Newsblog zum 7. Oktober Merz fordert Bürger zum Handeln auf
Friedrich Merz warnt vor einer neuen Welle des Antisemitismus. In Kiel wurde derweil der Landtag mit Gaza-Parolen beschmiert. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- EU ruft "alle Parteien" zu "konstruktiver" Beteiligung an Gesprächen auf
- Weimer erinnert an "Tag des Schmerzes" in Israel
- Merz warnt vor neuer Welle des Antisemitismus in Deutschland
- Gaza-Hilfsflotte: Israel schiebt 14 Deutsche ab
- Unbekannte besprühen Kieler Landtag mit Pro-Gaza-Parolen
- Gedenken in Berlin: Namen der Opfer vom 7. Oktober verlesen
- Hamas-Kreise: Indirekte Gespräche mit Israel in Ägypten gehen am Mittag weiter
Pro-Palästina-Demonstranten blockieren Kreuzung in Berlin
In Berlin haben am Montagmorgen 37 Pro-Palästina-Demonstranten eine Kreuzung an der Warschauer Straße in Friedrichshain blockiert. Das teilt die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst X mit.
Demnach sollen sich die Personen gegen kurz nach 8 Uhr an der Kreuzung zur Mühlenstraße auf die Fahrbahn gesetzt und verbotene, israelfeindliche Parolen gerufen haben. Zudem sollen sie Transparente hochgehalten und Pyro gezündet haben. 16 Menschen seien wegen des Ausrufs verbotener Parolen festgenommen worden. Die Polizei stelle derzeit deren Identitäten fest. Es werde abgeklärt, ob weitere Vorwürfe zu Straftaten gegen diese Personen vorliegen. Lesen Sie hier mehr dazu.
EU ruft "alle Parteien" zu "konstruktiver" Beteiligung an Gesprächen auf
Anlässlich des zweiten Jahrestags des Hamas-Großangriffs auf Israel haben EU-Spitzenvertreter ernsthafte Friedensverhandlungen zur Beendigung des Gaza-Kriegs gefordert. "Wir rufen alle Parteien auf, sich konstruktiv an den Gesprächen in Scharm el-Scheich zu beteiligen", erklärten EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag in einer gemeinsamen Stellungnahme im Onlinedienst X.
"Die sofortige Freilassung aller Geiseln und ein Waffenstillstand sind nun in greifbarer Nähe", schrieben Costa und von der Leyen. "Diese Chance darf nicht vertan werden." Der Moment müsse genutzt werden, "um den Weg für einen dauerhaften Frieden in der Region auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung zu ebnen", forderten sie.
Weimer erinnert an "Tag des Schmerzes" in Israel
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat am zweiten Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl ausgedrückt. "Der 7. Oktober ist für Israel und für Jüdinnen und Juden weltweit ein Tag des Schmerzes", sagte Weimer. Er denke auch an die Menschen, die weiterhin als Geiseln festgehalten werden.
Auch "für ihre Angehörigen sind dies zwei unerträgliche Jahre der Angst und Verzweiflung", fügte Weimer hinzu. In seiner Botschaft erinnerte er "an die zumeist sehr jungen Menschen", die beim Nova Music Festival unweit des Gazastreifens von der Hamas angegriffen wurden. "Diese jungen Menschen kamen friedlich zusammen, um das Leben und die Musik zu feiern", und sie seien zu Opfern geworden.
Gastbeitrag: Mit keinem anderen Staat vergleichbar
Die Anschläge der Hamas vor zwei Jahren haben auch in Deutschland tiefe Spuren hinterlassen. Die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger mahnt zu mehr Differenzierung bei Betrachtung des Konfliktes im Nahen Osten. Lesen Sie hier mehr dazu.
Gedenken in Hamburg: Juden wünschen sich mehr Solidarität
Die jüdische Community in Hamburg fühlt sich im Stich gelassen. Sonja Lahnstein, Leiterin des Förderkreises der Universität Haifa wünschte sich in einem Interview mit dem "Hamburger Abendblatt" mehr Unterstützung für die jüdische Gemeinschaft. Ihre Kritik: Während sich in München Ministerpräsident und Bürgermeister beim Gedenken an das Hamas-Massaker vom 7. Oktober "an die Spitze stellen", gebe es in Hamburg "nichts Vergleichbares". Mehr dazu lesen Sie hier.
Berlin gedenkt – und schweigt? Scharfe Kritik zum Jahrestag
Mit Gedenkveranstaltungen und einer Projektion am Brandenburger Tor erinnert Berlin am Dienstag an den Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel vor zwei Jahren. Doch was als "Nie wieder ist jetzt" beschworen wurde, hat sich nach Ansicht des SPD-Abgeordneten Alexander Freier-Winterwerb in eine bittere Realität verwandelt: ein gebrochenes Versprechen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Antisemitismusbeauftragter beklagt antisemitische Straftaten auf Allzeithoch
Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, hat die geplante Demonstration unter dem Motto "Until Total Liberation" am 7. Oktober auf dem Berliner Alexanderplatz scharf kritisiert und die Behörden zum Handeln aufgefordert. Eine solche Veranstaltung an diesem Tag sei höchst problematisch, das sei eine Provokation, die keinen Respekt zeige. "Im Gegenteil zeigt die ja wirklich, dass diese Menschen, die das organisieren, auf Konfrontation aus sind, keine Friedenslösungen und Kompromisse eingehen, sondern Hass und Hetze schüren wollen", sagte Klein in der Sendung Frühstart von RTL/n-tv.
Klein hofft zudem, dass eine Beruhigung der Lage im Gazastreifen positive Effekte für Deutschland hat. Der 7. Oktober 2023 habe den Antisemitismus in Deutschland stark ansteigen lassen. "Solidarität und Zustimmung wäre ja eigentlich das normale Menschliche, stattdessen sind antisemitische Straftaten und Vorfälle in einem Allzeithoch", sagte Klein. Er sei aber optimistisch, dass es sich positiv auswirkt, wenn sich die Lage im Gazastreifen beruhigt. Wenigstens die Zahl der Straftaten sollte sinken. Zugleich warnte Klein vor einem "Milieu", das weiter gefährlich sein könnte. "Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Spannungen im Nahen Osten als Rechtfertigung dienen, um Menschen in Deutschland anzugreifen."
Merz warnt vor neuer Welle des Antisemitismus in Deutschland
Bundeskanzler Friedrich Merz warnt angesichts des 2. Jahrestags des Hamas-Überfalls auf Israel vor Antisemitismus in Deutschland. "Seit dem 7. Oktober 2023 erleben wir in Deutschland eine neue Welle des Antisemitismus. Er zeigt sich in altem und neuem Gewand – in den sozialen Medien, an den Universitäten, auf unseren Straßen; immer lauter, immer unverschämter und immer öfter auch in Form von Gewalt", sagte der CDU-Politiker in einer Videobotschaft.
Merz richtete eine Bitte an alle Menschen in Deutschland: "Gehen Sie heute, gehen Sie morgen und übermorgen auf unsere jüdischen Bürgerinnen und Bürger zu, wo immer es Ihnen möglich ist. Gehen Sie auf die jüdischen Gemeinden zu." Alle sollten zeigen, dass sie an der Seite der Jüdinnen und Juden stehen. "Und dass wir gemeinsam alles dafür tun werden, dass Jüdinnen und Juden hier in Deutschland ohne Angst leben können, dass sie mit Zuversicht leben können", sagte Merz.
Gaza-Hilfsflotte: Israel schiebt 14 Deutsche ab
Die 14 Deutschen, die als Mitglieder der Gaza-Hilfsflotte in israelischem Gewahrsam waren, sind mittlerweile abgeschoben worden. Wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amts mitteilte, wurden sie nach Griechenland gebracht und dort von Mitarbeitern der deutschen Botschaft in Empfang genommen.
Die israelische Marine hatte im Mittelmeer mehr als 40 Boote mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen abgefangen. Mehr als 400 Besatzungsmitglieder aus Dutzenden Ländern wurden in Gewahrsam genommen.
Unbekannte besprühen Kieler Landtag mit Pro-Gaza-Parolen
Unbekannte haben in der Nacht die Fassade des Kieler Landtags in Schleswig-Holstein mit antiisraelischen Parolen wie "From the River to the Sea", "Free Gaza" und "Free Greta" besprüht, wie ein Polizeisprecher am Morgen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die 15 Graffiti seien wohl gegen Mitternacht aufgesprüht worden.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters