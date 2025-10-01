Iris Berben läuft in Paris über den Laufsteg

Nach Beschuss von Raffinerien Russland muss im Ausland Benzin zukaufen

Von t-online , dpa 01.10.2025 - 18:32 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Tankstelle in Moskau (Archivbild): Wegen der ukrainischen Angriffe auf Raffinerien wird in vielen Landesteilen der Treibstoff knapp. (Quelle: Pavel Bednyakov)

Die ukrainischen Drohnen-Angriffe auf Russlands Öl-Infrastruktur zeigt ernste Folgen. Die russische Regierung muss Sprit im Ausland zukaufen.

Russland reagiert auf Benzinknappheit und steigende Spritpreise. Nach einem Bericht der oppositionellen Zeitung "Moscow Times" muss die russische Regierung Benzin im Ausland zukaufen, um dem Preisanstieg entgegenzuwirken.

Russland: Unmut über Spritkrise

Nach ukrainischen Drohnen-Angriffen auf Raffinerieanlagen in Russland fehlt es im Land demnach derzeit monatlich an 400.000 Tonnen Sprit. Das ist ein Fünftel des monatlichen Bedarfs von rund zwei Millionen Tonnen. Zuletzt war der Spritpreis deshalb kräftig gestiegen. Zukäufe soll es jetzt in Ländern wie Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Armenien geben, die mit Russland über die sogenannte Eurasische Wirtschaftsunion verbunden sind.

Der kräftige Preisanstieg führt zu Unmut in der russischen Bevölkerung. Unter russischen Militärbloggern soll die Verstimmung demnach besonders groß sein: Mehrere von ihnen werfen dem Staat vor, auf die Luftangriffe nicht ausreichend vorbereitet zu sein und die Infrastruktur nicht angemessen zu schützen.