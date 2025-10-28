"Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und möglicherweise Genozid"

Die RSF, einst hervorgegangen aus der berüchtigten Janjaweed-Miliz, wird seit Längerem beschuldigt, einen Genozid an afrikanischen Ethnien in Darfur zu verüben. Menschenrechtsorganisationen werfen der RSF zudem gezielte Angriffe auf Zivilisten, Blockaden humanitärer Hilfe und ethnisch motivierte Massaker vor. Laut Shayna Lewis von der Organisation Avaaz "steht die internationale Gemeinschaft bislang tatenlos daneben, während die RSF eine Serie ethnisch motivierter Massaker verübt".

Auch Yale HRL warnt eindringlich vor einem "systematischen und gezielten Prozess ethnischer Säuberung", insbesondere an Angehörigen der Fur-, Zaghawa- und Berti-Gemeinschaften in El Fascher. Die RSF habe laut HRL bereits über Monate hinweg eine Belagerung durchgeführt, die zu Hunger und humanitären Katastrophen geführt habe. Die aktuellen Taten könnten "den Tatbestand von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und möglicherweise Genozid erfüllen".

Zugleich kommt die humanitäre Versorgung ans Limit. Laut Angaben von Ärzte ohne Grenzen, die in einem nahegelegenen Gesundheitsposten Flüchtlinge behandeln, wurden allein in einer Nacht mehr als 1.000 Menschen per Lastwagen evakuiert. 130 davon mussten in die Notaufnahme eingeliefert werden, 15 befanden sich in einem lebensbedrohlichen Zustand, erklärte die Organisation dem Sender NPR.

Will die RSF den Sudan teilen?

Der politische Kontext verschärft die Lage weiter. Die RSF hat in Darfur bereits eine eigene Parallelregierung ausgerufen. Analysten vergleichen die Entwicklung mit der Lage in Libyen, wo sich zwei Machtzentren entlang geografischer Linien etabliert haben. Massad Boulos, Sonderberater der USA, erklärte dem arabischsprachigen Sender Al Jazeera, dass eine vollständige Kontrolle der RSF über Darfur "gefährliche und beunruhigende Folgen im Hinblick auf eine Teilung des Landes" haben könnte.

Internationale Stimmen fordern nun dringende Maßnahmen. "Humanitäre Korridore müssen sofort geöffnet werden. Die Welt beobachtet El Fascher mit großer Sorge", schrieb der US-Sondergesandte Boulos. Die Vereinten Nationen fordern indes ein sofortiges Ende der Gewalt und werfen zugleich Staaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten (UAE) vor, die RSF mit Waffen zu unterstützen – ein Vorwurf, den die UAE bestreitet.

Im Sudan herrscht seit April 2023 ein brutaler Machtkampf zwischen De-facto-Machthaber Abdel-Fattah al-Burhan und seinem einstigen Stellvertreter Mohamed Hamdan Daglo, der die RSF kommandiert. Während die Armee zwischenzeitlich die Hauptstadt Khartum zurückerobern konnte, hat die RSF-Miliz ihre Kontrolle über die Region Darfur an der Grenze zum Tschad verfestigt. Beobachter fürchten eine dauerhafte Spaltung des Landes.