Der Krieg wurde am Anfang in breiten Schichten der Bevölkerung wohlwollend aufgenommen, solange er vor allem im Fernsehen stattfand. Die Nachrichtensprecher lobten die Weisheit des Präsidenten, die "beste Armee der Welt" marschierte über die Bildschirme, große Raketen flogen irgendwohin, landesweit bekannte Schauspieler und Sportler nickten in den Talkshows: Die ganze Welt soll sehen, wie stark unser Land ist.

Das fanden die Menschen in Ordnung, es war ein wenig so, wie beim Fußball für die eigene Mannschaft zu jubeln, der Welt den Mittelfinger zu zeigen, ohne dafür zahlen zu müssen, weder seine Geldbörse noch sein Leben in Gefahr zu bringen. Es fühlte sich angenehm warm an, auf dem Sofa liegend den Krieg zu gewinnen, denn es war allen klar: Das Gold wird dem Sieger gehören.

Der Kreml will den ewigen Krieg

Aber dann passierte etwas. Seit beinahe vier Jahren stürmt die "beste Armee der Welt" ein unbekanntes Dorf in der Ostukraine und ist ziemlich zerpflückt; eine Million Menschen gelten bisher als vermisst, wurden verletzt oder getötet, eine andere Million hat Russland verlassen. Der Krieg hat sich gewendet, das Gold hat sich in Kohle verwandelt, die schicke Kriegskutsche, die das Land zum Sieg fahren sollte, erinnert stark an einen Kürbis, wie bei Aschenputtel um Mitternacht. Bloß in Märchen kommt nach dem Drama immer ein rettendes Happy End, im Leben nicht immer.

Zu Beginn dieses Jahres hatte jeder in Russland eine bescheidene Hoffnung, dass der Krieg bald zu Ende geht, "unser Elefantchen im Weißen Haus regelt es" – das sagten sogar die Taxifahrer in Moskau, und sie wussten schon immer am besten Bescheid. Sehr bald sollte das Leben wieder so sein wie früher, nur besser. Immerhin haben wir der Welt den richtigen Finger gezeigt, das war gut so.

Doch die Botschaft des Kremls klingt unmissverständlich: Wir werden den Krieg ewig führen, ihr werdet uns zuerst euer Geld und dann eure Leben dafür geben, und wehe, jemand sagt etwas dagegen. Neue Gesetze werden verabschiedet, neue Steuern erhoben, das Parlament hat die ganzjährige Einberufung zur Armee ab dem 1. Januar schnell durchgewunken.