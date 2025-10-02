Russisches Schiff involviert Polen meldet "Vorfall" nahe Pipeline

In Kopenhagen treffen sich europäische Staaten, um über die Lage auf dem Kontinent zu sprechen. Polens Regierungschef Tusk meldet dort einen wohl weiteren Fall russischer Provokation. Was genau vorgefallen sein soll, verrät er jedoch nicht.

Polen hat einen weiteren Vorfall mit einem russischen Schiff in der Ostsee gemeldet. Demnach sei am Mittwoch ein russischer Kutter in der Nähe einer Gaspipeline entdeckt worden, erklärte Karolina Gałecka, eine Sprecherin des Innenministeriums, auf einer Pressekonferenz mit dem Sprecher des Koordinators der Geheimdienste. Um welche Pipeline es sich handelte, erklärte sie nicht. Zuvor hatte der polnische Premierminister Donald Tusk einen nicht näher beschriebenen "Vorfall" nahe Stettin gemeldet.

"Gestern, gegen 6.30 bis 7 Uhr, ereignete sich ein Vorfall", sagte die Sprecherin. "Der Grenzschutz entdeckte über seine Überwachungssysteme einen russischen Kutter. Der Kutter fuhr offensichtlich aus Richtung Russland." Der Grenzschutz habe das Schiff beobachtet, das demnach für rund 20 Minuten in etwa 300 Meter Entfernung zu der Pipeline verweilte. "Der Grenzschutz schritt sofort ein", so die Sprecherin. "Er kontaktierte das Schiff per Funk." Das Schiff, das rund 70 Meter lang sein soll, habe sich dann aus dem Gebiet entfernt.

"Polen und die Polen sind in Sicherheit"

Jacek Dobrzyński, Sprecher des Koordinators der polnischen Sicherheitsdienste, erklärte, dass die Behörden des Landes die Kontrolle über die zuletzt gehäuften Vorfälle hätten. Der Premierminister sowie seine Minister und die Leiter der Geheimdienste würden stets sofort über solche Vorfälle informiert. Auch international finde ein Austausch mit Diensten statt. "Polen und die Polen sind in Sicherheit", so Dobrzyński.

Die polnische Küstenwache hatte bereits vor der Pressekonferenz Sicherheitsbedenken zerstreut. Demnach soll es im Bereich des Hafens von Stettin keinen Vorfall gegeben haben, der eine Gefahr für den Staat Polen darstellen könnte, zitiert der öffentlich-rechtliche Sender TVP. Der Grenzschutz versicherte, dass die Lage in der Ostsee ständig überwacht und auf jedes mögliche Eindringen sofort reagiert werde.

Tusk: "Ich habe eine Nachricht aus Warschau erhalten"

Auf den Fall aufmerksam gemacht hatte zuerst der polnische Regierungschef Donald Tusk, ohne ihn jedoch näher zu beschreiben. "Ich habe eine Nachricht aus Warschau erhalten", erklärte Tusk am Donnerstag in einer Rede auf dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Kopenhagen. "Wir haben einen weiteren Vorfall in der Nähe des Hafens von Stettin", fügte er hinzu.