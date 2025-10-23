t-online - Nachrichten für Deutschland
Putins Kriegsflotte: Marineschiff "Aleksandr Shabalin" vor Lübecker Bucht

112 Meter langes Landungsboot
Russisches Militärschiff ankert vor Lübecker Bucht

Von t-online
23.10.2025 - 17:29 UhrLesedauer: 1 Min.
Die "Aleksandr Shabalin" (Archivbild): Das russische Landungsschiff ankert derzeit in der Ostsee.Vergrößern des Bildes
Die "Aleksandr Shabalin" (Archivbild): Das russische Landungsschiff ankert derzeit in der Ostsee. (Quelle: Kitaev Aleksey/cc)
Ein russisches Landeschiff liegt am Eingang der Lübecker Bucht. Auch ein Zerstörer der russischen Marine kreuzt in der Ostsee auf. Experten erkennen ein Schema.

Für das russische Militärschiff "Aleksandr Shabalin" ist auf der Plattform "vesselfinder.com" keinerlei Bewegung zu erkennen. Seit Tagen liegt das 112 Meter lange Schiff am Eingang der Lübecker Bucht. Mit drehenden Radargeräten. Die Vermutung des Sicherheitsexperten Johannes Peters vom Institut für Sicherheitspolitik in Kiel: "Russland steuert gezielt Seegebiete in der Nähe wichtiger Routen an, um dort Präsenz zu zeigen", sagte er den "Kieler Nachrichten".

Mit drehendem Radargerät in internationalen Gewässern

Die "Aleksandr Shabalin" kreuzt seit Wochen in der Ostsee. Oft begleitet vom russischen Zerstörer "Vize-Admiral Kulakow". Auffällig oft ist die "Aleksandr Shabalin" entlang von Schiffsrouten zu sehen. Auffällig ist auch die Nähe zu Dänemark, als dort Drohnen im vergangenen Monat den Flughafen von Kopenhagen und Militärbasen lahmlegte.

Die "Aleksandr Shabalin" ist ein Landeschiff für Panzer. Sie liegt in der Lübecker Bucht in internationalen Gewässern. Begleitet wird sie von einem dänischen Patrouillenboot und der "Bamberg", einem Schiff der Bundespolizei.

"Wir beobachten das Schiff sehr genau. Es darf dort liegen, da es außerhalb der deutschen Hoheitsgewässer liegt", sagte Wulf Winterhoff, Sprecher der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt den "Kieler Nachrichten".

Die "Aleksandr Shabalin" ist nach einem sowjetischen Marinehelden des Zweiten Weltkriegs benannt. Sie wurde 1985 in Danzig gebaut und zählt zur "Ropucha Klasse", auch "Projekt 775" genannt, das die großen Landungsschiffe aus der Sowjetunion eingruppiert, die von 1975 bis 1992 gebaut wurden.

