Droht ein Krieg mit Venezuela? Wie Trump in der Karibik sein Gesicht wahren könnte

Von Simon Cleven 30.10.2025 - 17:10 Uhr Lesedauer: 6 Min.

Der Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" nahe Oslo (Archivbild): Das Kriegsschiff ist auf dem Weg in die Karibik. (Quelle: IMAGO/Lise Åserud/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump setzt Venezuela immer weiter unter Druck. Doch das Maduro-Regime gibt sich noch keine Blöße. Beide Staaten scheinen auf einen Krieg zuzusteuern. Doch es gibt einen Ausweg.

Die Karibik scheint an der Schwelle zu einer potenziell folgenschweren militärischen Eskalation zu stehen. Mit der Entsendung des größten Flugzeugträgers der Welt, der "USS Gerald Ford", und eines weiteren Kriegsschiffs in die Region befeuern die USA die Spannungen mit Venezuela und Kolumbien. Seit der Kubakrise von 1962 waren nicht mehr solch starke Kräfte der US-Marine in der Karibik versammelt. Das Regime des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro wirft Washington derweil vor, ein Täuschungsmanöver zu planen, das eine Intervention rechtfertigen soll.

Dazu erhöhen US-Politiker auch verbal den Druck auf Maduros Regime. Rick Scott, republikanischer Senator aus Florida und Ex-Gouverneur des US-Bundesstaats, empfahl dem venezolanischen Machthaber, das Weite zu suchen. "Wenn ich Maduro wäre, würde ich mich sofort auf den Weg nach Russland oder China machen", erklärte er am Sonntag in der Sendung "60 Minutes" des Senders CBS. "Seine Tage sind gezählt. Es wird etwas passieren" – sei es "intern oder extern", so Scott.

Auch Lindsey Graham, republikanischer Senator für South Carolina, erklärte am Sonntag beim Sender CBS: "Präsident Trump hat mir gestern mitgeteilt, dass er nach seiner Rückkehr aus Asien die Mitglieder des Kongresses über mögliche künftige Militäroperationen gegen Venezuela und Kolumbien informieren will." Er unterstütze diese Idee. Auch er riet Maduro, Venezuela zu verlassen, "bevor es heiß wird".

Video | USA zerstören angebliches Schmugglerboot – vier Tote Player wird geladen Quelle: reuters

US-Präsident Donald Trump lässt die US-Militärpräsenz in der Region seit Wochen immer weiter aufstocken. Offiziell dient sie dem Kampf gegen Drogenkartelle. 15 angebliche Drogenboote wurden seit August in der Karibik und im Pazifik beschossen, 62 Menschen dabei getötet.

Doch Experten zweifeln an dieser Darstellung: In Wahrheit gehe es nicht um Drogen. Stattdessen wolle Trump mit militärischem Druck Maduro aus dem Amt jagen, heißt es. Was also plant der US-Präsident wirklich? Und könnte es womöglich bald zum Krieg in der Karibik kommen?

"Damit würde auch Russland einen Rückschlag erleiden"