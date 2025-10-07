Newsblog zum 7. Oktober Trump lästert über Greta Thunberg – die fragt ihn nach Tipps

Gaza-Aktivistin Greta Thunberg und Donald Trump haben Streit. Friedrich Merz warnt vor einer neuen Welle des Antisemitismus. Alle Nachrichten im Newsblog.

Wadephul in Kairo: Müssen schnell zu Ergebnissen kommen

Bundesaußenminister Johann Wadephul mahnt mit Blick auf die Verhandlungen in Scharm el Scheich zur Eile. "Es geht jetzt darum, das Tempo nicht zu verlieren und schnell zu Ergebnissen zu kommen, damit das Vertrauen in den Prozess nicht verlorengeht", sagt Wadephul nach einem Treffen mit dem ägyptischen Außenminister Badr Abdelatty in Kairo. Zugleich brauche es Ideen für die Zeit nach einem Waffenstillstand.

"Und hier teilen wir die Perspektive. Wir arbeiten für eine Zwei-Staaten-Lösung." Für die Zeit nach einer Waffenruhe brauche es Sicherheitskräfte im Gazastreifen. "Ich teile die Auffassung, dass es sinnvoll ist, dafür eine Resolution des UN-Sicherheitsrates anzustreben." Die Bundesregierung wolle alles dafür tun, dass der Plan ein Erfolg werde.

Amsterdamer Königspalast mit roter Farbe beschmiert

Der Königliche Palast in Amsterdam ist mit roter Farbe beschmiert worden. Eine propalästinensische Aktivistengruppe übernahm die Verantwortung und bezog sich dabei auf eine Demonstration, die zuvor untersagt worden war.

Auf Bildern ist der Slogan "Fuck Israel" auf einer Mauer des Palastes zu sehen. Die Farbe war am frühen Morgen entdeckt worden. Der Palast befindet sich am Dam, dem zentralen Platz der niederländischen Hauptstadt. Die Polizei untersucht den Vorfall.

Die Bürgermeisterin von Amsterdam, Femke Halsema, verurteilte die Aktion als "skandalös und inakzeptabel". "Gerade heute ist es auch ein Schlag ins Gesicht all jener Menschen, die um den schrecklichen Anschlag der Hamas vor zwei Jahren trauern."

Neuer Zoff zwischen Thunberg und Trump

Gaza-Aktivistin Greta Thunberg liefert sich erneut einen verbalen Schlagabtausch mit US-Präsident Donald Trump. Nachdem Trump ihr abermals unterstellt hatte, ihre Aggressionen nicht im Griff zu haben, keilte die junge Schwedin auf Instagram zurück.