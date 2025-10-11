Hamann über Wirtz: "Er ist zu gut"

Von dpa , reuters Aktualisiert am 13.10.2025 - 11:16 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Bei Protesten in Tel Aviv halten Demonstranten Fotos von Ariel (l.) und David Cunio in die Höhe: Die beiden gehören zu den freigelassenen Geiseln. (Quelle: IMAGO/Eyal Warshavsky/imago)

Im Rahmen des Waffenruhe-Abkommens zwischen Israel und der Hamas wurden alle lebenden Geiseln übergeben. Wer sind diese Menschen?

Im Rahmen der Vereinbarung über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg hat die Hamas alle lebenden Geiseln, die noch in ihrer Gewalt waren, freigelassen. Zuletzt hatte die Terrororganisation noch 20 Menschen in ihrer Gewalt. Des Weiteren sollen sich die Leichname von 28 verschleppten Geiseln im Besitz der Hamas befinden. Auch diese sollen an Israel übergeben werden, der Zeitpunkt ist noch unklar.

Am 7. Oktober 2023 hatten die Islamisten insgesamt 250 Menschen entführt. Sie waren unter grausamen Bedingungen festgehalten worden: Freigelassene Geiseln berichteten von Folter, schweren Misshandlungen, Hunger und schlimmen hygienischen Bedingungen.

Diese Menschen waren bis zuletzt Geiseln der Hamas

Gali und Ziv Berman

Terroristen entführten die beiden 28 Jahre alten Zwillingsbrüder, die auch deutsche Staatsbürger sind, aus einem israelischen Grenzort. Beide sind getrennt voneinander festgehalten worden.

Alon Ohel

Der Deutsch-Israeli wurde nach seiner Flucht vom Nova-Festival in einem Schutzraum von Terroristen verletzt und könnte auf einem Auge erblindet sein. Der 24 Jahre alte Pianist soll in Geiselhaft angekettet worden sein.

Omri Miran

Der heute 48 Jahre alte Omri Miran aus dem Grenzort Nahal Oz wurde Berichten zufolge vor den Augen seiner Kinder verschleppt. Neben seiner Frau hofften seitdem auch seine beiden kleinen Töchter laut der Familie "von ganzem Herzen darauf", ihren Vater wieder in die Arme schließen zu können.

Video | Waffenruhe beginnt – Palästinenser strömen nach Gaza-Stadt zurück Player wird geladen Quelle: reuters

Guy Gilboa-Dalal