Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nicht nur militärisch will Wladimir Putin den Westen übertrumpfen, sondern auch in Sachen "Kultur". Was das Kremlregime da aber kürzlich veranstaltete, war eher blamabel. Meint Wladimir Kaminer.

Die ganze progressive Menschheit feierte im September in Moskau "das Fest der Liebe und der Musik ohne die ganzen Perversen", wie der russische Außenminister und der Vizepremier im Fernsehen mitteilten. Laut den Propagandamedien haben über vier Milliarden Menschen dem Liederwettbewerb namens Intervision zugeschaut. Und ich war nicht dabei …

Loading...

Ich fragte meine Neffen in Moskau, ob sie beim "Fest der Liebe" dabei gewesen seien, aber sie haben nur laut geschimpft. Später hat die russische Nachrichtenagentur die Publikumszahl korrigiert, über vier Milliarden Erdbewohner hätten theoretisch die Möglichkeit gehabt, dem Liederwettbewerb in Moskau "ohne Perverse" zuzuschauen, dank der Übertragung im Internet. Ob diese vier Milliarden es tatsächlich getan haben, bleibt fraglich. Eine Publikumsabstimmung wie beim Eurovision Song Contest (ESC) hat es nicht gegeben, weil die teilnehmenden Länder recht weit auseinander liegen.

(Quelle: Frank May) Zur Person Wladimir Kaminer ist Schriftsteller und Kolumnist. Er wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Zu seinen bekanntesten Werken gehört "Russendisko". Sein aktuelles Buch ist "Das geheime Leben der Deutschen", das am 27. August 2025 erschienen ist

Beim Eurovision Song Contest bewohnen alle Teilnehmer – mehr oder weniger – kompakt dieselbe Zeitzone. Bei den 23 Gastländern der Intervision waren die Zeitunterschiede zu groß: In Saudi-Arabien gehen die Menschen schlafen, wenn sie in Venezuela gerade wach werden.

Seit einigen Jahren spielt Russland verrückt – und die Welt staunt: Wo will das Land hin? Warum schotten sich die Russen von Europa ab und führen Kriege mit den Nachbarn? Wollen sie wirklich mit Gewalt ihr Land, das ohnehin das größte der Welt und dünn besiedelt ist, noch vergrößern? Wollen sie sich beim hochnäsigen Westen für zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig Liebe rächen? Wollen sie ihre Sowjetunion zurückhaben? Fragen über Fragen, keiner hat eine gescheite Antwort darauf.

Die Sowjetunion bekam es besser hin

Wegen des Einmarschs in der Ukraine mit Sanktionen belegt und von internationalen Sport- und Kunstwettbewerben ausgeschlossen, greift die russische Führung ganz tief in die Mottenkiste und holt längst vergessene Artefakte heraus: das alternative Kulturprogramm der Sowjetunion aus der Zeit des Kalten Kriegs.