Der direkte Konflikt zwischen Israel und der Hamas scheint vorerst gebannt. Doch nun stellt sich die Frage, wie es mit der Terrororganisation weitergeht. Ein Experte befürchtet Auswirkungen auf Europa.

Im Nahen Osten herrscht Waffenruhe, die erste Phase des Plans von US-Präsident Donald Trump ist angelaufen. Auch wenn die Hamas alle lebenden Geiseln aus Israel freigelassen hat und im Gegenzug fast 2.000 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen wurden, ist unsicher, wie es weitergeht. Schließlich wartet Israel noch immer auf die Übergabe von 19 toten Geiseln.

Und auch wenn es einen klaren Plan zur Entwaffnung der Terrororganisation gibt, so ist bisher zweifelhaft, inwiefern sich die Hamas daran hält und welche Gefahr von ihr zukünftig ausgehen wird. Der Terrorexperte Hans-Jakob Schindler erklärt im t-online-Interview, dass eine friedliche Waffenniederlegung unwahrscheinlich ist und nun auch Europa in den Fokus rücken könnte.

t-online: Herr Schindler, die Hamas hat alle lebenden Geiseln übergeben, es herrscht eine Waffenruhe und die Mitglieder zeigen sich wieder in Uniform auf den Straßen im Gazastreifen. Wie stark ist die Hamas noch?

Hans-Jakob Schindler: Die Stärke der Hamas beruht auf der Tatsache, dass es keine andere größere und organisierte, bewaffnete Gruppe im Gazastreifen gibt, wenn die israelische Armee sich zurückzieht.

In der Zwischenzeit haben andere Milizen den Platz der Hamas teilweise eingenommen. Deren Mitglieder werden nun öffentlich hingerichtet.

Dadurch stellt die Hamas jetzt wieder ihren Machtanspruch. Dafür braucht sie auch keine Raketen, sondern nur eine halbwegs organisierte Gruppe mit Waffen – und das ist sie noch. Sie ist nicht mehr die militärische Organisation wie vor dem 7. Oktober 2023, aber für die Macht im zerstörten Gazastreifen reicht es noch.

Welche Rolle will die Hamas künftig einnehmen?

Die Hamas hat erklärt, dass sie laut des Abkommens bereit ist, die administrative Verantwortung ganz offiziell an eine palästinensische Verwaltung abzugeben, aber will nicht alle Waffen abgeben. Das Abkommen verlangt jedoch, dass sie sich komplett entwaffnet. Offensichtlich plant die Hamas, als bewaffnete Gruppe im Gazastreifen fortzubestehen, mit der diese neue Verwaltung in Sicherheitsfragen zusammenarbeiten muss. Dazu will man allerdings die einzige Organisation mit Waffen sein, weshalb sie die anderen Milizen erst einmal ausradieren will.

(Quelle: Uli Sapountsis) Zur Person Hans-Jakob Schindler war bis 2018 Chefberater des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu unterschiedlichen Terrorgruppen und der Entwicklung der globalen terroristischen Bedrohung. Heute ist er Senior Director des Counter Extremism Project (CEP), einer internationalen gemeinnützigen Organisation, die extremistischen Bedrohungen entgegenwirkt.

Nun ist in dem Abkommen eine International Stabilization Force vorgesehen, die dort für Sicherheit sorgen soll. Wie beurteilen Sie ihre Chancen?