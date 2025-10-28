Schlag gegen Russlands Kriegskasse Bei Gipfel: Trump will mit Xi über Putins Öl reden

Von t-online 28.10.2025

Xi Jinping und Donald Trump (Archivbild): Beide haben eine lange Liste von Themen, Putins Krieg in der Ukraine steht beim US-Präsidenten hoch auf der Agenda. (Quelle: imago-images-bilder)

Handel und Rohstoffe stehen im Zentrum des US-China-Gipfels am Donnerstag. Trump hofft auch auf Fortschritte im Bemühen um eine Waffenruhe in der Ukraine.

Donald Trump liebt den großen Auftritt – auch am Donnerstag beim Treffen des US-Präsidenten mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Beide hatten sich zuletzt 2019 getroffen. Nun hofft Trump auf einen Deal: in strittigen Zoll-Fragen, im Konflikt um den Zugang zu den für die US-High-Tech-Industrie wichtigen Seltenen Erden. Und im Bemühen um ein Ende der russischen Gefechte in der Ukraine.

China ist offiziell neutral im Krieg zwischen Russland und Kiew. Die Unterstützung für den russischen Staatschef Wladimir Putin ist aber kaum zu leugnen. Erst im Sommer hatte der russische Staatskonzern Gazprom parallel zu Putins Peking-Besuch anlässlich des 80. Jahrestags des Kriegsendes in Asien ein Energieabkommen unterzeichnet. Über die Pipeline "Power of Siberia 2" sollen künftig pro Jahr bis zu 50 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland nach China fließen. Die russisch-chinesischen Beziehungen befänden sich "auf einem beispiellos hohen Niveau", erklärte Putin damals.

Spekulationen über Drosselung der Öl-Importe aus Russland

Trump geht es darum, das Niveau etwas zu senken. Erst in der vergangenen Woche hatte Trump neue Energie-Sanktionen gegen die russischen Konzern Rosneft und Lukoil verkündet. Nun dringt er auch ein Einlenken Xis. Er wünsche auch, dass der Kauf russischen Öls behandelt werden, so Trump vor seinem Aufbruch zu seiner Asienreise. Er fügte hinzu, dass China seine Öl-Ordern aus Russland "sehr deutlich" herunterfahre.

Nach Informationen der Agentur Reuters werden die chinesischen staatlichen Ölkonzerne PetroChina, Sinopec, CNOOC und Zhenhua Oil künftig kein russisches Öl mehr kaufen, das auf dem Seeweg geliefert wird. Das wäre ein Teilerfolg für Trump. Unwahrscheinlich ist allerdings, dass Xi Druck auf Putin ausübt.

China und Russland sind mit Iran und Nordkorea in der sogenannten "Achse des Umbruchs" verbunden. Das gemeinsame Ziel: das Untergraben der westlichen Weltordnung. Dazu gibt es ein fein eingespieltes System, um mit Tauschhandel westliche Sanktionen zu umgehen. So liefert China im Gegenzug für russisches Öl wichtige Technologie-Bausteine wie Halbleiter-Chips nach Russland. Die Nato bezeichnete China offiziell als "entscheidenden Ermöglicher" der russischen Aggression.