Gastbeitrag: Mit keinem anderen Staat vergleichbar

Die Anschläge der Hamas vor zwei Jahren haben auch in Deutschland tiefe Spuren hinterlassen. Die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger mahnt zu mehr Differenzierung bei Betrachtung des Konfliktes im Nahen Osten. Lesen Sie hier mehr dazu.

Gedenken in Hamburg: Juden wünschen sich mehr Solidarität

Die jüdische Community in Hamburg fühlt sich im Stich gelassen. Sonja Lahnstein, Leiterin des Förderkreises der Universität Haifa wünschte sich in einem Interview mit dem "Hamburger Abendblatt" mehr Unterstützung für die jüdische Gemeinschaft. Ihre Kritik: Während sich in München Ministerpräsident und Bürgermeister beim Gedenken an das Hamas-Massaker vom 7. Oktober "an die Spitze stellen", gebe es in Hamburg "nichts Vergleichbares". Mehr dazu lesen Sie hier.

Berlin gedenkt – und schweigt? Scharfe Kritik zum Jahrestag

Mit Gedenkveranstaltungen und einer Projektion am Brandenburger Tor erinnert Berlin am Dienstag an den Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel vor zwei Jahren. Doch was als "Nie wieder ist jetzt" beschworen wurde, hat sich nach Ansicht des SPD-Abgeordneten Alexander Freier-Winterwerb in eine bittere Realität verwandelt: ein gebrochenes Versprechen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Antisemitismusbeauftragter beklagt antisemitische Straftaten auf Allzeithoch

Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, hat die geplante Demonstration unter dem Motto "Until Total Liberation" am 7. Oktober auf dem Berliner Alexanderplatz scharf kritisiert und die Behörden zum Handeln aufgefordert. Eine solche Veranstaltung an diesem Tag sei höchst problematisch, das sei eine Provokation, die keinen Respekt zeige. "Im Gegenteil zeigt die ja wirklich, dass diese Menschen, die das organisieren, auf Konfrontation aus sind, keine Friedenslösungen und Kompromisse eingehen, sondern Hass und Hetze schüren wollen", sagte Klein in der Sendung Frühstart von RTL/n-tv.

Klein hofft zudem, dass eine Beruhigung der Lage im Gazastreifen positive Effekte für Deutschland hat. Der 7. Oktober 2023 habe den Antisemitismus in Deutschland stark ansteigen lassen. "Solidarität und Zustimmung wäre ja eigentlich das normale Menschliche, stattdessen sind antisemitische Straftaten und Vorfälle in einem Allzeithoch", sagte Klein. Er sei aber optimistisch, dass es sich positiv auswirkt, wenn sich die Lage im Gazastreifen beruhigt. Wenigstens die Zahl der Straftaten sollte sinken. Zugleich warnte Klein vor einem "Milieu", das weiter gefährlich sein könnte. "Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Spannungen im Nahen Osten als Rechtfertigung dienen, um Menschen in Deutschland anzugreifen."

Merz warnt vor neuer Welle des Antisemitismus in Deutschland

Bundeskanzler Friedrich Merz warnt angesichts des 2. Jahrestags des Hamas-Überfalls auf Israel vor Antisemitismus in Deutschland. "Seit dem 7. Oktober 2023 erleben wir in Deutschland eine neue Welle des Antisemitismus. Er zeigt sich in altem und neuem Gewand – in den sozialen Medien, an den Universitäten, auf unseren Straßen; immer lauter, immer unverschämter und immer öfter auch in Form von Gewalt", sagte der CDU-Politiker in einer Videobotschaft.