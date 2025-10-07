Newsblog zum 7. Oktober Trump lästert über Greta Thunberg – die fragt ihn nach Tipps
Gaza-Aktivistin Greta Thunberg und Donald Trump haben Streit. Friedrich Merz warnt vor einer neuen Welle des Antisemitismus. Alle Nachrichten im Newsblog.
Wadephul in Kairo: Müssen schnell zu Ergebnissen kommen
Bundesaußenminister Johann Wadephul mahnt mit Blick auf die Verhandlungen in Scharm el Scheich zur Eile. "Es geht jetzt darum, das Tempo nicht zu verlieren und schnell zu Ergebnissen zu kommen, damit das Vertrauen in den Prozess nicht verlorengeht", sagt Wadephul nach einem Treffen mit dem ägyptischen Außenminister Badr Abdelatty in Kairo. Zugleich brauche es Ideen für die Zeit nach einem Waffenstillstand.
"Und hier teilen wir die Perspektive. Wir arbeiten für eine Zwei-Staaten-Lösung." Für die Zeit nach einer Waffenruhe brauche es Sicherheitskräfte im Gazastreifen. "Ich teile die Auffassung, dass es sinnvoll ist, dafür eine Resolution des UN-Sicherheitsrates anzustreben." Die Bundesregierung wolle alles dafür tun, dass der Plan ein Erfolg werde.
Amsterdamer Königspalast mit roter Farbe beschmiert
Der Königliche Palast in Amsterdam ist mit roter Farbe beschmiert worden. Eine propalästinensische Aktivistengruppe übernahm die Verantwortung und bezog sich dabei auf eine Demonstration, die zuvor untersagt worden war.
Auf Bildern ist der Slogan "Fuck Israel" auf einer Mauer des Palastes zu sehen. Die Farbe war am frühen Morgen entdeckt worden. Der Palast befindet sich am Dam, dem zentralen Platz der niederländischen Hauptstadt. Die Polizei untersucht den Vorfall.
Die Bürgermeisterin von Amsterdam, Femke Halsema, verurteilte die Aktion als "skandalös und inakzeptabel". "Gerade heute ist es auch ein Schlag ins Gesicht all jener Menschen, die um den schrecklichen Anschlag der Hamas vor zwei Jahren trauern."
Neuer Zoff zwischen Thunberg und Trump
Gaza-Aktivistin Greta Thunberg liefert sich erneut einen verbalen Schlagabtausch mit US-Präsident Donald Trump. Nachdem Trump ihr abermals unterstellt hatte, ihre Aggressionen nicht im Griff zu haben, keilte die junge Schwedin auf Instagram zurück.
"Ich habe gehört, dass Donald Trump sich erneut sehr schmeichelhaft über meinen Charakter geäußert hat, und ich weiß seine Sorge um meine psychische Gesundheit zu schätzen", schrieb die 22-Jährige mit einem für sie typischen ironischen Unterton. An Trump gerichtet ergänzte sie: "Ich würde mich sehr über Empfehlungen freuen, die Sie mir zur Bewältigung dieser sogenannten 'Aggressionsbewältigungsprobleme' geben könnten, da Sie – Ihrer beeindruckenden Bilanz nach zu urteilen – auch darunter zu leiden scheinen."
Trump hatte sich zuvor erneut abfällig über Thunberg geäußert, der er bereits in der Vergangenheit Probleme mit der Kontrolle ihrer Emotionen vorgeworfen hatte. "Sie ist bloß eine Unruhestifterin", sagte er im Weißen Haus vor Journalisten. "Sie hat ein Problem mit der Aggressionsbewältigung. Ich denke, sie sollte einen Arzt aufsuchen." Weiter sagte er über die Aktivistin: "Sie ist so wütend, sie ist so verrückt."
Frankfurt akzeptiert Pro-Palästina-Demo mit Einschränkungen
In Frankfurt darf eine propalästinensische Demonstration nun doch am Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel stattfinden. Die Stadt verzichtet auf eine Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof, wie sie mitteilte. Stattdessen erließ die Stadt eine Beschränkungsverfügung.
Die Route für die Demonstration am Dienstagabend sei angepasst worden, außerdem würden die Teilnehmer auf strafrechtlich problematische Äußerungen hingewiesen. Die Polizei werde mit Entschlossenheit gegen antisemitische Auswüchse und strafbare Handlungen vorgehen.
Katar: Noch viele Details bei Gaza-Plan zu klären
Beim 20-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen müssen nach Angaben des katarischen Außenministeriums noch viele Details geklärt werden. Es gebe noch zahlreiche Punkte, die ausgearbeitet werden müssten, teilt das Ministerium mit.
"Zunehmender Judenhass": Hamburgs Zweite Bürgermeisterin in Sorge
Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) hat zum zweiten Jahrestag des Hamas-Massakers in Israel der Opfer gedacht. Die Politikerin äußerte ihre Anteilnahme in einer Mitteilung. "Meine Gedanken sind heute bei den Opfern des brutalen Überfalls der Hamas auf Israel vor zwei Jahren", schrieb sie.
Fegebank zeigte sich zudem besorgt über gesellschaftliche Entwicklungen: "Der zunehmende Judenhass und die starke Polarisierung in den Debatten machen mir große Sorgen." Menschen in Hamburg können sich am Dienstag gemeinsam erinnern und trauern: Auf dem Rathausmarkt ist mittags eine Mahnwache unter dem Motto "Hamburg zeigt Flagge" geplant. Lesen Sie hier mehr dazu.
Gedenken an Opfer des Hamas-Terrorüberfalls in Israel
Zwei Jahre nach dem Massaker der Hamas in Israel gedenken Menschen dort der Opfer des Terrorangriffs. Rund 3.000 Radfahrer erinnerten am Morgen laut Organisatoren und israelischen Medien mit einer Tour im Grenzgebiet an den 7. Oktober 2023 und die noch immer im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln.
Hunderte Menschen versammelten sich Medien zufolge zudem auf dem Gelände des Nova-Festivals, auf dem damals rund 400 Menschen getötet und Dutzende entführt wurden. Auch in mehreren Grenzorten, die islamistische Terroristen damals überfielen, finden Gedenkveranstaltungen statt. Vielerorts wurde an die Opfer mit einer Schweigeminute erinnert.
Etliche Israelis protestieren zudem vor den Häusern einiger Minister und Koalitionsmitglieder für eine Rückkehr der Geiseln, die noch immer in den Händen der Terrororganisation Hamas sind. Die israelische Nachrichtenseite "ynet" berichtete, Hunderte Demonstranten seien insgesamt gekommen.
