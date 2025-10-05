t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandKrisen & Konflikte

Nahost | Netanjahu: "Europa ist im Grunde irrelevant geworden"

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextPutin "lacht" über den Westen
TextWiesn-Besucher empört
TextSchoko-Hersteller gibt Produktionswerk auf
TextKurioser TV-Moment: Kommentator fehlt
TextSturmflut: Erste Orte unter Wasser

Kritik an Anerkennung Palästinas
Netanjahu: "Europa ist im Grunde irrelevant geworden"

Von dpa, reuters
05.10.2025 - 18:48 UhrLesedauer: 3 Min.
Israels Premierminister Benjamin Netanjahu bei der Pressekonferenz im Weißen Haus: "Trump ist der größte Freund Israels".Vergrößern des Bildes
Israels Premierminister Benjamin Netanjahu: Europa habe "enorme Schwäche gezeigt". (Archivbild) (Quelle: Jonathan Ernst)
News folgen

Zahlreiche europäische Länder haben Palästina als Staat anerkannt. Israels Regierungschef verurteilt das scharf – und zieht einen Vergleich zur Nazi-Zeit.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat europäischen Spitzenpolitikern Schwäche im Umgang mit islamistischem Terror vorgeworfen. Mit Blick auf den jüngsten Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen sagte Netanjahu im Gespräch mit dem Sender Euronews, Europa habe anders als Trump in der Nahost-Frage einen falschen Weg eingeschlagen.

Loading...

Einige europäische Staaten hätten "im Grunde dem palästinensischen Terrorismus und radikalen islamistischen Minderheiten in ihrer Mitte nachgegeben", sagte er im Kontext der jüngsten Anerkennung eines palästinensischen Staates durch führende westliche Länder wie Frankreich, Großbritannien, Belgien und Kanada. Ziel der Anerkennung war eine Stärkung der Zweistaatenlösung, deren Ziel ein friedliches Nebeneinander von Israel und einem künftigen unabhängigen palästinensischen Staat ist.

Netanjahu wiederholte dagegen erneut seine Auffassung, die Anerkennung Palästinas sei "die ultimative Belohnung für die Hamas" gewesen, "nachdem sie das größte Massaker an Juden seit dem Holocaust verübt hat". Damit erlaube man es der islamistischen Terrororganisation de facto, den Krieg gegen Israel fortzusetzen.

Netanjahu zieht Vergleich zu Nazi-Deutschland

"Darum ist Europa im Grunde irrelevant geworden – es hat enorme Schwäche gezeigt", sagte der israelische Regierungschef weiter. In Abwandlung eines Zitats, das dem früheren britischen Premierminister Winston Churchill mit Blick auf die Beschwichtigungspolitik gegenüber Adolf Hitler zugeschrieben wurde, sagte Netanjahu: "Füttere das Krokodil nicht, denn nachdem es Israel oder ein anderes Land, das sich ihm in den Weg stellt, verschlungen hat, wird es auch dich angreifen." Er sagte weiter: "Wenn ihr den Terror bekämpfen wollt, steht auf und bekämpft ihn entschieden, kapituliert nicht vor seinen Forderungen."

Anders als europäische Politiker habe Trump einen "realistischen Friedensplan vorgestellt, der terroristische Elemente ausschaltet". Er hoffe auf ein Umdenken in Europa, wo es schon kurz nach dem Massaker am 7. Oktober 2023 Massendemonstrationen gegeben habe, auf denen Hamas-Unterstützung gezeigt worden sei.

Benjamin Netanjahu und Donald TrumpVergrößern des Bildes
Netanjahu und Trump im Weißen Haus: Sie hatten den Friedensplan gemeinsam in Washington vorgestellt. (Quelle: Avi Ohayon/Israel Gpo/ZUMA Press Wire/dpa/dpa-bilder)

Kampf gegen "Barbaren"

"Wir kämpfen tatsächlich gegen die Barbaren, die unsere freien Gesellschaften zerstören wollen, sie wollen euch zerstören, und wir stehen an der Front, während wir von Menschen in Europa angegriffen werden, die wir eigentlich schützen", sagte Netanjahu zu Israels Kampf gegen Irans "Achse des Widerstands", zu der auch die Hamas gehört.

Zu den neuen Waffenruhe-Gesprächen in Ägypten sagte er, sollte die Hamas wirklich der Freilassung der Geiseln zustimmen, "dann könnte dies in der Tat der Anfang des Kriegsendes sein". Jeder verstehe, "dass die Herrschaft der Hamas am Ende ist". Die Terrororganisation dürfe nicht zurückkehren, "um Gaza zu regieren, seine Bevölkerung mit ihrem Terrorregime zu quälen und Israel mit Raketen zu terrorisieren".

Meistgelesen

Außenminister: Rasche Einigung bei Verhandlungen möglich

Nach den Worten des israelischen Außenministers Gideon Saar setzt Israel auf einen schnellen Erfolg der am Montag in Ägypten beginnenden Verhandlungen. Saar sagte am Sonntag in einem Interview von "Bild" und anderen Axel-Springer-Medien in Jerusalem: "Wir sind entschlossen, so schnell wie möglich ein Abkommen zu erreichen, um unsere Geiseln wieder nach Hause zu bringen. Das würde natürlich auch einen Waffenstillstand bedeuten." Im Gegenzug würde Israel seine Truppen einige Kilometer zurückziehen und Hunderte palästinensische Häftlinge freilassen.

Israels Außenminister Gideon SaarVergrößern des Bildes
Israels Außenminister Gideon Saar: "Wir sind entschlossen, so schnell wie möglich ein Abkommen zu erreichen." (Archivbild) (Quelle: Katharina Kausche/dpa/dpa-bilder)

Eine Einigung könne rasch umgesetzt werden, da viele Details bereits ausgearbeitet seien. Für die von der Hamas geforderten Nachverhandlungen über Teile des Plans von US-Präsident Donald Trump wie deren Entwaffnung sieht Saar keinen Spielraum. Er glaube nicht, dass Trump dafür viel Geduld haben werde. "Er hat sich sehr klar ausgedrückt, und ich muss dem nichts hinzufügen."

Merz macht sich für Trumps Friedensplan stark

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz und US-Präsident Donald Trump hatten sich in einem Telefonat am Sonntag für eine rasche Lösung im Gaza-Konflikt ausgesprochen. Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit.

Beide seien sich einig gewesen, dass es bei den anstehenden Gesprächen in Ägypten eine schnelle Einigung geben müsse. Alle Geiseln müssten freikommen, die Kämpfe enden, und die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas müsse die Waffen niederlegen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen dpa und Reuters
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BelgienBenjamin NetanjahuDonald TrumpEuropaFrankreichFriedrich MerzGazastreifenGreta ThunbergGroßbritannienIsraelKanadaTerrorismusTrump und Putin treffen sich in AlaskaÄgypten
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom