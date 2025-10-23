Der Mitarbeiter der Reederei schöpfte wohl keinen Verdacht. Man habe sich an alle gesetzlichen Vorgaben gehalten, ließ das Unternehmen mitteilen. Ihm war offenbar nicht bekannt, dass Unternehmen von Alexey S. bereits mehrfach im Auftrag des russischen Militärs und russischer Nachrichtendienste tätig waren.

Zwei weitere deutsche Unternehmen betroffen

Mostrello soll auch bei den Norddeutschen Seekabelwerken (NSW) in Nordenham eingekauft haben. Zwischen 2013 und 2019 sollen rund 15 Millionen Dollar (rund 13 Millionen Euro) geflossen sein. Unter anderem habe die deutsche Firma Telekommunikationskabel geliefert – man sei davon ausgegangen, dass die "Standardkabel für (…) zivile Zwecke" eingesetzt werden, zitiert "tagesschau.de" einen Sprecher der Konzernmutter Prysmian. Laut der Recherche erhielt Mostrello zudem 2015 von der Rostocker Innomar GmbH ein leistungsstarkes Sonargerät.

Auch in anderen EU-Staaten habe Mostrello eingekauft: 2014 in Großbritannien bei der Firma Forum Energy Technologies Ltd. und 2015 in Norwegen beim staatlich kontrollierten Rüstungskonzern Kongsberg. Das Recherchekollektiv betont, dass es auch hier keine Hinweise gebe, dass die Firmen von dem eigentlichen Zweck der Käufe wussten.

Laut der Recherche haben die Unternehmen von Alexey S., zu denen neben Mostrello auch weitere Schwesterfirmen gehören, seit 2013 mehrere Vermessungs- und Spezialschiffe sowie sensible Unterwassertechnik im Wert von über 50 Millionen US-Dollar (rund 43 Millionen Euro) erworben. Dazu zählen Unterwasserroboter, Spezialsonare und Seekabel. Demnach wurden die Güter nach Russland gebracht und zumindest teilweise für den Bau des Unterwasserspähsystems eingesetzt.

Verantwortlich für den Bau von "Harmonie" soll der Rüstungskonzern Kometa sein. Eine für das Unternehmensnetzwerk von Alexey S. "zentrale russische Firma" soll einen Vertrag mit dem Konzern abgeschlossen haben.

Russland umgeht Sanktionen

Das Ergebnis der Recherche wirft auch im Hinblick auf die Sanktionen gegen Russland Fragen auf. Immerhin hat die EU die Regeln für Exporte nach Russland seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 schrittweise verschärft. Die beteiligten Unternehmen betonen den Journalisten zufolge jedoch mehrheitlich, nicht gegen geltendes Recht verstoßen zu haben.

Russland habe "äußerst raffinierte und clevere Wege gefunden, unsere Sanktionen zu umgehen", erklärte der EU-Sanktionsbeauftragte David O'Sullivan im ARD-Magazin "Panorama". Er appelliert, dass Europa entschlossen daran arbeiten müsse, das zu verhindern.