Nach dem Ultimatum des US-Präsidenten Donald Trump hat die Terrororganisation Hamas reagiert. Man sei offenbar zur Freilassung aller Geiseln bereit.

Die islamistische Terrororganisation Hamas hat Teile des Plans von US-Präsident Donald Trump für eine Beendigung des Gaza-Kriegs akzeptiert. Darunter sei grundsätzlich die Freilassung aller Geiseln, teilte sie mit. Die Terrororganisation forderte aber zugleich weitere Verhandlungen.

Konkret sei die Hamas bereit, sowohl alle lebenden als auch toten Geiseln an Israel zu übergeben, um dadurch für einen vollständigen Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen zu sorgen.

Zusätzlich sei die Hamas bereit, die Verwaltung des Gazastreifens an eine unabhängige Technokratenorganisation zu übergeben, so wie es Trumps Friedensplan vorsieht. Die Gruppe erklärt auch, sie bekunde ihre Wertschätzung für die arabischen, islamischen und internationalen Bemühungen sowie für die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump.

Trump hatte zuvor der Hamas mit einem Ultimatum gedroht und hatte der Organisation eine "letzte" Frist gesetzt. Bis Sonntagabend um 18.00 Uhr (Ortszeit Washington, 0.00 Uhr MESZ Montag) müsse eine Einigung mit der Hamas erzielt werden, schrieb er auf der Plattform Truth Social. Alle Länder hätten unterschrieben, betonte Trump.