Dieser Mann sollte es dann bis zum Präsidenten der Philippinen bringen.

Als Duterte für das Präsidentenamt kandidierte, erwies er sich als phänomenaler Geschichtenerzähler. Ähnlich wie viele Autokraten auf der ganzen Welt. Er war charismatisch, charmant und witzig, Duterte weiß, wie man ein Publikum fesselt. Er sagte, die Fische würden sich an den Leichen von Kriminellen mästen. Er sagte, Bestatter würden durch eine Flut von Toten reich. Er sagte, wenn das Kind deines Nachbarn drogenabhängig ist, töte es, denn damit tust du seinen Eltern etwas Gutes. Er sagte so vieles.

Und die Menschen glaubten ihm dies?

Jedes Mal, wenn er diese Dinge sagte, war es für ihn ein Pluspunkt, denn Duterte unterschied sich vom Archetyp des philippinischen Politikers. Er hat keine Ausbildung im Ausland absolviert, er stammt nicht aus Manila. Er behauptete, ein Junge aus Mindanao zu sein: "Ich bin einer von euch." So konnte jeder Mann Rodrigo Duterte sein. Wir dürfen auch nicht vergessen: Es waren nicht nur die Ärmsten, die für ihn gestimmt haben, sondern auch die Reichsten. Alle sahen in ihm das, was sie sehen wollten: einen starken Mann, einen Vater, einen Messias, einen Helden, einfach alles. Er versprach, für jede Scheiße, die ein Filipino jemals durchmachen musste, eine Lösung zu finden. Und zwar mit der Waffe in der Hand.

Sie gehören zu den philippinischen Journalisten, die unermüdlich über Verbrechen im sogenannten Krieg gegen die Drogen berichtet haben. Woher nahmen Sie die Energie und den Mut?

Nicht zuletzt durch ungesundes Zeug. Vor allem Zigaretten. Aber Sie haben es gerade gesagt: Ich bin nicht der einzige Journalist, der während des "Drogenkriegs" darüber berichtet hat. Wir waren viele. Ich war Teil einer Gruppe namens "The Night Shift", "Nachtwache", weil die meisten Morde nachts geschahen. Wir haben einen Tatort nach dem anderen abgedeckt. Es war mir eine Ehre, mit den besten und mutigsten philippinischen Journalisten zusammenzuarbeiten. Dieses Buch ist daher nicht nur das Ergebnis meiner Arbeit, sondern der Berichterstattung von uns allen.

Der Journalismus steht global zunehmend unter Druck, ebenso wie die Demokratie, für die er einsteht.

Umso wichtiger ist die Arbeit, die meine Kolleginnen und Kollegen weltweit leisten. Viele von uns machen diesen Job, weil es der Job ist. Er muss gemacht werden, er ist wichtig. Das Wort "freie Presse" wird überall auf der Welt verwendet. Aber es ist eine Phrase: Wir feiern die Meinungsfreiheit und die Freiheit zu publizieren, vergessen aber viel zu oft, dass diese Freiheit von vielen Menschen mit ihrem Blut bezahlt wird. Wie viele Journalisten sind allein auf den Philippinen im Laufe der Jahre durch Schüsse gefallen? Ich war 23 Jahre alt, als 2009 32 Journalisten auf Mindanao massakriert wurden. Nun starben viel zu viele Journalisten im Krieg in Gaza.

Welche Lehre lässt sich aus den Verbrechen des sogenannten Kriegs gegen die Drogen in Ihrer Heimat für die Zukunft ziehen?

Die Lektion ist einfach. Glaubt den Demagogen und Autokraten: Wenn ein Autokrat im Wahlkampf von Mord spricht, glaubt ihm das. Wenn er sagt, er würde die Presse unterdrücken, Frauen erniedrigen und Minderheiten entrechten: Glaubt ihm auch das – und sagt: Nein! Die Philippinen sind nur ein Beispiel. Überall auf der Welt gibt es Autokraten wie Rodrigo Duterte. Wir sollten nicht zulassen, dass das Schreckliche zur Normalität wird. Wir müssen wachsam sein.

Glauben Sie, dass Ihr Buch in Ihrer Heimat Veränderungen bewirkt hat?

Als Journalistin habe ich äußerst begrenzte Erwartungen. Obwohl Rodrigo Duterte im März dieses Jahres vom Internationalen Strafgerichtshof verhaftet wurde, wurde er zwei Monate später als Bürgermeister von Davao City wiedergewählt. Es besteht die Möglichkeit, dass Sara Duterte, seine Tochter, die nächste Präsidentin der Philippinen wird. Ich erwarte nicht, dass mein Buch etwas verändert. Ich hoffe aber, dass es den Menschen, die mir ihre Geschichten anvertraut haben, Ehre erweist.

Haben Sie jemals daran gedacht, einen anderen Beruf zu ergreifen?

Nein.