"Attackiert und abgefangen" Israels Marine stoppt weitere Gaza-Hilfsflotte

Von dpa 08.10.2025 - 08:12 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Schiffe der Sumud-Flottille (Symbolbild): Nachdem die "Global Sumud Flotilla" gestoppt wurde, starten Aktivisten einen neuen Hilfsversuch auf dem Seeweg. (Quelle: Ilia Yefimovich/dpa/dpa-bilder)

Nach der "Global Sumud Flotilla" versuchen Aktivisten erneut, Hilfsgüter mit Schiffen nach Gaza zu bringen. Jetzt greift die israelische Marine ein.

Pro-palästinensische Aktivisten einer weiteren Schiffsflotte mit Hilfsgütern sind nach eigenen Angaben vor der Küste des Gazastreifens vom israelischen Militär gestoppt worden. Die von den Organisationen Freedom Flotilla Coalition und Thousand Madleens to Gaza übers Mittelmeer geschickte Gruppe aus neun Schiffen habe knapp 150 Helfer aus rund 30 Ländern an Bord, teilten die Aktivisten auf Instagram mit.

Die Boote seien am frühen Morgen etwa 220 Kilometer vor der Küste des Gazastreifens von israelischen Marine-Einheiten "attackiert und abgefangen worden", hieß es in einem Post auf der Plattform X.

Das israelische Außenministerium veröffentlichte kurz danach eine Mitteilung, laut der es "einen weiteren fruchtlosen Versuch gab, die Seeblockade zu durchbrechen und sich ins Kriegsgebiet zu begeben". Die Schiffe würden nun in einen israelischen Hafen gebracht. Alle Besatzungsmitglieder seien "in Sicherheit und bei guter Gesundheit" und würden aller Voraussicht nach umgehend abgeschoben.

Nicht die erste Aktion

Vergangene Woche hatte Israels Marine mehr als 40 Boote mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen abgefangen. Gut 400 Besatzungsmitglieder aus Dutzenden Ländern – darunter die schwedische Aktivistin Greta Thunberg – wurden in Gewahrsam genommen, viele von ihnen inzwischen wieder freigelassen und abgeschoben.

Die Organisatoren der "Global Sumud Flotilla" warfen den israelischen Behörden vor, mehrere Festgenommene körperlich und psychisch misshandelt, gedemütigt und ihrer grundlegenden Rechte beraubt zu haben. Israels Regierung wies derartige Anschuldigungen als "dreiste Lügen" zurück und betonte, alle Rechte der Festgenommenen seien "vollständig gewahrt" worden.