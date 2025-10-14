24 Geiselleichen fehlen Hamas bricht Vereinbarung: So geht es weiter

Israelische Soldaten tragen den Sarg einer Leiche: Die Hamas übergab bereits bei einem früheren Austausch sterbliche Überreste von Geiseln. (Archivbild) (Quelle: GPO)

Nur vier von 28 verstorbenen Geiseln hat die Hamas bisher an Israel übergeben. Dort droht man nun mit Konsequenzen. Was bedeutet das?

Die Freude in Israel war groß: Nachdem am Montag auch die letzten lebenden 20 Geiseln aus der Gefangenschaft der islamistischen Terrororganisation Hamas befreit wurden, befand sich das Land zunächst im kollektiven Freudentaumel. Doch mittlerweile weicht diese Freude in Teilen der Bevölkerung und der Regierung der Wut.

Denn ein weiterer wesentlicher Teil der Abmachung zwischen Israel und der Hamas wurde nicht eingehalten. Die Terrororganisation sollte innerhalb von 72 Stunden auch die 28 toten Geiseln übergeben. Bisher hat Israel allerdings erst vier Särge erhalten. Diese wurden bereits zum nationalen Institut für Gerichtsmedizin nach Tel Aviv gebracht.

Die Hamas erklärte den Vermittlern dazu: "Wir treffen auf Hindernisse, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, und geografische Zwänge, die dazu geführt haben, dass wir weniger tote Geiseln als erwartet übergeben haben." Offenbar hatte die Terrororganisation den Vermittlern bereits während der Verhandlungen mitgeteilt, dass sie nicht wisse, wo sich einige der Leichen befänden. Dennoch hatte Israel das Friedensabkommen unterzeichnet. Fast 2.000 palästinensische Gefangene wurden bereits aus israelischen Gefängnissen entlassen.

Laut dem israelischen Portal "ynet" ging Israel zunächst davon aus, dass nur neun Leichen nicht übergeben werden könnten – später erhöhte sich die Zahl auf etwa 14. In Israel befürchtet man nun allerdings, dass die Hamas die Rückgabe gezielt verzögert, wie die Zeitung "Times of Israel" berichtet.

"Verstoß wird geahndet": Israel kündigt Konsequenzen an

Damit wird nun immer klarer, dass sich die Hamas trotz Zustimmung nicht an einen wesentlichen Teil des Friedensabkommens halten wird. Bedeutet das auch, dass der gerade erst begonnene Friedensprozess vor dem Scheitern steht?

Die Regierung in Jerusalem glaubt der Hamas offenbar nicht, wenn diese behauptet, nichts über den Verbleib der Toten zu wissen oder sie in dem schwer zerstörten Gazastreifen nicht bergen zu können. Israel geht laut israelischen Medien vielmehr davon aus, dass die Terrororganisation die Toten als Druckmittel für weitere Verhandlungen zurückhält.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz kündigte bereits entsprechende Reaktionen an. "Die Ankündigung der Hamas, dass heute voraussichtlich vier Leichen zurückgebracht werden, stellt eine Nichteinhaltung ihrer Verpflichtungen dar", sagte er und fügte hinzu, dass "jede Verzögerung oder absichtliche Vermeidung als eklatanter Verstoß gegen die Vereinbarung angesehen und entsprechend geahndet wird".