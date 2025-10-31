Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Autokraten sind misstrauisch. Das bekam eine junge Straßenmusikerin in Russland zu spüren, die sich in Handschellen wiederfand. Nicht gerade clever von Putins Schergen, meint Wladimir Kaminer.

Wie ein bissiger Hund, der sich von der Kette gerissen hat, jagt Putins Regime durch die Straßen Russlands, stellt zufälligen Passanten nach und beißt Fußgänger in die Waden. Selbst loyale Bürger haben Angst vor ihm. Die Beamten, die Minister, die Geschäftsmänner, alle haben Angst.

Trotz des fast vier Jahre andauernden Krieges gegen die Ukraine und des ununterbrochenen Propagandaflusses in den Medien tragen noch viele Menschen in Russland die Erfahrung der persönlichen Freiheit in sich. Immerhin hatten die Russen, anders als die Nordkoreaner, gut zwanzig Jahre lang in relativer Freiheit gelebt, wenn auch nicht bei der Präsidentschaftswahl, dann aber zumindest im Bereich Kunst und Kultur.

(Quelle: Frank May) Zur Person Wladimir Kaminer ist Schriftsteller und Kolumnist. Er wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Zu seinen bekanntesten Werken gehört "Russendisko". Sein aktuelles Buch ist "Das geheime Leben der Deutschen", das am 27. August 2025 erschienen ist.

Künstler durften sich frei austoben, in den Galerien, auf Theaterbühnen und in den Kinos durften sie sagen, was sie möchten – solange es nicht um primär politische Themen ging. Man durfte sogar öffentlich den Westen loben, für den Frieden sein und auf Stalin schimpfen. Man durfte lachen, sogar über einige speziell markierte russische Politiker Witze im Fernsehen machen. Seit der Präsident von dem tollwütigen Schweinehund des Krieges gebissen wurde, ist damit Schluss.

Besonders gefährdet sind heute diejenigen, die viel Zeit draußen, auf der Straße verbringen: die Jugend und die Künstler. Das Regime hat den Straßenmusikern den Krieg erklärt. Ein bezeichnendes Beispiel dafür ist die Verhaftung Naokos, einer achtzehnjährigen Sängerin, die mit ihrer Band Stoptime auf den Straßen von Sankt Petersburg gesungen hat. Naoko, die mit bürgerlichem Namen Diana Loginowa heißt, ist keine politische Aktivistin.

Ein Horror für den Autokraten

Auch ihr Programm war nicht durch Inhalte aufgefallen, die das Regime gefährden könnten. Naoko sang einige Songs von Musikern, die in Russland neuerdings als "ausländische Agenten", "Extremisten" und "Terroristen" eingestuft werden. Dieses Schicksal ist aber zumeist populären jungen und alten Musikern widerfahren – sie mussten das Land verlassen, weil sie in Unfreiheit nicht singen konnten.