Hier läuft der Start des Ski-Weltcups live

Hauptstadt betroffen Ballons aus Belarus legen Flughäfen in Litauen lahm

Von dpa 25.10.2025 - 07:02 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein Wetterballon mit einer Radiosonde: Mehrere solcher Flugkörper sind in den Luftraum vom Litauen gelangt. (Symbolbild) (Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Erst am Mittwoch störten Flugobjekte den Flughafenbetrieb in Litauen. Jetzt kam es erneut zu einem solchen Vorfall. Das ist über den Auslöser bekannt.

In Litauen ist nach der Sichtung von mutmaßlich aus Belarus einfliegenden Wetterballons der Flugbetrieb an den Flughäfen Vilnius und Kaunas ausgesetzt worden. Aus Sicherheitsgründen wurde der Verkehr an beiden Airports zunächst bis 22.00 Uhr eingestellt, später wurde die Frist um weitere vier Stunden bis 2.00 Uhr verlängert. Das teilte das Verkehrsministerium des baltischen EU- und Nato-Landes in Vilnius mit.

Die Ballons werden üblicherweise von Schmugglern verwendet, um Zigaretten aus dem autoritär regierten Nachbarland Belarus illegal nach Litauen zu schicken. Wie viele davon in den Luftraum eingedrungen sind, blieb zunächst unklar. Nach Angaben des Nationalen Krisenmanagementzentrums wurden auf den Radaren mehrere Dutzend Navigationspunkte erfasst, die Flugobjekte darstellen.

Von der Sperre, die um 20.31 Uhr in Vilnius und um 20.36 Uhr in Kaunas verhängt wurde, waren zunächst nur wenige Flüge betroffen. Litauens Grenzschutz schloss aufgrund des Vorfalls zudem vorübergehend die beiden noch offenen Grenzübergänge zu Belarus in Medininkai und Salcininkai – nach Angaben von Regierungschefin Inga Ruginiene zunächst bis Samstag um 12.00 Uhr.