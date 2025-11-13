Kolumne "Russendisko" Das verdirbt dem Kreml die Laune
Im Handstreich wollte Wladimir Putin die Ukraine unterwerfen, doch so einfach ist das nicht. Nun ist der Frust in Russland groß, es bräuchte einen Mutigen, der Putin aus dem Kreml wirft. Meint Wladimir Kaminer.
Von außen betrachtet erinnert die Politik des Kremls aktuell an ein typisches russisches Märchen, dem ein hinterhältiger, ungelenker Zauberer das dringend benötigte Happy End versaut hat. Und alle wissen, wie dieser böse Zauberer heißt.
Um seiner Herrschaft willen entfesselte er den sinnlosesten Angriffskrieg, der als ein schneller Spaziergang "nach Kiew und zurück" gedacht war – eine fatale Fehlentscheidung, getroffen aufgrund von falschen Informationen und einer absurden Selbstüberschätzung. Bald geht dieser Krieg in sein fünftes Jahr, er fordert immer mehr Menschenopfer und Geld, der Schaden ist enorm, die Bürger Russlands werden in die Entscheidungen ihrer Führung nicht mit einbezogen. Den Einsatz von 30.000 Menschen erfordert der Krieg pro Monat, die Soldaten werden gut bezahlt.
Zur Person
Wladimir Kaminer ist Schriftsteller und Kolumnist. Er wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Zu seinen bekanntesten Werken gehört "Russendisko". Sein aktuelles Buch ist "Das geheime Leben der Deutschen", das am 27. August 2025 erschienen ist.
Zeitweilig schien es, als könne der Menschenfluss an willigen Kämpfern endlos weiter fließen. Nun stockt er aber auf einmal. Die Söldner, für hohe Summen gekauft (der Spitzenbonus beim Unterschreiben des Kontrakts mit der Armee beläuft sich zurzeit auf 2,2 Millionen Rubel, mehr als 20.000 Euro), lassen sich nicht mehr so leicht finden.
Wieso eigentlich? Eine solche Summe ist in den armen Regionen Russlands mehr als ein Sechser im Lotto, sie hebt eine ganze Familie auf einen Schlag aus der bitteren Armut direkt in den Mittelstand. Die Anwerbungszahlen stagnieren jedoch seit Monaten. Was ist passiert? Sind in Russland arme Menschen rar geworden?
Das Geld bleibt in der Brieftasche
Das Geld hat sich entwertet, lautet die Antwort. Die Wirtschaft ächzt unter den Sanktionen des Westens – von allen verlacht und als sinnlos verschrien, scheinen sie langsam zu wirken; die Inflation und die Mangelwirtschaft tun ihr Übriges. Millionen Menschen können ihre Millionen Rubel nicht ausgeben. Warum also dann in den Krieg ziehen?
Die Idee der Vergrößerung Russlands durch Annexion der Ostukraine war im Volk trotz aller Tricks der Propaganda nie populär; es interessiert die Menschen nicht, wie groß ihr Land ist, "sehr groß" oder "riesig". Die Unterstützung für die "Militärische Spezialoperation" wackelt, sogar in Umfragen unter den loyalen Bürgern, die von regimeeigenen Forschern durchgeführt werden. Und das verdirbt im Kreml die Laune.
Der Krieg wurde am Anfang in breiten Schichten der Bevölkerung wohlwollend aufgenommen, solange er vor allem im Fernsehen stattfand. Die Nachrichtensprecher lobten die Weisheit des Präsidenten, die "beste Armee der Welt" marschierte über die Bildschirme, große Raketen flogen irgendwohin, landesweit bekannte Schauspieler und Sportler nickten in den Talkshows: Die ganze Welt soll sehen, wie stark unser Land ist.
Das fanden die Menschen in Ordnung, es war ein wenig so, wie beim Fußball für die eigene Mannschaft zu jubeln, der Welt den Mittelfinger zu zeigen, ohne dafür zahlen zu müssen, weder seine Geldbörse noch sein Leben in Gefahr zu bringen. Es fühlte sich angenehm warm an, auf dem Sofa liegend den Krieg zu gewinnen, denn es war allen klar: Das Gold wird dem Sieger gehören.
Der Kreml will den ewigen Krieg
Aber dann passierte etwas. Seit beinahe vier Jahren stürmt die "beste Armee der Welt" ein unbekanntes Dorf in der Ostukraine und ist ziemlich zerpflückt; eine Million Menschen gelten bisher als vermisst, wurden verletzt oder getötet, eine andere Million hat Russland verlassen. Der Krieg hat sich gewendet, das Gold hat sich in Kohle verwandelt, die schicke Kriegskutsche, die das Land zum Sieg fahren sollte, erinnert stark an einen Kürbis, wie bei Aschenputtel um Mitternacht. Bloß in Märchen kommt nach dem Drama immer ein rettendes Happy End, im Leben nicht immer.
Zu Beginn dieses Jahres hatte jeder in Russland eine bescheidene Hoffnung, dass der Krieg bald zu Ende geht, "unser Elefantchen im Weißen Haus regelt es" – das sagten sogar die Taxifahrer in Moskau, und sie wussten schon immer am besten Bescheid. Sehr bald sollte das Leben wieder so sein wie früher, nur besser. Immerhin haben wir der Welt den richtigen Finger gezeigt, das war gut so.
Doch die Botschaft des Kremls klingt unmissverständlich: Wir werden den Krieg ewig führen, ihr werdet uns zuerst euer Geld und dann eure Leben dafür geben, und wehe, jemand sagt etwas dagegen. Neue Gesetze werden verabschiedet, neue Steuern erhoben, das Parlament hat die ganzjährige Einberufung zur Armee ab dem 1. Januar schnell durchgewunken.
Die Stimmung ist im Eimer. Vor diesem Hintergrund zeigt sich der ungeschickte Zauberer und nebenberufliche Oberbefehlshaber sehr um die Demografie des Landes besorgt. Seine Bürger vermehren sich nämlich schlecht, warum bloß? Und fast die Hälfte der Bevölkerung sind Rentner oder geht darauf zu. Mit über vierzig Millionen Rentnern ist kein Krieg zu gewinnen.
Mehr Kinder sollen es richten
Der Zauberer hat deswegen schnellstens ein neues Staatsorgan ins Leben gerufen: den Ältestenrat für Demografie, er wurde groß in den Medien präsentiert. Es blieb trotzdem unklar, wie genau der Ältestenrat auf die Demografie einwirken kann, durch eigenen Einsatz wohl kaum. Seine Mitglieder sind alle ohne Ausnahme über siebzig und haben, wenn überhaupt, die Fragen der Vermehrung nur theoretisch begriffen.
Der Generaldirektor des russischen Staatsfernsehens bot bei diesem Problem Hilfe an. In seiner Rede hob er die Bedeutung der russischen Folklore hervor. Wir müssen auf die alten Märchen, die Stimme unseres Volkes hören, sagte er.
Beinahe jedes Märchen beginnt damit, dass der Vater drei Söhne hat, klärte der Fernsehdirektor die Zuschauer auf. Nicht zwei und nicht einen, sondern drei! Den ältesten – den Klugen, den mittleren Schlauen und den dritten: Ivan, den Dummkopf. Der fehlt uns heute, fuhr der Fernsehdirektor fort. Und deswegen wollen wir ab sofort in allen unseren Filmen und Serien, in Werbespots und Videos Familien mit drei Kindern zeigen, schloss er.
Was er aber verschwieg, war, dass der Dummkopf in den Märchen gar nicht dumm ist. Im Gegenteil, er war der Gescheiteste von allen, tat nie, was ihm die Obrigkeit befahl, schubste am Ende den Zaren vom Thron und heiratete die Prinzessin. Dieses russische Happy End wird gerade akut gebraucht.