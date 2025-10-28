Trotz westlicher Sanktionen Russland und Indien vereinbaren Bau von Verkehrsflieger

Der russische Superjet SSJ-100 soll in Indien in Lizenz gebaut werden. (Archivbild) (Quelle: Suchoi)

Mitten in der Debatte um eine Ausweitung der Russland-Sanktionen auf Indien vereinbaren Unternehmen beider Länder den gemeinsamen Bau eines Passagierjets.

US-Präsident Donald Trump übte zuletzt heftigen Druck aus auf Indien. Sein Wunsch: Das Land soll den Öl-Import aus Russland stoppen. Doch ungeachtet der Diskussion über eine Ausweitung der Handelsbeschränkungen vereinbaren der indische Flugzeugbauer Hindustan Aeronautics Limited (HAL) und der russische Luftfahrt- und Rüstungskonzern UAC den gemeinsamen Bau von Passagierflugzeugen vom Typ Superjet SSJ-100.

Der Bau der Flieger, die überwiegend für Inlandsflüge eingesetzt werden, soll vollständig in Indien erfolgen, meldeten indische Medien. Das Abkommen sei Ausdruck "gegenseitigen Vertrauens", teilte HAL mit. Beide Unternehmen hatten bereits beim Bau des russischen Turboprop-Fliegers AVRO HS-748 kooperiert.

Der Suchoi Superjet 100 – kurz SSJ-100 – wurde ab dem Jahr 2000 konzipiert. Es war das erste Zivilflugzeug des auf Militärjets konzentrierten Unternehmens. Geplant war der zweistrahlige Jet ausdrücklich für den westlichen Markt, Doch nach der Annexion der Krim 2014 und dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 durchkreuzten westliche Sanktionen diese Pläne. Westliche Partner stiegen aus dem Projekt aus. So produziert Russland das Flugzeug jetzt in Eigenregie. Nun steigt der indische Partner HAL ein.