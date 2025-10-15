Die Zeit, in der wir uns gerade befinden, hätte der italienische Intellektuelle Antonio Gramsci aus dem letzten Jahrhundert wohl als die Zeit der Monster bezeichnet. Es gibt Chaos, es gibt potenziell neue Kriege, vielleicht aber auch nicht. Es ist ziemlich gefährlich, denn wir wissen nicht, was passieren wird. Vielleicht spielt Trump in gewisser Weise sogar eine positive Rolle, denn vermutlich will er einen großen Krieg um die Unipolarität vermeiden. Das sage ich mit aller gebotenen Vorsicht.

Zumindest im Nahen Osten hat Donald Trump nun zumindest zeitweilig für eine Waffenruhe gesorgt.

Das ist richtig. Ketzerisch ließe sich nun fragen, warum der mit dem Autoritären liebäugelnde Geschäftsmann Donald Trump in Gaza das erreicht hat, was der liberale Joe Biden nicht geschafft hat? Ja, Trump ist skrupellos, ja, er will den Friedensnobelpreis unbedingt: Aber er hat es hinbekommen.

Zugleich ist es ein Beispiel, wie massiv Trump die Macht der USA einsetzt, um seine Ziele zu erreichen.

So oder so müssen wir uns in Deutschland mit den Umständen arrangieren, besser noch: eine Chance darin sehen und sie ergreifen. Diese Unipolarität, die wir als Zeitgenossen erlebt haben, ist historisch gesehen die absolute Ausnahme. Noch nie zuvor hat ein Staat über derart große Macht im globalen Maßstab verfügt, wie es den USA gelungen ist. Diese Zeit endet nun. Für Deutschland ist das eine schlechte Nachricht, weil es davon ungemein profitiert hat. China, Russland, aber auch für die gesamten Staaten innerhalb der BRICS werden dagegen nun ihre Interessen verfolgen, ihre regionalen Rollen stärker ausspielen und ihre Autonomien schützen wollen.

Läuft es auf eine Dualität zwischen den USA und China an der Spitze der globalen Macht hinaus?

Bei der sogenannten Hard Power – vor allem im militärischen Bereich – sind die USA immer noch ganz weit vorn, aber bei dem wirtschaftlichen Einfluss sieht es anders aus. Da müssen die USA mächtig aufpassen. Im Großen und Ganzen ist China im Globalen Süden bereits beliebter als die USA. Nach Gaza hat sich auch das Ansehen Europas und Deutschlands dort verschlechtert. China agiert ziemlich clever und nutzt die Fehler der USA und des Westens aus. Wir müssen abwarten.

Was ist Ihre Prognose?

Dieses Jahrhundert wird nicht zwangsläufig ein chinesisches sein. Dafür hat China zu viel Gegenwind, Indien und Japan etwa. Aber dieses Jahrhundert wird ziemlich sicher ein asiatisches. Ich denke, dass die nächsten Dekaden sehr von einer Multipolarität geprägt sein werden. Hoffentlich werden sie möglichst friedlich ablaufen. Bislang können wir froh sein, dass China seine Interessen ökonomisch durchsetzen will. China steht für wirtschaftliche Entwicklung und Souveränität – das findet im Globalen Süden natürlich Anklang.

Haben Sie einen Ratschlag für Deutschland und Europa?

Ich rate zu einem kreativen und würdevollen Abstiegsmanagement. Der Abstieg erfolgt so oder so, da ist es doch besser, ihn aktiv zu gestalten. Das Stichwort ist strategische Empathie. Wir müssen die anderen nicht mögen, wir müssen auch nicht gut finden, was sie tun oder wollen: Aber wir müssen ihre Motivation nachvollziehen können.

Wenn wir nun aber das Objekt der Begierde sind? Wladimir Putins Pläne dürften über die Ukraine hinausgehen.

Europa sollte doch in der Lage sein, Russland abzuschrecken. Ansonsten hat der Soziologe Andreas Reckwitz vernünftige Empfehlungen: Die Gesellschaften des Westens müssen resilienter werden, sie müssen mehr umverteilen und auch konsumärmer werden. Also im Grund mehr Sozialdemokratie wagen, um den Fall ins Rechte zu vermeiden. Wenn wir dann als Europäer dann noch das hinbekommen, was Emmanuel Macron quasi jedes Jahr in einer Rede für Europa fordert – nämlich strategische Autonomie – wäre viel erreicht.