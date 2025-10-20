"Erhebliche Gefahr" Putins Schattenflotte ist größer als bisher gedacht

Von afp , dpa , t-online Aktualisiert am 20.10.2025 - 15:19 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Ein Schiff der russischen Schattenflotte (Archivbild): Tanker wie dieser sollen künftig festgesetzt werden können. (Quelle: Damien Meyer/AFP/dpa/dpa-bilder)

Die EU sucht weiter nach Möglichkeiten, die Aktivitäten russischer Öltanker einzudämmen. Die Schattenflotte umfasst inzwischen wohl bis zu 1.400 Schiffe.

Die EU will ihren Mitgliedstaaten ermöglichen, Schiffe der sogenannten russischen Schattenflotte vermehrt zu kontrollieren. "Wir diskutieren mit den Mitgliedstaaten, wie wir unsere Maßnahmen in Bezug auf die Schattenflotte besser koordinieren können", sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Montag beim Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. "Wir sollten darüber nachdenken und kreativer sein", sagte sie.

Ein Vorschlag ihres Auswärtigen Dienstes (EEAS) sieht nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP vor, dass die EU-Kommission im Namen der EU-Länder mit den Herkunftsländern der Schiffe Vereinbarungen über Inspektionen aushandelt. Demnach hat sich die EU bereits an die Länder gewandt, in denen die meisten Schiffe der Schattenflotte registriert sind. Als Beispiel wurde Panama genannt, das sich bereit erklärt hat, alle mit EU-Sanktionen belegten Schiffe aus dem Verkehr zu ziehen.

Schon zuletzt hatten zwei EU-Staaten vor ihrer Küste eingegriffen. Frankreichs Marine setzte Anfang Oktober den Tanker "Boracay" fest. Die Niederlande nutzten einen speziellen Passus des Seerechts und gingen gegen Frachter aus ihren einstigen Domänen Aruba vor. "Das Kabinett nimmt dieses Problem sehr ernst", teilte die niederländische Regierung mit.

Unter fremder Flagge für Putins Kriegskasse

Über die sogenannte Schattenflotte versucht Moskau seit Jahren, den von westlichen Unterstützern der Ukraine eingeführten Preisdeckel für russisches Öl zu umgehen. Dafür werden meist veraltete Schiffe mit schwer nachvollziehbaren Eigentumsverhältnissen gechartert und verschiedene Methoden genutzt, um die Herkunft von Ölladungen zu verschleiern. Mitunter wird der Transponder des satellitengestützten automatischen Schiffsidentifizierungssystems (AIS) ausgeschaltet oder manipuliert; manchmal wird Öl auf hoher See zwischen Tankern umgeladen. Unter fremder Flagge bringen die Schiffe so russisches Öl ins Ausland und liefern Einnahmen für die Kriegskasse des russischen Staatschefs Wladimir Putin.

Wie aus einem Arbeitspapier aus Kallas' Haus hervorgeht, wird die Größe von Putins Schattenflotte mittlerweile auf 600 bis 1.400 Tanker geschätzt. "Diese Schiffe tragen nicht nur zur russischen Kriegswirtschaft bei, sondern stellen auch eine erhebliche Gefahr für Umwelt und Schifffahrtssicherheit dar", warnen Experten der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas in dem Dokument, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Vor dem Ukrainekrieg bestand die Schattenflotte lediglich aus einigen Hundert Schiffen; durch die Sanktionen ab 2022 hat sich ihre Zahl mehr als verdoppelt. Nach Schätzungen von Experten machen die russischen "Schattentanker" inzwischen fast 20 Prozent der weltweiten Tankerflotte aus.

Künftig sollen mehr als 560 Schiffe auf Sanktionsliste stehen