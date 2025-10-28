Zweiter Prototyp vorgestellt Putins neuer Kampfjet zeigt brisantes Detail

Von t-online Aktualisiert am 29.10.2025 - 04:33 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Jak-130M in einer Wartungshalle in Russland. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Pelagiia Tikhonova/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der russische Rüstungskonzern United Aircraft Corporation (UAC) testet den zweiten Prototyp des Kampfflugzeugs Jak-130M. Dabei fällt eine kleine Besonderheit auf.

Der russische Luftfahrt- und Rüstungskonzerns UAC hat den zweiten Prototyp des neuen Kampfjets Jakowlew Jak-130M ausgeliefert. Der Flieger soll neben Bodentests auch für Übungsflüge genutzt werden.

Die Jak-130M erhält überarbeitete Triebwerke mit um ein Fünftel gesteigertem Schub. Ebenfalls neu ist das Selbstverteidigungssystem "President-S130" zum Schutz vor feindlichen Flugkörpern.

UAC folgt mit der Jak-130M neuen Überlegungen. "Die Entwicklung leichter Kampfflugzeuge auf der Grundlage von Trainings- und Kampfflugzeugen entspricht den weltweiten Trends in der Entwicklung der Militärluftfahrt", zitierte die "Flugrevue" Dmitri Popow, stellvertretender Chefkonstrukteur des Jak-130-Programms. Stolz spricht Popow auch von "Erfahrungen der Luftwaffe in lokalen und regionalen Konflikten". Gemeint ist wohl der Angriffskrieg der russischen Armee in der Ukraine.

UAC zielt mit seiner neuen Entwicklung auch auf einen Markt außerhalb Russlands. Darauf deutet ein brisantes Detail: Der in Tarnfarben lackierte Kampfjet enthält auf dem Flugzeugkörper in Englisch den Warnhinweis "No Step". Erst am Dienstag hatte UAC trotz westlicher Sanktionen mit dem indischen Flugzeughersteller HAL den gemeinsamen Bau des Verkehrsjets Superjet SSJ-100 vereinbart.