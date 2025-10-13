Emotionale Rückkehr der Geiseln Für diesen Moment hat er wieder laufen und sprechen gelernt

Das Leiden der israelischen Geiseln hat ein Ende, ebenso wie das qualvolle Warten der Familienmitglieder. Bei der Zusammenkunft spielen sich emotionale Szenen ab.

Über zwei Jahre lebten sie in Gefangenschaft, wurden von der Terrororganisation Hamas teils gefoltert und schwer misshandelt. Sie lebten unter schlimmen hygienischen Bedingungen und wurden von ihren engsten Bezugspersonen getrennt. Doch nun sind die letzten 20 lebenden Geiseln nach Israel zurückgekehrt und konnten ihre Angehörigen nach 738 Tagen wieder in die Arme schließen.

Dabei kam es zu emotionalen Szenen zwischen den nach langer Gefangenschaft Freigelassenen und ihren Familien. Das israelische Militär veröffentlichte zahlreiche Bilder und Videos von der Ankunft der Geiseln.

So zeigt etwa ein Video des israelischen Militärs das Wiedersehen von Einav Zangauker und ihrem heimgekehrten Sohn Matan. Die Mutter stürmt auf ihren Sohn zu, küsst ihn mehrfach und scheint nicht fassen zu können, dass sie ihn wieder in den Armen hält. Ungläubig wiederholt sie immer wieder die gleichen Worte.

Zuvor war bereits ein Video veröffentlicht worden, in dem Matan per Videotelefonat erstmals wieder mit seiner Mutter und seiner Freundin Ilana Gritzewsky sprach. Letztere war ebenfalls von der Hamas entführt und im November 2023 freigelassen worden. Einav Zangauker ist im Verlauf der Gefangenschaft eine der bekanntesten Geiselangehörigen geworden und machte sich als scharfe Kritikerin der Netanjahu-Regierung einen Namen.

Besonders emotional war auch das Wiedersehen der israelisch-deutschen Zwillingsbrüder Gali und Ziv Berman, die beide von der Hamas verschleppt, aber getrennt voneinander festgehalten worden waren. Nun konnten sich die als unzertrennlich geltenden Brüder erstmals wieder in die Arme schließen.

Die Brüder verbindet eine Leidenschaft für Fußball: Schon auf der Fahrt nach Hause trugen beide das Trikot ihres Lieblingsvereins Maccabi Tel Aviv. Ziv Berman reckte die Faust in die Höhe, als er mit dem Hubschrauber Richtung Krankenhaus geflogen wurde.