Sind Ihnen schon einmal die Ideen ausgegangen?

Selbstverständlich ist es schwierig, immer inspiriert zu sein. Wir alle wissen, wie viel Disziplin das erfordert. Aber in meinem Fall – ich nehme an, auch bei den meisten Schriftstellern – überwiegt die Freude. Jeden Tag mache ich kleine Entdeckungen darüber, wie eine Geschichte aussehen könnte und wohin sie führt. Auf diese Weise ist es für mich immer überraschend und interessant.

Als was betrachten Sie sich selbst: Intellektueller, Literat, Rebell?

Ich könnte ein Literat sein, aber ich möchte kein Literat sein. Denn ich will ein Künstler sein. Ich möchte das wundersame Gefühl haben, mich mit einem Stoff auseinanderzusetzen und diesem Stoff Tag für Tag zu folgen, kleine Entdeckungen zu machen und zu sehen, wie sich alles zusammenfügt. Das ist so befriedigend. Kürzlich wurde eine meiner Kurzgeschichten, "The Pool", vom Magazin "The New Yorker" veröffentlicht. Als ich die letzte Seite geschrieben hatte, empfand ich riesige Ekstase, Hochstimmung und Freude. In meinem Essay "This Monkey, my Back", den Sie übrigens auf meiner Homepage finden, vergleiche ich diese Art von Ekstase mit einer Art Drogenrausch und Drogenabhängigkeit.

Mit Drogen haben Sie früher Erfahrung gemacht.

Ich weiß, wovon ich spreche, ja.

Über eine Besonderheit von "No Way Home" sollten wir noch reden.

Wir können über alles sprechen. Außer Mathematik.

Sie sind scharfer Kritiker des amtierenden US-Präsidenten und seiner MAGA-Bewegung, im Buch kommt der Name Trump gar nicht vor, das Akronym MAGA genau einmal.

Es gibt diese unterschwellige politische Komponente in der Handlung des Romans. Ich habe sie aber nicht in den Vordergrund gestellt, das wollte ich nicht, weil die Geschichte auch anders verläuft. Aber die Spaltung zwischen den roten und den blauen Staaten, zwischen Stadt und Land, all das ist da und wird selbstverständlich angedeutet.

Subtil für Europäer, die nicht so sehr mit den Zuständen in den USA vertraut sind. In einer Szene sieht ihre Figur Terry an einer Tankstelle den Fahrer eines anderen Wagens, dessen Baseballcap rot ist.

Auch wenn auf der Cap nicht MAGA steht, ist die Farbe Rot in diesem Kulturkrieg von der einen Seite okkupiert worden, ja. Es gibt übrigens eine neue Geschichte, die sich direkt mit den politischen Ereignissen der letzten Jahre in den Vereinigten Staaten beschäftigen wird. Ich muss aber um Geduld bitten, sie ist noch nicht erschienen.

Wie empfinden Sie die aktuelle Lage in den Vereinigten Staaten?

Wir befinden uns in einem Zustand des Schreckens, alles ist sehr unsicher und beängstigend. Das leider auch schon seit langer, langer Zeit. Die Rechte hat die Macht übernommen, und wir leben nicht mehr in einer Demokratie. Nächstes Jahr sind die Zwischenwahlen zum Kongress; wenn die Demokraten das Repräsentantenhaus zurückerobern sollten, wäre das immerhin eine Möglichkeit, den Autokraten daran zu hindern, per Dekret zu regieren. Wie er es derzeit tut. Ich hoffe inständig, dass es so kommen wird, ich bin tatsächlich zuversichtlich. Solange die gegnerische Seite die Wahl nicht manipuliert.

Sie sind ein kritischer Künstler und Schriftsteller, solche Leute sind Autokraten stets ein Dorn im Auge, weswegen ihre Bücher gerne zensiert und verbannt werden.

Ich werde jedenfalls nicht damit aufhören, meine freie Meinung zu äußern. Es gibt auch positive Signale: Kürzlich fand in unserer örtlichen Bibliothek eine "Banned Books Week" statt, bei der sich eine Gruppe von 25 Personen versammelt hat, um über "Fahrenheit 451" zu diskutieren.

Ziemlich passend. Der Autor Ray Bradbury beschrieb darin eine Gesellschaft, in der der Besitz und das Lesen von Büchern verboten sind.

Nicht wahr? Acht dieser Leute dabei waren Schülerinnen von der Highschool, sie waren absolut brillant. Apropos verbotene Bücher …

Ja?

Ich habe mir diese Listen mit verbotenen Büchern angesehen. Tatsächlich ist mein Buch "The Tortilla Curtain", der deutsche Titel lautet "América", irgendwo im Süden der Staaten verboten worden. Haben Sie eine Ahnung, warum?

Das Buch handelt unter anderem von illegaler Einwanderung und den Lebenslügen gut situierter Amerikaner. Vermutlich ist das der Grund?

Sie gaben nur einen Grund an: Das Buch sei "provokativ". Wie bitte? Ist es nicht das, was ein Künstler sein soll? Kommt schon, Leute! Wollt ihr lieber Schlaftabletten lesen?

Im November gehen Sie nun in Deutschland auf Lesereise, unterstützt werden Sie vom Schauspieler Ben Becker. Wie erklären Sie sich Ihren großen Erfolg hierzulande?

Die Deutschen haben einfach einen ausgezeichneten literarischen Geschmack, schätze ich. Spaß beiseite. Tatsächlich ist ein Faktor wohl, dass zahlreiche deutsche Leser mit dem Englischen so gut vertraut sind. So kann ich in Englisch vor dem deutschen Publikum funktionieren, mithilfe eines Schauspielers wie Ben Becker, der auf Deutsch liest. Ehrlich, ich liebe das deutsche Publikum, das macht so viel Spaß. Ich würde gerne öfter kommen, aber ich mag das Fliegen nicht. Die Zeit kommt mir endlos vor. Wie Sie sehen, bin ich ein interaktiver Mensch, dieses Stillsitzen im Flugzeug bekommt mir nicht.

Wie verbringen Sie zurzeit angesichts der politischen Zustände Ihre Tage?

Ich verstecke mich unter einem großen Felsen – und krieche nur hervor, wenn die Sonne scheint.