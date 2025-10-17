Das legt auch Netanjahus Rede am Donnerstag in Jerusalem bei einer Gedenkzeremonie für gefallene Soldaten nahe. Dort betonte er Israels Entschlossenheit, gegen das Erstarken seiner Feinde vorzugehen. Damit meinte er neben der Hamas auch Irans "Achse des Widerstands".

Der Iran und seine Verbündeten hätten Israel mit einem "Feuerring" umgeben und nach dem Hamas-Massaker versucht, den jüdischen Staat zu "erwürgen", sagte Netanjahu. Dies sei jedoch nicht gelungen. Er verkündete: "Wir sind entschlossen, den Sieg zu vervollständigen, der unser Leben auf Jahre hin beeinflussen wird." Israel werde alle seine Kriegsziele erreichen.

Angehörige der toten Geiseln warten auf Fortschritte

Auch bei den Angehörigen jener toter Geiseln, die sich noch im Gazastreifen befinden, macht sich Netanjahu derzeit nicht beliebt. Zwar versprach er, die Leichen der verstorbenen Geiseln nach Israel zurückzuführen. Dabei schlug er den Bogen zur Freilassung der noch lebenden Geiseln: "Mit der gleichen Entschlossenheit, mit dem gleichen Verantwortungsbewusstsein und der gleichen Ernsthaftigkeit arbeiten wir daran, sie zurückzuholen", sagte der Premierminister. "Wir werden keine Mühen und Mittel scheuen, um sie zurückzuholen." Tatsächliche Fortschritte gibt es jedoch nicht.

Laut der Vereinbarung über die Waffenruhe muss die Hamas insgesamt 28 Leichname von verstorbenen Geiseln an Israel übergeben. Bisher übergab sie jedoch nur die Überreste von neun Geiseln. Inzwischen droht Israel der Hamas mit der Rückkehr zum Krieg im Gazastreifen, sollte das Abkommen nicht eingehalten werden.

Tatsächlich scheint das im Sinne der Angehörigen zu sein: So forderte das israelische Forum der Geisel-Familien die israelische Regierung auf, das Waffenruhe-Abkommen mit den Islamisten auszusetzen. Die Regierung solle die Umsetzung aller weiteren Schritte des Abkommens "unverzüglich einstellen, solange die Hamas weiterhin offen gegen ihre Verpflichtungen hinsichtlich der Rückkehr aller Geiseln und der Leichen der Opfer verstößt", erklärte das Forum am Donnerstag.

Gegenseitige Beschuldigungen

Doch die Lage scheint verfahren: Die Terrororganisation Hamas teilte mit, man wolle sich weiter an die Vereinbarung halten. Sie macht Israel für die Verzögerung der Geisel-Rückführungen verantwortlich. Denn: Einige der Leichen befänden sich in Tunneln, die von Israels Armee zerstört wurden, andere unter den Trümmern zerbombter Gebäude. Dies erklärte die Hamas in der vergangenen Nacht in einer Mitteilung.

Um die Leichen weiterer Geiseln zu bergen, seien schwere Maschinen und Geräte zum Abtragen der Trümmer erforderlich, die derzeit nicht herbeigeschafft werden könnten, weil Israel ihre Einfuhr verweigere. Bis weitere Leichen zurück nach Israel gebracht werden und Netanjahu die Angehörigen der toten Geiseln mit Erfolgen besänftigen kann, dürfte es also noch dauern.