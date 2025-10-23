Schokoladenfabrik vor dem Aus

112 Meter langes Landungsboot Russisches Militärschiff ankert vor Lübecker Bucht

Von t-online 23.10.2025 - 17:29 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die "Aleksandr Shabalin" (Archivbild): Das russische Landungsschiff ankert derzeit in der Ostsee. (Quelle: Kitaev Aleksey/cc)

Ein russisches Landeschiff liegt am Eingang der Lübecker Bucht. Auch ein Zerstörer der russischen Marine kreuzt in der Ostsee auf. Experten erkennen ein Schema.

Für das russische Militärschiff "Aleksandr Shabalin" ist auf der Plattform "vesselfinder.com" keinerlei Bewegung zu erkennen. Seit Tagen liegt das 112 Meter lange Schiff am Eingang der Lübecker Bucht. Mit drehenden Radargeräten. Die Vermutung des Sicherheitsexperten Johannes Peters vom Institut für Sicherheitspolitik in Kiel: "Russland steuert gezielt Seegebiete in der Nähe wichtiger Routen an, um dort Präsenz zu zeigen", sagte er den "Kieler Nachrichten".

Mit drehendem Radargerät in internationalen Gewässern

Die "Aleksandr Shabalin" ist ein Landeschiff für Panzer. Sie liegt in der Lübecker Bucht in internationalen Gewässern. Begleitet wird sie von einem dänischen Patrouillenboot und der "Bamberg", einem Schiff der Bundespolizei.

"Wir beobachten das Schiff sehr genau. Es darf dort liegen, da es außerhalb der deutschen Hoheitsgewässer liegt", sagte Wulf Winterhoff, Sprecher der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt den "Kieler Nachrichten".