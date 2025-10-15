Braslavski habe ihm erzählt, die Geiseln seien während ihrer Gefangenschaft beschossen worden. Nicht etwa von der Hamas, sondern offenbar durch Israels Militär, wie die folgende Schilderung nahelegt: Als Gaza bombardiert wurde, hätten sich sowohl Braslavski als auch seine Entführer in der Schusslinie befunden – Granaten und Bomben seien in ihrer Nähe explodiert.

Geiseln bekamen ausbleibende Fortschritte zu spüren

Als die Entführer gemerkt hätten, dass keine Einigung mit Israel in Sicht war, habe sich ihre Haltung gegenüber Braslavski verschlechtert. "Sie bekamen weniger zu essen, man ließ sie hungern. Ein Stück Brot am Morgen und einen Löffel Reis am Mittag – das war alles", sagte der Ze'ev dem Medium. Er berichtete auch von teils körperlichen Bestrafungen. "Kein Licht, kein Wasser, keine Duschen, ständiger psychischer Stress und Angst. Jedes Mal, wenn die Verhandlungen in eine Sackgasse gerieten, änderte sich die Haltung drastisch. Man hat es mit Psychopathen zu tun", betonte Braslavskis Onkel.

Während seiner gesamten Gefangenschaft habe Braslavski an seinem Glauben festgehalten und oft gebetet. Das habe ihm mentale Stärke verliehen. "Der Lebenswille, die innere Stärke und der Gedanke an uns haben ihn am Leben gehalten", sagte Ze'ev. Seiner Mutter habe die freigelassene Geisel gesagt: "Mach dir keine Sorgen, alles wird gut."

Braslavski sei während seiner Gefangenschaft nicht unterirdisch festgehalten worden. Er sei von Ort zu Ort gebracht worden – die Bedingungen seiner Gefangenschaft hätten sich damit oft geändert. Oft habe er an sich selbst geschrieben, aber seine Aufzeichnungen hätten ihm die Entführer weggenommen. "Von Zeit zu Zeit waren andere Geiseln bei ihm, wie Sasha Troufanov, aber die meiste Zeit war er allein", sagte der Onkel. Stattdessen habe er sich mit den Hamas-Mitgliedern unterhalten. Er spreche nun fließend Arabisch.