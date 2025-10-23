Geheimes Militärprojekt enthüllt Russland schützt Atomflotte wohl mit deutscher Technik
Das Rechercheprojekt "Russian Secrets" macht neue Details zu Putins Atomarsenal öffentlich. Auch deutsche Firmen sollen zu dessen Schutz beigetragen haben.
Russlands Atom-U-Boote in nördlichen Gewässern rufen in Europa Besorgnis hervor. "Wladimir Putin remilitarisiert die Arktis", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius bereits am Wochenende und warnte: Mit den nuklear bewaffneten U-Booten könne Moskau auch Ziele in Europa erreichen.
Kremlchef Putin schürt gezielt Ängste und betont das Potenzial seiner Nuklearwaffen. Zuletzt erregte eine russische Übung Aufmerksamkeit, bei der auch eine Rakete vom Atom-U-Boot "Brjansk" gestartet wurde. Jetzt offenbart ein internationales Rechercheprojekt, wie ausgefeilt Putin sein Atomarsenal in der Arktis gegen mögliche Angriffe des Westens schützt – und dass auch Firmen aus Deutschland entscheidende Geräte und Schiffe dafür lieferten.
- "Präsident Putin ist nicht so ehrlich": USA verschärfen Sanktionen gegen Russland
- In umkämpfter Stadt: Russischer Kommandeur lässt angeblich Zivilisten erschießen
Ergebnisse des Rechercheprojekts "Russian Secrets", an dem auch deutsche Medien wie NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" beteiligt waren, zeigen: Russland hat für den Schutz seiner Atom-U-Boote in der Arktis offenbar mehr als zehn Jahre lang Technologien aus EU-Staaten beschafft. Auf diese Weise soll Russland im Rahmen des geheimen Militärprojekts "Harmonie" ein Unterwasser-Spähsystem aufgebaut haben.
Mit dieser Technik schützt Putin seine U-Boote
Genauer handelt es sich um ein Unterwasser-Sensoriksystem, mit dem Russland westliche U-Boote aufspüren kann. Auf diese Weise könnten russische nukleare U-Boote "unbemerkt, ohne Belästigung oder Behinderung" in ihren Heimathafen ein- und auslaufen, zitiert "tagesschau.de" den ehemaligen US-Marineoffizier Bryan Clark vom Hudson Institute in Washington D.C.
Das Spähsystem soll sich in der Barentssee befinden, einem nördlich von Norwegen und Russland gelegenen Randmeer des Arktischen Ozeans. Der Recherche zufolge soll das System bogenförmig im Gewässer vor Murmansk, Nowaja Semlja und der im Arktischen Ozean gelegenen Insel Alexandraland installiert sein.
Über "Russian Secrets"
An dem Rechercheprojekt waren neben NDR, WDR und "SZ" auch Journalisten von "Le Monde" (Frankreich), "L´Espresso" (Italien), ICIJ (USA), Kyodo (Japan), NRK (Norwegen), "Pointer" (Niederlande), SVT (Schweden), "The Times" (Großbritannien) und "The Washington Post" (USA) beteiligt.
Dass auch westliche Staaten einen entscheidenden Beitrag zum Aufbau des Spähsystems lieferten, fand das Recherchekollektiv eigenen Angaben zufolge anhand von Finanzunterlagen, Gerichtsdokumenten und Informationen aus Sicherheitskreisen heraus. Bis mindestens Herbst 2024 sollen russische Firmen demnach Waren und Schiffe aus zehn europäischen Ländern – darunter auch Deutschland – sowie aus den USA, Kanada und Japan importiert haben.
Drahtzieher besuchte Bremer Reederei
Die Recherche führte vor allem zu einem zentralen Drahtzieher: dem russischen Geschäftsmann Alexey S. und seiner Firma Mostrello. Im Dezember 2020 habe er eine Bremer Reederei kontaktiert und sich nach dem ehemaligen Vermessungsschiff "MV Aquarius Dignitus" erkundigt.
Alexey S. habe der Reederei mitgeteilt, er wolle mit dem Schiff einen Vermessungsauftrag für ein großes russisches Rohstoffunternehmen durchführen. Nach mehreren Besuchen habe die Firma Mostrello das Schiff für 2,3 Millionen Euro gekauft.
Der Mitarbeiter der Reederei schöpfte wohl keinen Verdacht. Man habe sich an alle gesetzlichen Vorgaben gehalten, ließ das Unternehmen mitteilen. Ihm war offenbar nicht bekannt, dass Unternehmen von Alexey S. bereits mehrfach im Auftrag des russischen Militärs und russischer Nachrichtendienste tätig waren.
Zwei weitere deutsche Unternehmen betroffen
Mostrello soll auch bei den Norddeutschen Seekabelwerken (NSW) in Nordenham eingekauft haben. Zwischen 2013 und 2019 sollen rund 15 Millionen Dollar (rund 13 Millionen Euro) geflossen sein. Unter anderem habe die deutsche Firma Telekommunikationskabel geliefert – man sei davon ausgegangen, dass die "Standardkabel für (…) zivile Zwecke" eingesetzt werden, zitiert "tagesschau.de" einen Sprecher der Konzernmutter Prysmian. Laut der Recherche erhielt Mostrello zudem 2015 von der Rostocker Innomar GmbH ein leistungsstarkes Sonargerät.
Auch in anderen EU-Staaten habe Mostrello eingekauft: 2014 in Großbritannien bei der Firma Forum Energy Technologies Ltd. und 2015 in Norwegen beim staatlich kontrollierten Rüstungskonzern Kongsberg. Das Recherchekollektiv betont, dass es auch hier keine Hinweise gebe, dass die Firmen von dem eigentlichen Zweck der Käufe wussten.
Laut der Recherche haben die Unternehmen von Alexey S., zu denen neben Mostrello auch weitere Schwesterfirmen gehören, seit 2013 mehrere Vermessungs- und Spezialschiffe sowie sensible Unterwassertechnik im Wert von über 50 Millionen US-Dollar (rund 43 Millionen Euro) erworben. Dazu zählen Unterwasserroboter, Spezialsonare und Seekabel. Demnach wurden die Güter nach Russland gebracht und zumindest teilweise für den Bau des Unterwasserspähsystems eingesetzt.
Verantwortlich für den Bau von "Harmonie" soll der Rüstungskonzern Kometa sein. Eine für das Unternehmensnetzwerk von Alexey S. "zentrale russische Firma" soll einen Vertrag mit dem Konzern abgeschlossen haben.
Russland umgeht Sanktionen
Das Ergebnis der Recherche wirft auch im Hinblick auf die Sanktionen gegen Russland Fragen auf. Immerhin hat die EU die Regeln für Exporte nach Russland seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 schrittweise verschärft. Die beteiligten Unternehmen betonen den Journalisten zufolge jedoch mehrheitlich, nicht gegen geltendes Recht verstoßen zu haben.
Russland habe "äußerst raffinierte und clevere Wege gefunden, unsere Sanktionen zu umgehen", erklärte der EU-Sanktionsbeauftragte David O'Sullivan im ARD-Magazin "Panorama". Er appelliert, dass Europa entschlossen daran arbeiten müsse, das zu verhindern.
Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte die EU ihre Regeln für Exporte nochmals verschärft. So kam es der Recherche zufolge erst im vergangenen Monat zu einer Verurteilung eines kirgisisch-russischen Geschäftsmanns in Frankfurt am Main, der nach 2022 Geschäfte mit Mostrello gemacht haben soll.
- tagesschau.de: "Russland schützt Atomarsenal mit westlicher Technik"
- sueddeutsche.de: "Lauschangriff in der Barentssee"