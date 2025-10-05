"Im Grunde irrelevant geworden" Netanjahu findet deutliche Worte für Europa

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu: Europa habe "enorme Schwäche gezeigt". (Archivbild)

Zahlreiche europäische Länder haben Palästina als Staat anerkannt. Israels Regierungschef verurteilt das scharf – und zieht einen Vergleich zur Nazi-Zeit.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat europäischen Spitzenpolitikern Schwäche im Umgang mit islamistischem Terror vorgeworfen. Mit Blick auf den jüngsten Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen sagte Netanjahu im Gespräch mit dem Sender Euronews, Europa habe anders als Trump in der Nahost-Frage einen falschen Weg eingeschlagen.

Einige europäische Staaten hätten "im Grunde dem palästinensischen Terrorismus und radikalen islamistischen Minderheiten in ihrer Mitte nachgegeben", sagte er im Kontext der jüngsten Anerkennung eines palästinensischen Staates durch führende westliche Länder wie Frankreich, Großbritannien, Belgien und Kanada. Ziel der Anerkennung war eine Stärkung der Zweistaatenlösung, deren Ziel ein friedliches Nebeneinander von Israel und einem künftigen unabhängigen palästinensischen Staat ist.

Netanjahu wiederholte dagegen erneut seine Auffassung, die Anerkennung Palästinas sei "die ultimative Belohnung für die Hamas" gewesen, "nachdem sie das größte Massaker an Juden seit dem Holocaust verübt hat". Damit erlaube man es der islamistischen Terrororganisation de facto, den Krieg gegen Israel fortzusetzen.

Netanjahu zieht Vergleich zu Nazi-Deutschland

"Darum ist Europa im Grunde irrelevant geworden – es hat enorme Schwäche gezeigt", sagte der israelische Regierungschef weiter. In Abwandlung eines Zitats, das dem früheren britischen Premierminister Winston Churchill mit Blick auf die Beschwichtigungspolitik gegenüber Adolf Hitler zugeschrieben wurde, sagte Netanjahu: "Füttere das Krokodil nicht, denn nachdem es Israel oder ein anderes Land, das sich ihm in den Weg stellt, verschlungen hat, wird es auch dich angreifen." Er sagte weiter: "Wenn ihr den Terror bekämpfen wollt, steht auf und bekämpft ihn entschieden, kapituliert nicht vor seinen Forderungen."

Anders als europäische Politiker habe Trump einen "realistischen Friedensplan vorgestellt, der terroristische Elemente ausschaltet". Er hoffe auf ein Umdenken in Europa, wo es schon kurz nach dem Massaker am 7. Oktober 2023 Massendemonstrationen gegeben habe, auf denen Hamas-Unterstützung gezeigt worden sei.

Kampf gegen "Barbaren"

"Wir kämpfen tatsächlich gegen die Barbaren, die unsere freien Gesellschaften zerstören wollen, sie wollen euch zerstören, und wir stehen an der Front, während wir von Menschen in Europa angegriffen werden, die wir eigentlich schützen", sagte Netanjahu zu Israels Kampf gegen Irans "Achse des Widerstands", zu der auch die Hamas gehört.