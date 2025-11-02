Bunkeranlagen in Finnland "Ihr werdet ohne sie sterben"

Tomi Rask: "Das ist ein Ort zum Überleben." (Quelle: David Schafbuch)

Im Katastrophenfall kann Finnland fast seine gesamte Bevölkerung in Bunkern schützen. Doch die Anlagen bleiben auch ohne Notfall nie ungenutzt.

Von außen sieht es aus wie der Eingang zu einem Parkhaus. Eine unscheinbare Konstruktion aus Metall und Glas auf einem Grünstreifen im Norden von Helsinki. "Leikkiluola" nennt sich das, was sich hinter dem Eingang verbirgt, auf Deutsch: "Spielhöhle". So steht es in großen Buchstaben auf dem Eingang.

Aber es handelt sich hier weder um den Eingang zu einem Parkhaus noch zu einer reinen Spielhöhle. Was sich tatsächlich hinter der Tür verbirgt, verrät ein blaues Dreieck auf orangefarbenem Grund: "Luftschutzbunker" steht auf dem Schild. Wer von hier mehr als einhundert Stufen in die Tiefe steigt, befindet sich in einer Schutzanlage für rund 6.000 Menschen. Sind alle Türen verriegelt, sollen die Bewohner von Helsinki dort unten auch einen Atomschlag überleben können.

Während Deutschland seine Bunker mit Ende des Kalten Kriegs größtenteils stillgelegt hat, sind private wie öffentliche Schutzräume in Finnland bis heute eine Säule der Sicherheitsarchitektur. Die großen öffentlichen Anlagen haben allerdings auch in Friedenszeiten eine Funktion und sind für viele Finnen ein selbstverständlicher Teil ihres Alltags.

Unter der Erde, hinter mehreren schweren, blauen Stahltüren, erläutert Tomi Rask das Konzept der öffentlichen Bunker. "Ihr habt gerade die Frühschicht verpasst", sagt er zu Beginn. Rask ist Sicherheitsausbilder in der finnischen Zivilschutzabteilung. Mit der "Frühschicht" meint er aber nicht seine eigenen Kollegen, sondern die vielen Privatpersonen, die den Bunker aktuell für Sport nutzen. Rask steht am Rande einer großen Freifläche, auf der man Fußball oder Hockey spielen kann, solange Helsinki nicht angegriffen wird. Dafür ist der Bunker täglich für alle geöffnet.

"Ein Platz zum Überleben"

Nachdem die "Frühschicht" abgerückt ist, finden sich an diesem Morgen nur noch wenige Menschen in den riesigen Hallen. In den Fluren stehen leere Handballtore. Neben den Sportplätzen liegt ein voll ausgestatteter Raum für Krafttraining. In einem Empfangsraum können Besucher Hockeyschläger leihen. Es werden Hotdogs und Pommes frites verkauft. Daneben amüsieren sich Kinder auf einem kleinen Spielplatz.