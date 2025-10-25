Bei Weltwirtschaftsforum Schweiz bereitet offenbar Treffen zwischen Trump und Putin vor

Putin soll in seinem Telefonat mit Trump eine Gebietsabtretung von der Ukraine gefordert haben. (Archivbild)

Das Treffen zwischen den Präsidenten von Russland und den USA für Friedensgespräche in Budapest kam bisher nicht zustande. Jetzt tut sich offenbar eine neue Gelegenheit auf.

Im Januar findet das Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum, kurz WEF) in Davos statt. Wie mehrere Schweizer Medien nun berichten, könnte das Forum möglicherweise zum Gipfel für Friedensgespräche werden.

Genauer diskutiert der WEF-Stiftungsrat laut Informationen der "Schweiz am Wochenende", ob bei dem Forum ein Treffen von US-Präsident Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Russlands Präsident Wladimir Putin zustande kommen könnte. Dem Medium zufolge werden mögliche Szenarien vorbereitet, eine offizielle Bestätigung gibt es derzeit nicht.

Die Planungen sind noch sehr vage: Trump erwäge, im Januar 2026 an dem Forum teilzunehmen. Von Selenskyj werde ausgegangen, dass er nach 2024 und 2025 auch im kommenden Jahr dabei sein könnte. Noch unsicherer ist eine potenzielle Einreise Putins, denn gegen den Kremlchef hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag 2023 einen Haftbefehl ausgestellt. Ihm werden Kriegsverbrechen wie die Verschleppung Hunderter Kinder aus der Ukraine vorgeworfen.

Außenminister: Putin könne Immunität erhalten

Bereits im August habe der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis zwar signalisiert, der Haftbefehl würde einer Einreise Putins zu Friedensgesprächen nicht im Wege stehen. Laut "Schweiz am Wochenende" hatte er gesagt, für einen solchen Anlass könne Putin vorübergehende Immunität erhalten.

Unklar ist jedoch, wie Putin bis in die Schweiz gelangen könne. Als ein Treffen zwischen Trump und Putin in Budapest im Raum stand, hatte etwa Polens Außenminister Radosław Sikorski den russischen Präsidenten davor gewarnt, über Polen zu fliegen: "Wir können nicht garantieren, dass ein unabhängiges polnisches Gericht nicht anordnen wird, ein hypothetisches Flugzeug mit Putin an Bord zur Landung zu zwingen, damit der Verdächtige an den Gerichtshof in Den Haag übergeben wird."