Ein Videostandbild zeigt den Schriftzug der Ostsee-Fähre "Estonia": Das gesunkene Schiff liegt vor der Südküste Finnlands. (Quelle: -/STT-Lehtikuva-Pool/dpa./dpa)

Das Wrack der gesunkenen Fähre "Estonia" liegt seit Jahren am Boden der Ostsee. Das könnte sich Russland jetzt zunutze gemacht haben.

Es war die größte Schiffskatastrophe der europäischen Nachkriegszeit: Vor 31 Jahren sank die Ostsee-Fähre "Estonia" auf ihrem Weg von Tallinn nach Stockholm – mehr als 850 Menschen starben, die Ursache des Unglücks ist bislang unbekannt. Wie Recherchen von WDR, NDR und der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) jetzt nahelegen, könnte Russland das Wrack am Meeresboden als Übungsgelände für Unterwasseroperationen und möglicherweise auch als Versteck für Spionagetechnik nutzen.

Demnach sollen mehreren Nato-Staaten Informationen vorliegen, dass vor wenigen Jahren technische Geräte am Wrack positioniert worden waren. Diese sollen dazu dienen, Unterwasserdrohnen und Roboter zu navigieren. In westlichen Sicherheitskreisen gehe man davon aus, dass Russlands Militär solche Praktiken auch auf dem Wrack geübt hat.

Die Recherche legt zudem den Verdacht nahe, dass am Wrack versteckte Sensorik Russland dazu dienen könnte, die Meeresaktivitäten der Nato auszuspionieren. Genauer soll die Sensorik sogenannte Signaturen von Nato-Kriegsschiffen und U-Booten aufzeichnen. Dabei geht es vor allem um akustische Merkmale, die Schiffe wegen ihrer Einzigartigkeit eindeutig identifizierbar machen. Ist die Signatur einmal erkannt, können sich etwa U-Boote kaum noch unbemerkt einem Ziel nähern.

Davon könnte Russland profitieren

Berichten zufolge liegt das Wrack etwa 35 Kilometer südöstlich der finnischen Insel Utö in rund 80 Metern Tiefe. Offiziell gilt es als Grabstätte, weil viele der Leichen nie geborgen wurden. Tauchgänge sind deshalb verboten, weil sie sonst die Totenruhe stören würden – was Russland mutmaßlich zugutekommen könnte.