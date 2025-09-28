Lena Gercke: "Es war einfach zu viel"

Ungleiche Verbündete So viel kostet Kim die Waffenhilfe für Putin

Von t-online , pri Aktualisiert am 28.09.2025 - 21:38 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wladimir Putin und Kim Jong-un: Nordkorea macht im Bündnis mit Russland Verlust. (Quelle: IMAGO/Gavriil Grigorov/imago-images-bilder)

Nordkorea unterstützt Russlands Krieg in der Ukraine mit Waffen und Soldaten. Doch zahlt das Land kräftig darauf, zeigte eine Studie.

Die Zusicherung klang eindrucksvoll. "Wenn es etwas gibt, was ich für Sie und das russische Volk tun kann oder muss, betrachte ich es als meine brüderliche Verpflichtung", versprach Nordkoreas Diktator Kim Jong-un dem russischen Staatschef Wladimir Putin zu Beginn des Monats bei einem Treffen in Peking. Der Gast aus Moskau revanchierte sich und erklärte: "Ich möchte darauf hinweisen, dass wir die Opfer, die Ihre Streitkräfte und die Familien Ihrer Soldaten gebracht haben, niemals vergessen werden."

Russland und Nordkorea hatten im vergangenen Jahr eine strategische Partnerschaft besiegelt. Schon seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine unterstützt Kims Regime Putins Armee mit Waffen, Munition und rund 15.000 Soldaten. Putins Ziel neben militärischer Hilfe: Die Ausweitung der Konfliktzone auf den pazifisch-asiatischen Raum.

Doch bröckelt die Waffenbruderschaft. So zitierten südkoreanische Medien aus einem Bericht für den Geheimdienstausschuss des Parlaments in Seoul. "Nordkorea ist ziemlich verärgert über Russland."

Kim zahlt Milliarden darauf

Denn in der gegenseitigen Unterstützung der beiden Länder liegt eine ziemliche Unwucht. Die aus der Ukraine stammende Forscherin Olena Guseinova von der Hankuk University of Foreign in Seoul analysierte die russisch-nordkoreanische Waffenbruderschaft in einer Studie. Ihr Ergebnis: Nordkorea lieferte seit 2022 Militärgüter in Höhe von bis zu 9,8 Milliarden Dollar, dem stehen russische Lieferungen von 1,18 Milliarden Dollar gegenüber.

"Unequal Partnership" – ungleiche Partnerschaft – lautet denn auch der Titel der Studie im Auftrag des Seouler Büros der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Laut Guseinova lieferte Nordkorea 5,7 bis 6,7 Millionen Artilleriegranaten, 1,05 bis 1,24 Millionen Mörsergranaten, 649.640 bis 878.300 Raketen für Mehrfachraketenwerfer, bis zu 248 ballistische Raketen vom Typ KN-23/24, 479 bis 794 Geschütze und Werfer und entsandte rund 15.000 eigene Soldaten für Putins Krieg in der Ukraine. Aus Russland kamen vor allem Lebensmittel und Öl, sowie eine begrenzte Zahl an Luftabwehrsystemen, GPS-Störsendern sowie unter Umständen auch Kampfflugzeuge.

Die Studie stützt sich auf eine breite Quellenbasis, darunter Geheimdienstberichte, Dokumente, Preisangaben zu früheren nordkoreanischen Waffenverkäufen, Medienberichte und russische Telegram-Kanäle. Erst im vergangenen Monat räumte Nordkorea erstmals auch eigene Verluste ein. Guseinovas Fazit: "Nordkorea hat Russland in einem enormen Umfang militärisch unterstützt. Doch Moskau scheint sich nur langsam und begrenzt zu revanchieren."