Hamas-Geiseln in Gaza: Diese 20 Menschen wurden freigelassen

Zwei Jahre waren sie gefangen
Das sind die freigelassenen Hamas-Geiseln

Von dpa, reuters
Aktualisiert am 13.10.2025 - 11:16 UhrLesedauer: 4 Min.
imago images 0830833526Vergrößern des Bildes
Bei Protesten in Tel Aviv halten Demonstranten Fotos von Ariel (l.) und David Cunio in die Höhe: Die beiden gehören zu den freigelassenen Geiseln. (Quelle: IMAGO/Eyal Warshavsky/imago)
Im Rahmen des Waffenruhe-Abkommens zwischen Israel und der Hamas wurden alle lebenden Geiseln übergeben. Wer sind diese Menschen?

Im Rahmen der Vereinbarung über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg hat die Hamas alle lebenden Geiseln, die noch in ihrer Gewalt waren, freigelassen. Zuletzt hatte die Terrororganisation noch 20 Menschen in ihrer Gewalt. Des Weiteren sollen sich die Leichname von 28 verschleppten Geiseln im Besitz der Hamas befinden. Auch diese sollen an Israel übergeben werden, der Zeitpunkt ist noch unklar.

Am 7. Oktober 2023 hatten die Islamisten insgesamt 250 Menschen entführt. Sie waren unter grausamen Bedingungen festgehalten worden: Freigelassene Geiseln berichteten von Folter, schweren Misshandlungen, Hunger und schlimmen hygienischen Bedingungen.

Diese Menschen waren bis zuletzt Geiseln der Hamas

Gali und Ziv Berman

Terroristen entführten die beiden 28 Jahre alten Zwillingsbrüder, die auch deutsche Staatsbürger sind, aus einem israelischen Grenzort. Beide sind getrennt voneinander festgehalten worden.

Nahostkonflikt - Rückkehr der GeiselnVergrößern des Bildes
Gali und Ziv Berman nach ihrer Freilassung: Die deutsch-israelischen Geiseln befanden sich voneinander getrennt in der Gefangenschaft der Hamas. (Quelle: Government Press Office/AP/dpa/dpa-bilder)

Alon Ohel

Der Deutsch-Israeli wurde nach seiner Flucht vom Nova-Festival in einem Schutzraum von Terroristen verletzt und könnte auf einem Auge erblindet sein. Der 24 Jahre alte Pianist soll in Geiselhaft angekettet worden sein.

Während einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats hält Eli Sharabi ein Bild von Alon Ohel in die Höhe (Archivbild): Sharabi war selbst 491 Tage Geisel der Hamas.Vergrößern des Bildes
Während einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats hält Eli Sharabi ein Bild von Alon Ohel in die Höhe (Archivbild): Sharabi war selbst 491 Tage lang Geisel der Hamas. (Quelle: IMAGO/Lev Radin/imago-images-bilder)

Omri Miran

Der heute 48 Jahre alte Omri Miran aus dem Grenzort Nahal Oz wurde Berichten zufolge vor den Augen seiner Kinder verschleppt. Neben seiner Frau hofften seitdem auch seine beiden kleinen Töchter laut der Familie "von ganzem Herzen darauf", ihren Vater wieder in die Arme schließen zu können.

Omri Miran (Archivbild): Der damals 46-Jährige befand sich seit dem Überfall der Hamas in der Gewalt der Terrororganisation.Vergrößern des Bildes
Omri Miran (Archivbild): Der damals 46-Jährige befand sich seit dem Überfall der Hamas in der Gewalt der Terrororganisation. (Quelle: IMAGO/Bring Them Home Now/imago-images-bilder)
Video | Waffenruhe beginnt – Palästinenser strömen nach Gaza-Stadt zurück
Quelle: reuters

Guy Gilboa-Dalal

Der inzwischen 24-Jährige wurde zusammen mit seinem besten Freund Eviatar David vom Nova-Festival verschleppt. Anfang des Jahres veröffentlichte die Hamas Aufnahmen, die zeigen, wie beide die Freilassung anderer Geiseln anschauen mussten und die israelische Regierung verzweifelt anflehen, auch für ihre Freilassung zu sorgen.

Das Bild von Guy Gilboa-Dalal wird auf einer Kundgebung zur Freilassung der Geiseln gezeigt, während seine Eltern sprechen (Archivbild).Vergrößern des Bildes
Das Bild von Guy Gilboa-Dalal wird auf einer Kundgebung zur Freilassung der Geiseln gezeigt, während seine Eltern sprechen (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Yael Guisky Abas/imago-images-bilder)

Eitan Mor

Der 25 Jahre alte Israeli war auf der Wüsten-Party ebenfalls zuständig für die Sicherheit und hat sich Berichten zufolge um verletzte Festivalbesucher gekümmert. Seine Eltern haben sich in der Vergangenheit dagegen ausgesprochen, die Geiseln gegen wegen Terror verurteilte Palästinenser auszutauschen.

Ein Plakat fordert die Freilassung von Eitan Mor aus der Hamas-Gefangenschaft.Vergrößern des Bildes
Ein Plakat fordert die Freilassung von Eitan Mor aus der Gefangenschaft der Hamas (Quelle: IMAGO/Bring Them Home Now/imago-images-bilder)

Matan Angrest

Matan Angrest, ein israelischer Soldat, wurde laut israelischen Medien aus einem brennenden Panzer entführt. Der heute 22-Jährige soll Berichten zufolge angekettet und geschlagen worden sein.

Der Vater von Metan Angrest hält Plakate, die seinen entführten Sohn zeigen (Archivbild).Vergrößern des Bildes
Der Vater von Metan Angrest hält Plakate, die seinen entführten Sohn zeigen (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Lev Radin)

Ariel und David Cunio

Ariel (28) und David Cunio (35) wurden zusammen mit weiteren Angehörigen entführt, darunter Davids inzwischen fünf Jahre alte Töchter – bis auf die Brüder kamen alle wieder frei. Bekannte deutsche Schauspieler machten bei der diesjährigen Berlinale auf das Schicksal des Schauspielers David Cunio aufmerksam, der 2013 mit einem Film auf der Berlinale vertreten war.

imago images 0830833526Vergrößern des Bildes
Bei Protesten in Tel Aviv halten Demonstranten Fotos von Ariel (l.) und David Cunio in die Höhe. (Quelle: IMAGO/Eyal Warshavsky/imago)

Matan Zangauker

Während seine ebenfalls verschleppte Partnerin bereits freikam, saß der 25-Jährige weiter in Geiselhaft. Seine Mutter ist eine der bekanntesten Geisel-Angehörigen und scharfe Kritikerin der Regierung.

Ein Demonstrant hält bei einem Protest gegen die israelische Regierung ein Bild von Matan Zangauker (Archivbild).Vergrößern des Bildes
Ein Demonstrant hält bei einem Protest gegen die israelische Regierung ein Bild von Matan Zangauker (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Matan Golan / SOPA Images/imago-images-bilder)
Eitan Horn

Der 39-jährige Israeli besuchte zum Zeitpunkt des Hamas-Massakers seinen älteren Bruder im Kibbuz Nir Oz. Die beiden Männer, die als große Fußballfans gelten, wurden verschleppt; Eitans Bruder Iair Horn wurde Anfang des Jahres freigelassen.

Eine Verwandte von Eitan Horn hält ein Bild des Verschleppten hoch (Archivbild).Vergrößern des Bildes
Eine Verwandte von Eitan Horn hält ein Bild des Verschleppten hoch (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Israel Fuguemann/imago-images-bilder)

Eviatar David

Der Israeli ist der beste Freund von Guy Gilboa-Dalal. Im Sommer veröffentlichte die Hamas erneut ein Gräuelvideo, das zeigt, wie der 24-Jährige, bis auf die Knochen abgemagert, in einem engen Tunnel den Angaben zufolge sein eigenes Grab schaufelt.

Avinatan Or

Der inzwischen 32-jährige Avinatan wurde ebenfalls vom Nova-Festival entführt – zusammen mit seiner Freundin Noa Argamani. Israels Armee befreite Argamani im Sommer vergangenen Jahres.

Ein Bild von Avinatan Or wird bei einer Kundgebung hochgehalten (Archivbild).Vergrößern des Bildes
Ein Bild von Avinatan Or wird bei einer Kundgebung hochgehalten (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Photo by Amanda Rose / Avalon)

Bar Kuperstein

Bar Kuperstein arbeitete auf dem Nova-Festival als Sicherheitsmann. Angehörige berichteten Medien, der 23-Jährige habe dort anderen geholfen, sich vor den Terroristen in Sicherheit zu bringen.

Rom Braslavski

Der Deutsch-Israeli war Medien zufolge ebenfalls als Wächter bei dem Festival angestellt und versuchte, Menschen vor Ort zu retten. Ein Propagandavideo der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) zeigte den 21-Jährigen vor einigen Monaten abgemagert und blass.

imago images 0415707623Vergrößern des Bildes
Eine Familienangehörige von Rom Braslavski zeigt ein Foto des jungen Mannes. (Quelle: IMAGO/Didier Lebrun/imago)

Josef-Chaim Ohana

Der 25 Jahre alte Josef-Chaim Ohana half während des Massakers auf dem Festival Berichten zufolge ebenfalls Besuchern des Musik-Events. In einem von der Hamas veröffentlichten Video sagte er im Mai dieses Jahres: "Ein ganzes Land will, dass dieser Albtraum aufhört."

Elkana Bohbot

Auch Elkana Bohbot (36), Vater eines kleinen Jungen, arbeitete auf der Nova-Party. In einem im Mai veröffentlichten Propagandavideo der Hamas sagte Josef-Chaim Ohana unter anderem über den abgemagert und apathisch wirkenden Bohbot, dieser habe mehrfach versucht, sich selbst zu verletzen.

Ein Familienmitglied von Elkana Bohbot steht am Grenzzaun zu Gaza mit seinem Foto (Archivbild).Vergrößern des Bildes
Ein Familienmitglied von Elkana Bohbot steht am Grenzzaun zu Gaza mit seinem Foto (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Gaby Schuetze/imago-images-bilder)

Nimrod Cohen

Der junge Soldat hielt Berichten zufolge zum Zeitpunkt des Massakers im Rahmen seines Wehrdienstes Wache nahe dem Gazastreifen. Laut Medien soll eine freigelassene Geisel seinen Eltern von dem nun 21-Jährigen ausgerichtet haben, dass er sie liebe und sie sich keine Sorgen um ihn machen sollten.

Die Mutter von Nimrod Cohen hält ein Bild ihres Sohnes während einer Kundgebung (Archivbild).Vergrößern des Bildes
Die Mutter von Nimrod Cohen hält ein Bild ihres Sohnes während einer Kundgebung (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Matan Golan/imago-images-bilder)

Maxim Herkin

Der 37-jährige Maxim Herkin, der ebenfalls vom Nova-Festival entführt wurde, stammt ursprünglich aus der Ukraine und hat eine kleine Tochter. In einem im Sommer veröffentlichten Video der Hamas sagte er, die Geiseln fühlten sich nicht wie Menschen.

Ein Bild von Maxim Herkin bei einer Kundgebung in Nürnberg (Archivbild).Vergrößern des Bildes
Ein Bild von Maxim Herkin bei einer Kundgebung in Nürnberg (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Moritz Schlenk/imago-images-bilder)

Segev Kalfon

Der Israeli wurde entführt, als er versuchte, vom Nova-Festival zu flüchten. Im Februar berichteten freigelassene Entführte über ihre Zeit mit ihm – das war das erste Lebenszeichen, das Kalfons Familie von dem 27 Jahre alten Mann bekam.

Ein Bild von Segev Kalfon bei einer Veranstaltung (Archivbild).Vergrößern des Bildes
Ein Bild von Segev Kalfon bei einer Veranstaltung (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Eyal Warshavsky/imago-images-bilder)

Hamas hatte 72 Stunden Zeit

Nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas befinden sich Tausende Palästinenser auf dem Weg zurück in ihre Wohngebiete im Gazastreifen. Zu Fuß, mit Autos und Karren zogen sie am Samstag vor allem in den Norden des zu großen Teilen zerstörten Küstengebiets. Zuvor hatten sich israelische Truppen im Rahmen der ersten Phase eines von den USA vermittelten Abkommens hinter vereinbarte Linien zurückgezogen.

Vergrößern des Bildes

Mit dem Rückzug der israelischen Truppen aus den größeren städtischen Gebieten hatte für die Hamas eine Frist von 72 Stunden zur Freilassung ihrer Geiseln begonnen. Im Gegenzug soll Israel nach der Übergabe der Geiseln 250 Palästinenser mit langen Haftstrafen freilassen sowie 1.700 Insassen, die während des Krieges gefangen genommen wurden. Zudem sollen dem Abkommen zufolge pro Tag Hunderte Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen fahren.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen dpa und Reuters
