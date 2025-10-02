Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Kolumne "Russendisko" War das wirklich Putins Ernst?
Nicht nur militärisch will Wladimir Putin den Westen übertrumpfen, sondern auch in Sachen "Kultur". Was das Kremlregime da aber kürzlich veranstaltete, war eher blamabel. Meint Wladimir Kaminer.
Die ganze progressive Menschheit feierte im September in Moskau "das Fest der Liebe und der Musik ohne die ganzen Perversen", wie der russische Außenminister und der Vizepremier im Fernsehen mitteilten. Laut den Propagandamedien haben über vier Milliarden Menschen dem Liederwettbewerb namens Intervision zugeschaut. Und ich war nicht dabei …
Ich fragte meine Neffen in Moskau, ob sie beim "Fest der Liebe" dabei gewesen seien, aber sie haben nur laut geschimpft. Später hat die russische Nachrichtenagentur die Publikumszahl korrigiert, über vier Milliarden Erdbewohner hätten theoretisch die Möglichkeit gehabt, dem Liederwettbewerb in Moskau "ohne Perverse" zuzuschauen, dank der Übertragung im Internet. Ob diese vier Milliarden es tatsächlich getan haben, bleibt fraglich. Eine Publikumsabstimmung wie beim Eurovision Song Contest (ESC) hat es nicht gegeben, weil die teilnehmenden Länder recht weit auseinander liegen.
Zur Person
Wladimir Kaminer ist Schriftsteller und Kolumnist. Er wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Zu seinen bekanntesten Werken gehört "Russendisko". Sein aktuelles Buch ist "Das geheime Leben der Deutschen", das am 27. August 2025 erschienen ist
Beim Eurovision Song Contest bewohnen alle Teilnehmer – mehr oder weniger – kompakt dieselbe Zeitzone. Bei den 23 Gastländern der Intervision waren die Zeitunterschiede zu groß: In Saudi-Arabien gehen die Menschen schlafen, wenn sie in Venezuela gerade wach werden.
Seit einigen Jahren spielt Russland verrückt – und die Welt staunt: Wo will das Land hin? Warum schotten sich die Russen von Europa ab und führen Kriege mit den Nachbarn? Wollen sie wirklich mit Gewalt ihr Land, das ohnehin das größte der Welt und dünn besiedelt ist, noch vergrößern? Wollen sie sich beim hochnäsigen Westen für zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig Liebe rächen? Wollen sie ihre Sowjetunion zurückhaben? Fragen über Fragen, keiner hat eine gescheite Antwort darauf.
Die Sowjetunion bekam es besser hin
Wegen des Einmarschs in der Ukraine mit Sanktionen belegt und von internationalen Sport- und Kunstwettbewerben ausgeschlossen, greift die russische Führung ganz tief in die Mottenkiste und holt längst vergessene Artefakte heraus: das alternative Kulturprogramm der Sowjetunion aus der Zeit des Kalten Kriegs.
Damals ging es um Parität zwischen dem Ostblock und dem Westen, nicht nur im Waffenarsenal, sondern auch im Sport und auf den Kunstbühnen: Für jeden singenden "West-Arsch" hatte unsere Sowjetunion einen "östlichen Bohrer" mit kräftiger Stimme. Ich erinnere mich gut an diese Intervision von damals, als Kind habe ich die Sendung gemocht. Die Polen, die Kubaner und die Letten sangen feurige Lieder im Fernsehen, und manchmal kamen auch die echten Ausländer aus dem Westen zu Besuch.
Mal kam Dean Reed, der zu den Kommunisten hinübergerittene Amerikaner mit Cowboyhut, und sang bei unserem sozialistischen Friedensfest "Guantanamera". Zu der Zeit war es ein kubanisches Liebeslied und hatte nichts mit dem amerikanischen Internierungslager in Guantánamo zu tun.
1979 kam die Band Boney M aus der Bundesrepublik und sang für die Russen irgendetwas über Rasputin. Wir haben sie sehr gemocht. Mit dem Untergang der Sowjetunion waren diese niedlichen Veranstaltungen mitgestorben, Russland versuchte, nicht ohne Erfolg, sich beim ESC zu etablieren. Wir hatten durchaus einiges zu bieten. Dann brannte bei Putin die Sicherung durch, er zog in den Krieg und wollte seine Vergangenheit zurückhaben, nur eine bessere. Intervision im Jahr 2025 in Moskau sah ulkig aus, wie ein Kindergeburtstag im Leichenschauhaus.
Gähnende Langeweile
Die Veranstaltung wurde schlecht verkauft, obwohl die ganze Stadt mit Plakaten zugeklebt war. Nach Berichten von Augenzeugen wurden nicht nur die "Fans", sondern auch die "ausländischen Gäste" in bester Tradition der Potemkin'schen Dörfer in großem Stil eingekauft, die arabischen, indischen und chinesischen Studenten, die in Moskau leben, haben von den Veranstaltern Länderblöcke zugewiesen bekommen. Dazu wurden Flaggen verteilt.
Etwa Indien, China, Vietnam, Kuba, Tadschikistan, Saudi-Arabien und Venezuela machten mit, alle warteten auf neue interessante Teilnehmer: die erste Boygroup der Taliban zum Beispiel, ein nordkoreanischer Militärchor oder ein Soloauftritt von Trump, was nicht auszuschließen war, der Mann braucht mehr Licht. Immerhin hat er gerade nach eigenen Angaben den Krieg zwischen Kambodscha und Albanien friedlich beendet, ohne ein Dankeschön aus den beiden Ländern zu bekommen. Angeblich wissen die beiden Länder über ihren Konflikt gar nicht Bescheid.
Doch nichts Spannendes ist in Moskau passiert. Der russische Teilnehmer Shaman hat sich freiwillig aus dem Wettbewerb verabschiedet, mit den Worten: "Wir Russen haben sowieso schon gewonnen, weil wir immer gewinnen." Die angeworbenen Statisten standen nach der Veranstaltung in einer endlosen Schlange, um ihre mehr als bescheidene Gage von 6.000 Rubel in bar ausgezahlt zu bekommen. Sie schimpften, dass die Veranstaltung so spät endete und sie die Hälfte der Gage nun für die Taxifahrt nach Hause ausgeben müssten.
Die nächste Intervision soll dann in einem Jahr in Saudi-Arabien stattfinden. Die Moskauer haben auf "das Fest der Liebe ohne Perverse" apathisch reagiert, genauso wie sie auf den Krieg, die Inflation, die ukrainischen Drohnen und auf Putins Reden reagieren, alles nach dem Motto: "Das Unvermeidliche nicht bemerken." Ach ja, es gab selbstverständlich einen Sieger: den Vietnamesen Đức Phúc, ein zartes Wesen, das mit seinem guten Song sicher auch beim ESC hätte punkten können.
Eingeschränkte Wahrnehmung
Die russische Chefin der "Liga des einwandfreien souveränen Internets" und Freundin des Sängers Shaman, Ekaterina Misulina, sagte in ihrer Abschlussrede in der Arena: "Gewonnen hat Vietnam und mit ihm wir alle! Die Welt der normalen, traditionell lebenden Menschen, die sich nicht mehr demütigen lassen wollen von den perversen Absurditäten der liberalen westlichen Kultur und deren Horden in Frauenkleidern herumspringenden bärtigen Männern."
Hat sie eigentlich bei Đức Phúc auf Instagram geschaut? Dort küsst er Jungs und bietet seinem neuen Boyfriend sein Herz und seine Hand an. Es ist überall immer das Gleiche. Die Eulen sind nicht das, was sie scheinen, heißt es in der Kultserie "Twin Peaks".