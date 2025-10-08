t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandKrisen & Konflikte

Krieg in Nahost: Hamas und Israel tauschen Listen für Freilassungen aus

Hamas und Israel tauschen Listen aus
Das könnte der Knackpunkt der Verhandlungen sein

Von afp, sic
08.10.2025 - 13:51 UhrLesedauer: 2 Min.
NahostkonfliktVergrößern des Bildes
Hamas-Terroristen im Gazastreifen (Archivbild): Offenbar fordert die Terrororganisation die Freilassung von Mitgliedern, die am Anschlag am 7. Oktober 2023 beteiligt waren. (Quelle: Abdel Kareem Hana/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

In Ägypten verhandeln Israel und die Hamas über eine Waffenruhe für den Gazastreifen. Jüngst ausgetauschte Listen bergen politischen Sprengstoff für die Gespräche.

Bei den Gaza-Verhandlungen in Ägypten hat die radikalislamische Terrororganisation Hamas am Mittwoch nach eigenen Angaben "Listen der zur Freilassung angeforderten Gefangenen" mit Israel ausgetauscht. Damit dürften einerseits die noch in Gaza festgehaltenen Geiseln gemeint sein und andererseits die Palästinenser, die im Gegenzug aus israelischer Haft entlassen werden sollen.

Loading...

Laut einem Bericht des arabischsprachigen Senders Al-Arabiya birgt besonders die Hamas-Liste Brisanz: Demnach sollen nicht nur sechs Hamas-Anführer freigelassen werden, darunter die seit mehr als 20 Jahren inhaftierten Marwan Barghuti und Ahmad-Sa'adat. Ihre Freilassung lehnte Israel bislang ab. Sondern die Hamas fordert auch die Freilassung von Kämpfern der Elitetruppe Nukhba. Israel wirft der Einheit vor, den Terrorangriff vom 7. Oktober 2023 angeführt zu haben.

Trumps 20-Punkte-Plan für einen Frieden in Nahost

Der Friedensplan von US-Präsident Donald Trump sieht vor, dass sich Israels Armee auf eine zu vereinbarende Linie zurückzieht und im Gegenzug die Geiseln freigelassen werden. Zudem soll Israel im Austausch für die Geiseln rund 250 zu lebenslanger Haft verurteilte Palästinenser freilassen sowie rund 1.700 weitere, die nach dem 7. Oktober 2023 inhaftiert wurden.

imago images 0830990820Vergrößern des Bildes
Demonstranten fordern im Westjordanland die Freilassung palästinensischer Anführer, darunter Marwan Barghuti (unten). (Quelle: IMAGO/Nasser Ishtayeh/imago)

Die Verhandlungen im ägyptischen Scharm El-Scheich laufen seit Montag. Arabischen Medienberichten und informierten Kreisen zufolge sind sie am Mittwochmittag fortgesetzt worden. Bis zu einem Ergebnis könnten noch mehrere Tage vergehen.

Streitpunkte bleiben

"Die Vermittler unternehmen enorme Anstrengungen, um alle Hindernisse für die Umsetzung eines Waffenstillstands zu beseitigen", sagte Hamas-Medienkoordinator Taher al-Nunu laut einer Mitteilung. Alle Beteiligten seien optimistisch. Streitpunkte bleiben aber – unter anderem die Details zum teilweisen Truppenabzug Israels im Fall einer Einigung.

Die israelische Nachrichtenseite "ynet" berichtete unter Berufung auf palästinensische Quellen, dass die Frau des inhaftierten Barghuti am Dienstagabend aus Ramallah nach Kairo gereist sei. Vor dem Hintergrund der Verhandlungen über eine mögliche Freilassung Barghutis sei ihre Reise in das Gastgeberland der laufenden Gaza-Gespräche bemerkenswert, hieß es.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Donald TrumpGazastreifenTrump und Putin treffen sich in AlaskaÄgypten
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom