Alarm in Südamerika Kolumbien fürchtet die "Luftwaffe" der Drogenbanden

Von t-online 23.10.2025 - 14:04 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Kolumbiens Sicherheitskräfte im Einsatz (Archivbild): Sie sehen sich einem erstarkten Gegner gegenüber, Rebellen und Drogenkartelle greifen mit Drohnen an. (Quelle: IMAGO/EJÉRCITO DE COLOMBIA/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Rebellen und Drogenbanden in Kolumbien legen sich Drohnen zu. Kein Einzelfall in Mittel- und Südamerika. In Kolumbien versucht das Militär nun gegenzuhalten.

Die Attacke war genau geplant. Eine Drohne näherte sich dem Marineschiff der kolumbianischen Armee und brachte seine explosive Fracht an Deck zur Detonation. Ein Marine-Soldat kam ums Leben.

Der Vorfall Anfang des vergangenen Monats versetzte Kolumbiens Sicherheitskräfte in Alarmbereitschaft. Seit Monaten beobachten sie, wie Rebellengruppen und Drogenkartelle mit einer neuen Waffe aufrüsten: Drohnen. Mal sind es Kämpfer der marxistischen Befreiungsarmee ELN, mal Splittergruppen der Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC), oft verstrickt in den Drogenhandel. Die Drohnenangriffe treffen Polizeistationen, Armeestützpunkte und zuletzt sogar ein Schiff der kolumbianischen Marine. Trauriger Höhepunkt: Ein Angriff auf Polizisten in El Plateado, bei dem versehentlich ein zehnjähriger Junge starb.

"Diese Angriffe sind mehr als nur taktische Überraschungen: Sie offenbaren die Integration von Drohnen in kombinierte Waffenoperationen", erklärte Alfonso Camacho-Martinez, Sicherheitsexperte beim Middlebury Institute for International Studies in Monterey. Sein Rat an die kolumbianischen Behörden. "Kolumbien sollte im Anti-Drohnen-Kampf enger mit Ländern wie Venezuela und Ecuador zusammenarbeiten und eine gemeinsame Strategie entwickeln."

Trumps Drohung

Die Lage ist heikel. US-Präsident Donald Trump geht nicht nur gegen mutmaßliche Drogenschiffe vor Venezuelas Küste vor. Er droht auch Kolumbiens linksgerichtetem Präsidenten Gustavo Petro. Alles unter Stichwort: Anti-Drogen-Kampf.

Die Aufrüstung von bewaffneten Gruppen mit Drohnen ist kein Einzelfall in Süd- und Mittelamerika. "Der Einsatz von Drohnen ist das jüngste Beispiel dafür, wie mächtige kriminelle Netzwerke neue militärische Taktiken nutzen, um den Staat herauszufordern", heißt es in einer Studie des Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington mit Blick auf eine aktuelle Fehde in Mexiko. Dort geht die Drogenbande La Linea gegen das verfeindete Sinaloa-Kartell des berüchtigten Joaquín "El Chapo" Guzmán mit Drohnen vor. "Wie im bewaffneten Kampf bieten Drohnen kriminellen Banden eine kostengünstige, entbehrliche und einfach zu handhabende Möglichkeit für Präzisionsschläge", so die CSIS-Studie.