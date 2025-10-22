Krieg in der Luft Israel schafft, woran Russland scheitert

Von Nilofar Breuer 22.10.2025 - 15:56 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Israelische Kampfjets und ein US-Bomber (Symbolbild): Greift Israel bald iranische Atomanlagen an? (Quelle: IMAGO/Idf Spokesperson)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Luftraum ist für die moderne Kriegsführung von entscheidender Bedeutung. Jetzt zeigt eine Analyse, worauf es für Kriegsländer ankommt, um hier überlegen zu sein.

In nur wenigen Tagen ist Israel gelungen, was Russland in der Ukraine in drei Kriegsjahren nicht geschafft hat: Im Sommer 2025 hatten israelische Streitkräfte in weniger als vier Tagen die Lufthoheit über dem Iran erlangt. Dabei ist Teheran rund 1.600 Kilometer vom nächsten israelischen Luftwaffenstützpunkt entfernt.

Von einem solchen Erfolg ist das Militär des russischen Präsidenten Wladimir Putin weit entfernt. Woran liegt das? Die Denkfabrik "Center for Strategic and International Studies" (CSIS) gibt Antworten, indem sie das Vorgehen der israelischen Streitkräfte im Zwölf-Tage-Krieg gegen den Iran mit den ersten Wochen von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine aus der Sicht Russlands vergleicht. Darüber hinaus zieht sie Lehren, worauf es ankommt, um die Lufthoheit zu erlangen – und sie zu verteidigen.

Zunächst habe Russland die Bedeutung der Lufthoheit in der Kriegsführung des 21. Jahrhunderts grundlegend unterschätzt, als das Land die Ukraine angriff. Luftüberlegenheit meint dabei, die Kontrolle im Luftraum über ein bestimmtes Gebiet für einen bestimmten Zeitraum zu erringen. Genauer kommt es laut Bundeswehr darauf an, dass eigene Operationen zu Land, Luft und Wasser nicht durch gegnerische Luftstreitkräfte gestört werden können.

Der Analyse der Denkfabrik zufolge ging das russische Militär offenbar nicht davon aus, dass der Erfolg des Landes im Angriffskrieg gegen die Ukraine von der Luftüberlegenheit abhing. Bei der israelischen Operation sei das jedoch eindeutig der Fall gewesen.

So ging Israel konkret vor

Der israelische Angriff im Juni 2025 verlief unter dem Namen Operation Rising Lion. Diese umfasste zwar auch Spezialeinheiten, Cyber- und Informationselemente. Doch der Denkfabrik zufolge standen die Luft- und Raketenstreitkräfte stets im Fokus. So sei es ein zentrales Ziel Israels gewesen, die Lufthoheit über dem Iran zu gewinnen und aufrechtzuerhalten, um überhaupt in der Lage zu sein, die Infrastruktur des Iran anzugreifen.

Genauer habe die Operation zwei Dinge verfolgt. Erstens, Präzisionswaffensysteme des Iran zu infiltrieren. Dabei wurden wichtige iranische Luftabwehr- und Raketensysteme aus kurzer Distanz angegriffen. Denn wie CSIS erklärt, könne ein Luftabwehrsystem mit großer oder mittlerer Reichweite zwar ein Flugzeug angreifen. Gegen einen Schwarm Drohnen, der aus kurzer Entfernung gestartet wird, sei es jedoch hilflos. Das zweite Ziel bestand in dem Versuch, iranische Militärführer zu Beginn des Feldzugs zu töten.

Die ersten Schritte