994 aus der IAEA zurückgezogen. Im Jahr 2003 erklärte Nordkorea seinen Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag, 2006 wurde der erste Atomtest ausgeführt. 2023 hatte das Land seinen Status als Atommacht in der Verfassung des Landes verankert.

Der kommunistische Staat ist wegen seines Waffenprogramms mit umfassenden internationalen Sanktionen belegt und weitgehend isoliert – allerdings halten Russland und China dem Land die Treue. Am Donnerstag kündigte das Außenministerium in Peking an, dass der nordkoreanische Verteidigungsminister Choe Son Hui von Samstag an für mehrere Tage für Gespräche nach Peking kommen werde.