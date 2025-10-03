Neue Details nach Anschlag Opfer in Manchester starb wohl durch Polizeischuss

Ein bewaffneter Sicherheitsbeamter in der Nähe der betroffenen Synagoge in Manchester: Bei dem Anschlag am Donnerstag starben zwei Menschen. (Quelle: Ian Hodgson/AP)

In Manchester kam es zu einem Anschlag vor einer Synagoge mit mehreren Toten. Jetzt räumt die Polizei ein, wohl selbst für den Tod eines Opfers verantwortlich zu sein.

Nach dem Anschlag vor einer Synagoge im britischen Manchester am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur mit zwei Toten und drei Schwerverletzten sind neue Details bekannt geworden: Wie die Polizei der nordenglischen Stadt am Freitag mitteilte, gebe es Hinweise, dass eines der beiden Todesopfer durch einen Schuss der Polizei selbst getötet wurde.

Durch die pathologische Untersuchung der Opfer sei eine Wunde entdeckt worden, die auf eine Schussverletzung hindeutet. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der mutmaßliche Täter jedoch keine Schusswaffe bei sich trug. Die einzigen Schüsse seien durch jene Beamte abgegeben worden, die den Verdächtigen daran hinderten, die Synagoge zu betreten.

"Vorbehaltlich weiterer forensischer Untersuchungen ist diese Verletzung daher möglicherweise eine tragische und unvorhergesehene Folge der dringend notwendigen Maßnahmen meiner Beamten zur Beendigung dieses brutalen Angriffs", heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Manchester weiter.

Ärzte entdecken weitere Schusswunde

Unter den Verletzten, die derzeit im Krankenhaus behandelt werden, soll sich ebenfalls eine Person mit einer Schusswunde befinden. Diese sei aber nicht lebensbedrohlich, hätten Ärzte der Polizei mitgeteilt. "Es wird angenommen, dass sich beide Opfer dicht beieinander hinter der Synagogentür befanden, da die Gläubigen tapfer handelten, um den Angreifer am Eindringen zu hindern."

Zuvor hatte die Polizei berichtet, ein Angreifer hätte am Donnerstag vor dem Gotteshaus zwei Menschen getötet und drei weitere schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde von Polizisten erschossen. Die Beamten stuften den Angriff als "terroristisch" ein.